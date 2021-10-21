Головні новини 21 жовтня: "Слуги" втрачають рейтинги, в поїзд - тільки з сертифікатом
"СН" вже не лідер у партійному рейтингу, Киву недовиключили з "ОПЗЖ", за межі області не можна виїхати без сертифікату про вакцинацію або свіжого ПЛР-тесту.
"Слуга народу" поступилася рейтинговою першістю "ЄС"
Про це свідчать результати свіжого опитування від КМІС. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за "ЄС" проголосували б 15,7% тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором. За "СН" - 15,5%. "Батьківщину" готові підтримати 13,6%, "ОПЗЖ" - 13%, "Силу і честь" - 8,6%, "Наших" - 5,7%, "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - 5,6%.
Зразок оптимізму в цій ситуації демонструє "слуга народу" Микола Тищенко. "Рейтинг президента зростає дуже стрімко", - вірить він.
Киву недовиключили з "ОПЗЖ"
Скандал дня! Нардеп Кива заявив, що його збираються виключити з "Опозиційної платформи - за життя", і звинуватив у цьому представників "крила Бойка і Льовочкіна". Залишок дня у партії пішов на спростування слів свого депутата: спочатку Рабинович розповів про "хріна лисого", потім випустили офіційну заяву - Киву поки ніхто не виключає.
Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" розповіла про тиск влади
"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента", - розповіла шеф-редакторка програми Дар'я Тарасова.
Рекорди захворюваності та смертності
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 22 415 осіб, померли 546. За добовою смертністю Україна - на третьому місці у світі і на другому в Європі. У "червону" зону ось-ось перейде Київ. Тим часом новий, заразніший, варіант штаму "Дельта" виявлено в Росії.
У поїзди та автобуси пускають не всіх
Від сьогодні при посадці у громадський транспорт, який переміщається між областями, потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію або свіжий результат тесту на коронавірус. У потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі довелося викликати поліцію.
З'явилося відео Саакашвілі в тюрмі
Експрезидент Грузії простягає руки крізь ґрати і складає їх "сердечком". Сьогодні прем'єр-міністр Грузії заявив, що Саакашвілі проведе у в'язниці щонайменше шість років. А батько політика потрапив до лікарні з серцевим нападом.
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І що з того?
Юзу Балтруш 25%@oUgsgFFWRNI3qbW
Говорил с копателями могил - не успевают копать ямы. Очередь.
Говорил с нашим городским попом - страшно выходить ему утром на его работу. Сплошь отпевание 40-летних и старше.
Знакомец ватный - мы, оказывается, не нужны расее (та ты шо!) - потратил на лечение антиковидное более 130 тыщ.
Лекарств нет. Толпы бегают по кругу по аптекам. Из Украины хрен чего везут. Низзя. В Ростове препараты по 15-20 тыс. В лугандонии уже по 50 тыс.
По рашателеку и местным каналам всё зашибись. Надои растут.
Можно сюда переселять любителей рускавамира, совка, зебаранов.
Всё готово.
Вона ватниця ще та..
Захватив власть. И ввели карточки на питание.
Давай лицедея обсуждать?
Мнение Алексея Арестовича. До работы на Ермака.
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
Лучше "Право на владу" (смешно, видно Беня название придумал) посмотреть, кто там собрался, что за шобла.
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.