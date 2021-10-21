Головні новини 21 жовтня: "Слуги" втрачають рейтинги, в поїзд - тільки з сертифікатом

"СН" вже не лідер у партійному рейтингу, Киву недовиключили з "ОПЗЖ", за межі області не можна виїхати без сертифікату про вакцинацію або свіжого ПЛР-тесту.

"Слуга народу" поступилася рейтинговою першістю "ЄС"

Про це свідчать результати свіжого опитування від КМІС. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за "ЄС" проголосували б 15,7% тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором. За "СН" - 15,5%. "Батьківщину" готові підтримати 13,6%, "ОПЗЖ" - 13%, "Силу і честь" - 8,6%, "Наших" - 5,7%, "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - 5,6%.

Зразок оптимізму в цій ситуації демонструє "слуга народу" Микола Тищенко. "Рейтинг президента зростає дуже стрімко", - вірить він.

Киву недовиключили з "ОПЗЖ"

Скандал дня! Нардеп Кива заявив, що його збираються виключити з "Опозиційної платформи - за життя", і звинуватив у цьому представників "крила Бойка і Льовочкіна". Залишок дня у партії пішов на спростування слів свого депутата: спочатку Рабинович розповів про "хріна лисого", потім випустили офіційну заяву - Киву поки ніхто не виключає.

Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" розповіла про тиск влади

"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента", - розповіла шеф-редакторка програми Дар'я Тарасова.

Рекорди захворюваності та смертності

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 22 415 осіб, померли 546. За добовою смертністю Україна - на третьому місці у світі і на другому в Європі. У "червону" зону ось-ось перейде Київ. Тим часом новий, заразніший, варіант штаму "Дельта" виявлено в Росії.

У поїзди та автобуси пускають не всіх

Від сьогодні при посадці у громадський транспорт, який переміщається між областями, потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію або свіжий результат тесту на коронавірус. У потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі довелося викликати поліцію.

З'явилося відео Саакашвілі в тюрмі

Експрезидент Грузії простягає руки крізь ґрати і складає їх "сердечком". Сьогодні прем'єр-міністр Грузії заявив, що Саакашвілі проведе у в'язниці щонайменше шість років. А батько політика потрапив до лікарні з серцевим нападом.