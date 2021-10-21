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Новини
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Головні новини 21 жовтня: "Слуги" втрачають рейтинги, в поїзд - тільки з сертифікатом

Головні новини 21 жовтня:

"СН" вже не лідер у партійному рейтингу, Киву недовиключили з "ОПЗЖ", за межі області не можна виїхати без сертифікату про вакцинацію або свіжого ПЛР-тесту.

"Слуга народу" поступилася рейтинговою першістю "ЄС"

Про це свідчать результати свіжого опитування від КМІС. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за "ЄС" проголосували б 15,7% тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором. За "СН" - 15,5%. "Батьківщину" готові підтримати 13,6%, "ОПЗЖ" - 13%, "Силу і честь" - 8,6%, "Наших" - 5,7%, "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - 5,6%.

Зразок оптимізму в цій ситуації демонструє "слуга народу" Микола Тищенко. "Рейтинг президента зростає дуже стрімко", - вірить він.

Киву недовиключили з "ОПЗЖ"

Скандал дня! Нардеп Кива заявив, що його збираються виключити з "Опозиційної платформи - за життя", і звинуватив у цьому представників "крила Бойка і Льовочкіна". Залишок дня у партії пішов на спростування слів свого депутата: спочатку Рабинович розповів про "хріна лисого", потім випустили офіційну заяву - Киву поки ніхто не виключає.

Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" розповіла про тиск влади

"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента", - розповіла шеф-редакторка програми Дар'я Тарасова.

Рекорди захворюваності та смертності

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 22 415 осіб, померли 546. За добовою смертністю Україна - на третьому місці у світі і на другому в Європі. У "червону" зону ось-ось перейде Київ. Тим часом новий, заразніший, варіант штаму "Дельта" виявлено в Росії.

У поїзди та автобуси пускають не всіх

Від сьогодні при посадці у громадський транспорт, який переміщається між областями, потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію або свіжий результат тесту на коронавірус. У потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі довелося викликати поліцію.

З'явилося відео Саакашвілі в тюрмі

Експрезидент Грузії простягає руки крізь ґрати і складає їх "сердечком". Сьогодні прем'єр-міністр Грузії заявив, що Саакашвілі проведе у в'язниці щонайменше шість років. А батько політика потрапив до лікарні з серцевим нападом.

Автор: 

Грузія (1852) потяг (1978) рейтинг (1663) Саакашвілі Міхеіл (2155) Укрзалізниця (6893) Шустер Савік (362) Кива Ілля (377) Слуга народу (2816) автобус (350) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
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21.10.2021 22:46
+5
а з того - лугандонська ковідна депресія, що ширить заразу довкола

Юзу Балтруш 25%@oUgsgFFWRNI3qbW





Говорил с копателями могил - не успевают копать ямы. Очередь.
Говорил с нашим городским попом - страшно выходить ему утром на его работу. Сплошь отпевание 40-летних и старше.
Знакомец ватный - мы, оказывается, не нужны расее (та ты шо!) - потратил на лечение антиковидное более 130 тыщ.
Лекарств нет. Толпы бегают по кругу по аптекам. Из Украины хрен чего везут. Низзя. В Ростове препараты по 15-20 тыс. В лугандонии уже по 50 тыс.
По рашателеку и местным каналам всё зашибись. Надои растут.
Можно сюда переселять любителей рускавамира, совка, зебаранов.
Всё готово.
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21.10.2021 22:46
+4
Ну і врешті до зебілів почало доходити. Я чомусь так і знала- головою не додумаються, наука тільки через дупу діє
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21.10.2021 22:37
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какіє кадри пропадают...

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21.10.2021 22:29 Відповісти
Это они не просто от Разумкова избавились,это они от последних мозгов избавились и высокого рейтинга в придачу.
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21.10.2021 22:32 Відповісти
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21.10.2021 22:32 Відповісти
"Образец оптимизма в этой ситуации демонстрирует "слуга народа" Николай Тищенко. "Рейтинг президента растет очень стремительно", - верит он."

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21.10.2021 22:34 Відповісти
Сегодня исполнилось 2,5 года как Зеленский стал президентом. Поприветствуйте.
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21.10.2021 22:36 Відповісти
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21.10.2021 22:46 Відповісти
Господі , дякую тобі !! За те що - два з половиною роки , я вже на посаді президента , але ще й доси живий .
.
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21.10.2021 22:51 Відповісти
Це точно.
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21.10.2021 22:56 Відповісти
Ну і врешті до зебілів почало доходити. Я чомусь так і знала- головою не додумаються, наука тільки через дупу діє
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21.10.2021 22:37 Відповісти
Почитай Ксения как любительница Зеленского пишет.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=594895985127946&set=a.148302853120597
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21.10.2021 22:39 Відповісти
Їй платять , вона пише...
І що з того?
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21.10.2021 22:43 Відповісти
Она как будто в другой реальности живет.
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21.10.2021 22:45 Відповісти
а з того - лугандонська ковідна депресія, що ширить заразу довкола

Юзу Балтруш 25%@oUgsgFFWRNI3qbW





Говорил с копателями могил - не успевают копать ямы. Очередь.
Говорил с нашим городским попом - страшно выходить ему утром на его работу. Сплошь отпевание 40-летних и старше.
Знакомец ватный - мы, оказывается, не нужны расее (та ты шо!) - потратил на лечение антиковидное более 130 тыщ.
Лекарств нет. Толпы бегают по кругу по аптекам. Из Украины хрен чего везут. Низзя. В Ростове препараты по 15-20 тыс. В лугандонии уже по 50 тыс.
По рашателеку и местным каналам всё зашибись. Надои растут.
Можно сюда переселять любителей рускавамира, совка, зебаранов.
Всё готово.
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21.10.2021 22:46 Відповісти
ця проросійска клуша працює в одеському універі, колись прославляла януковоча, зараз - колвана..

Вона ватниця ще та..
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21.10.2021 22:57 Відповісти
боюся Ваш оптiмiзм щодо зебiлiв поспiшний, на жаль...
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21.10.2021 22:44 Відповісти
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21.10.2021 22:40 Відповісти
А зачем это ты пишешь, кому оно интересно.
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21.10.2021 22:42 Відповісти
То поклонская высадилась в Кабо-Верде, приняла на нос и понеслась, но опять страной ошиблась!
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21.10.2021 23:10 Відповісти
Комуняки (слуги народа) пообещали, "земля крестьянам, фабрики рабочим".
Захватив власть. И ввели карточки на питание.
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21.10.2021 22:43 Відповісти


Давай лицедея обсуждать?

Мнение Алексея Арестовича. До работы на Ермака.
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
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21.10.2021 22:48 Відповісти
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що коронавірус може лікувати онкологічні хвороби.
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21.10.2021 22:49 Відповісти
Наверное путлер таракана боярышником напоил, чтобы такое верзеть.
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21.10.2021 22:52 Відповісти
Да уж.
Лучше "Право на владу" (смешно, видно Беня название придумал) посмотреть, кто там собрался, что за шобла.
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21.10.2021 23:03 Відповісти
Напоследок.

Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.

В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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21.10.2021 23:09 Відповісти
https://t.me/office_ua/1346 паможим міші падлюку))
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22.10.2021 07:38 Відповісти
 
 