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Нардепи "обмінюються" родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, - ЗМІ. ВIДЕО

Майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентарів.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Найбільше - понад 754 тис. гривень - за цей час заробила Вікторія Уліганець, дружина "слуги народу", голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і віцепрезидента ПАРЄ Олександра Мережка. Від січня 2020 року вона працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції - "слуги народу" Ігоря Марчука. В середньому її заробітна плата - 41 800 гривень на місяць, але в липні і серпні цього року завдяки преміям по 50 000 гривень, які призначив їй Ігор Марчук, жінка отримала удвічі більше - майже по 92 000.

Нардепи обмінюються родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, - ЗМІ 01

Понад 672 тис. гривень за півтора року роботи помічницею депутата заробила і дружина "слуги народу" Олексія Кузнєцова Аліна. З березня 2020 року вона працює за трудовим договором у його колеги по фракції - "слуги народу" і екскварталівця Олександра Кабанова.

У перший рік роботи на цій посаді зарплата Кузнєцової становила в середньому близько 21,5 тисячі гривень на місяць, проте з грудня 2020 Олександр Кабанов підвищив цю суму, попросивши для Кузнєцової вже 47 500 гривень на місяць. У грудні 2020 депутат також попросив видати дружині колеги одноразову премію в сумі 52,5 тисячі гривень, тому в цьому місяці вона отримала понад 100 тис. гривень заробітку.

Ще один родич депутата, який на посаді помічника заробив вже понад 630 тис. гривень - син "слуги народу" Андрія Задорожного Іван.

Спочатку Андрій Задорожний хотів оформити його помічником собі: з відповідним поданням він 3 вересня 2019 звернувся до керівництва Апарату Верховної Ради і попросив встановити для свого сина зарплату 24 тис. гривень на місяць. Однак уже через два тижні, 17 вересня, відкликав його. Того ж дня Іван Задорожний почав працювати помічником за трудовим договором у колеги свого батька - "слуги народу" Андрія Костіна.

Нардепи обмінюються родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, - ЗМІ 02

За два роки на цій посаді він у середньому отримував трохи більше 26 тис. гривень на місяць, але в грудні 2020 завдяки премії заробіток Івана Задорожного становив понад 52 тис. гривень. При цьому дочка Костіна Анастасія стала помічницею в Андрія Задорожного і за два роки роботи на цій посаді теж заробила майже 600 тис. гривень.

Нардепи обмінюються родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, - ЗМІ 03

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Понад пів мільйона гривень за неповний рік роботи помічницею депутата заробила і дружина члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна. У жовтні 2020 року вона почала працювати у його колеги - ще одного члена ОПЗЖ Олександра Колтуновича.

Найменше - по 6 тис. гривень на місяць - отримують Катерина Батенко та Лілія Чорна.

Перша - дружина співголови депутатської групи "За майбутнє" Тараса Батенка і працює помічницею за трудовим договором у учасниці цієї ж депутатської групи Ірини Констанкевич. Друга - пасербиця члена "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Чорного і працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції Федора Христенка.

Загалом журналісти нарахували не менше 12 родичів депутатів, які працюють помічниками за бюджетні кошти в інших парламентарів. Серед них - 6 жінок, 5 дітей і одна невістка.

Торік народні депутати підтримали законопроєкт, що забороняє їм брати собі в помічники дружин, чоловіків, дітей, батьків та інших близьких родичів.

Автор: 

ВР (15022) депутат (1781) помічник депутата (44)


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Топ коментарі
+29
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21.10.2021 22:54
+27
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21.10.2021 22:53
+23
Это сироты, тяжелое наследие режима.
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21.10.2021 23:02
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21.10.2021 22:46 Відповісти
Твари за наши деньги жируют. Ничего столбов на всех хватит.
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21.10.2021 22:47 Відповісти
Деолігархизація
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21.10.2021 22:49 Відповісти
похоже это не искоренимо, новая мафиозная семья у власти во главе с Донном ЗЕлиано
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21.10.2021 22:50 Відповісти
Це просто якісь кінчені мародери...
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21.10.2021 22:51 Відповісти
они и детьми обменятся, ети киношные паликмахтерши, когда базар за копеечку - зеленые долбаные свингеры.
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21.10.2021 22:52 Відповісти
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21.10.2021 22:53 Відповісти
павло . та вони падли зробили не тилькы сэбэ сукы гребанные ..зебуины.. вони зробили всю УКРАИНУ --- скоро нажруться нових та некорумпованих . кожного божого дня вилазить щось нове . то квартири на бейкер-стрит . то родичи . то конвертики . то вагнергейт . то людей давят под кайфом --- просто ******* якийсь прийшов до влади
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22.10.2021 12:26 Відповісти
свини ненажерливые, 50 штук с конверта мало, надо с бюджета скрысить...
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21.10.2021 22:53 Відповісти
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21.10.2021 22:54 Відповісти
Лєнка-ополчєнка з кадиком на шиї. Ужос!
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22.10.2021 00:48 Відповісти
У зеленых все один к одному как в госдуре рабсеи...
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21.10.2021 22:55 Відповісти
У всех так. Предыдущий Гетман просто поумнее был и дал разнюхать ситуацию молодому приемнику. Но он ещё вернёт, что упустил.
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21.10.2021 23:03 Відповісти
Зачет, зелепузик, знатно с Гетманом зеленому вислюку лизнул.
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21.10.2021 23:08 Відповісти
Шо жы Петя творит , то президента Чили снимает через Пандору пэйперс направленную против величайшего Осла , теперь вот родственников слуг в их же партию устроил
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21.10.2021 23:35 Відповісти
По нашей информации в Офисе проводится внутренняя проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейшей работе или увольнении одного из советников. Который по своей инициативе, без согласования с руководством, построил коммуникацию с украинскими СМИ таким образом, что дал основания говорить о якобы цензуре и давлении. © ТГ ОПы
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21.10.2021 23:00 Відповісти
Електричка Київ-Коростень. Щойно
Кінець епохи бідності…
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21.10.2021 23:01 Відповісти
Это сироты, тяжелое наследие режима.
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21.10.2021 23:02 Відповісти
Покади это херсонскому менту.
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21.10.2021 23:22 Відповісти
як не бачiли очi що купували 2.5 тому? - то вже вони не бачять...
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21.10.2021 23:05 Відповісти
мудрий нарід за свої кошти утримує ******** і пдрасів в ліце президента та депутатів.
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21.10.2021 23:11 Відповісти
Ну о какой коррупции в Украине говорят американцы и европейцы?
Где они ее нашли?
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21.10.2021 23:13 Відповісти
Порошенко святой на фоне этого зелёного барыги и жулика сл своей сворой воришек
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21.10.2021 23:14 Відповісти
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21.10.2021 23:17 Відповісти
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21.10.2021 23:37 Відповісти
нормальные зеленые нардепы....
а шо, вы шо хотите тех хто бы за страну - вас думал, а не за себя?
свои бошки повкючать не пробовали? - иногда помогает...
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21.10.2021 23:18 Відповісти
то что "рьіба гниет с головьі" имеет последствия на местах где пристрасньіе патриотьі зеленой плесени развивают свой бизнес уходя от налогов. по закону теперь платят налоги только другие бизнесменьі - зеленая плесень пожинает плодьі своей власти.... ****** тварини - єто хуже януковищевщиньі.
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21.10.2021 23:25 Відповісти
Что делать. И кто виноват. Выбрали и шо? Как говорил Кравчук, маем те що маем. Мандат захистить усіх. На жаль.
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21.10.2021 23:50 Відповісти
Не верховна рада, а свінгер клуб якийсь.

Вони там сплять всі під однією ковдрою, а ми за все це платим.
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22.10.2021 00:52 Відповісти
устал дипломатничать - вы своим выбором в 19м продали Украину зеленым = *****.
срачь между зеленой ботвой и кацапецдолами не интресует никого и ни разу....
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22.10.2021 00:56 Відповісти
Жму руку,обнимаю.
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22.10.2021 04:15 Відповісти
Where in the States are you from?
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22.10.2021 05:01 Відповісти
Ну ты наивный как чебурашка,это браузер Tor,а живу я в Одессе.
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22.10.2021 05:58 Відповісти
А чего бздишь заходить без Тора? Участник движения имени 2-го мая?
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22.10.2021 13:33 Відповісти
Не знаю или ты живешь в Одессе, скорее - в стране-помойке.
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22.10.2021 16:39 Відповісти
Жесть, гнати цих гнид треба.
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22.10.2021 03:01 Відповісти
А кто гнать будет,ты что ли?
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22.10.2021 04:02 Відповісти
450 депутатів, а нарили тільки на 12 родичів!? Ну це, я вважаю, прогрес.
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22.10.2021 04:55 Відповісти
треба вс-все фіксувати, щоби потім ні одна зелена шмаркля не втекла...
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22.10.2021 06:45 Відповісти
І як довго ще тупуваті толерантні українці будуть кормити за свій кошт цю зграю шкодливої сарани з-під куполу ЗРАДИ? Вони ж самі від корита не підуть нізащо...
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22.10.2021 07:13 Відповісти
При мне служащие чужие очень редки,

Все больше сестрины, свояченицы детки;

Один Молчалин мне не свой,

И то затем, что деловой.

Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,

Ну как не порадеть родному человечку!..

А. С. Грибоедов «Горе от ума» (1824)

На дату обратите внимание!!!
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22.10.2021 07:38 Відповісти
Що там нєлох офшорний колись кукарікав про кумовство у владі? Ну як вам, нарід, це кумовство чи ні?
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22.10.2021 07:59 Відповісти
 
 