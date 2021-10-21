Нардепи "обмінюються" родичами, влаштовуючи їх своїми помічниками на зарплату з бюджету, - ЗМІ. ВIДЕО

Майже 4,5 мільйона гривень витратили з бюджету за два роки роботи Верховної Ради 9-го скликання на 12 родичів депутатів, які працюють помічниками в інших парламентарів.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Найбільше - понад 754 тис. гривень - за цей час заробила Вікторія Уліганець, дружина "слуги народу", голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і віцепрезидента ПАРЄ Олександра Мережка. Від січня 2020 року вона працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції - "слуги народу" Ігоря Марчука. В середньому її заробітна плата - 41 800 гривень на місяць, але в липні і серпні цього року завдяки преміям по 50 000 гривень, які призначив їй Ігор Марчук, жінка отримала удвічі більше - майже по 92 000.

Понад 672 тис. гривень за півтора року роботи помічницею депутата заробила і дружина "слуги народу" Олексія Кузнєцова Аліна. З березня 2020 року вона працює за трудовим договором у його колеги по фракції - "слуги народу" і екскварталівця Олександра Кабанова.

У перший рік роботи на цій посаді зарплата Кузнєцової становила в середньому близько 21,5 тисячі гривень на місяць, проте з грудня 2020 Олександр Кабанов підвищив цю суму, попросивши для Кузнєцової вже 47 500 гривень на місяць. У грудні 2020 депутат також попросив видати дружині колеги одноразову премію в сумі 52,5 тисячі гривень, тому в цьому місяці вона отримала понад 100 тис. гривень заробітку.

Ще один родич депутата, який на посаді помічника заробив вже понад 630 тис. гривень - син "слуги народу" Андрія Задорожного Іван.

Спочатку Андрій Задорожний хотів оформити його помічником собі: з відповідним поданням він 3 вересня 2019 звернувся до керівництва Апарату Верховної Ради і попросив встановити для свого сина зарплату 24 тис. гривень на місяць. Однак уже через два тижні, 17 вересня, відкликав його. Того ж дня Іван Задорожний почав працювати помічником за трудовим договором у колеги свого батька - "слуги народу" Андрія Костіна.

За два роки на цій посаді він у середньому отримував трохи більше 26 тис. гривень на місяць, але в грудні 2020 завдяки премії заробіток Івана Задорожного становив понад 52 тис. гривень. При цьому дочка Костіна Анастасія стала помічницею в Андрія Задорожного і за два роки роботи на цій посаді теж заробила майже 600 тис. гривень.

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Понад пів мільйона гривень за неповний рік роботи помічницею депутата заробила і дружина члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна. У жовтні 2020 року вона почала працювати у його колеги - ще одного члена ОПЗЖ Олександра Колтуновича.

Найменше - по 6 тис. гривень на місяць - отримують Катерина Батенко та Лілія Чорна.

Перша - дружина співголови депутатської групи "За майбутнє" Тараса Батенка і працює помічницею за трудовим договором у учасниці цієї ж депутатської групи Ірини Констанкевич. Друга - пасербиця члена "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Чорного і працює помічницею за трудовим договором у його колеги по фракції Федора Христенка.

Загалом журналісти нарахували не менше 12 родичів депутатів, які працюють помічниками за бюджетні кошти в інших парламентарів. Серед них - 6 жінок, 5 дітей і одна невістка.

Торік народні депутати підтримали законопроєкт, що забороняє їм брати собі в помічники дружин, чоловіків, дітей, батьків та інших близьких родичів.