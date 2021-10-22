Переписом населення в окупованому Криму Росія хоче узаконити демографічні зміни, - Україна в ОБСЄ

Україна засуджує плани Росії провести перепис населення в окупованому Криму, наголошуючи, що таким чином Москва прагне легітимізувати демографічні зміни на півострові.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Украй тривожною є ситуація в тимчасово окупованому Криму. Цього разу Росія має намір узаконити демографічні зміни на півострові шляхом проведення всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території. Ми засуджуємо цю чергову агресивну дію проти суверенітету України", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат вказав, що відповідно до резолюції ГА ООН 68/262, так званий "референдум" на Кримському півострові, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, є недійсним. І він не може бути підставою для будь-якої зміни статусу АР Крим або Севастополя, у тому числі для проведення перепису населення.

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"На жаль, усі зусилля Росії з легітимізації супроводжуються жахливими репресіями проти нелояльних осіб та дисидентів. З цією метою застосовуються катування, нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження", - констатував Цимбалюк.