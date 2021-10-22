УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
992 2

Війська РФ за добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння. Втрат немає, - штаб ОС

Війська РФ за добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння. Втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

У напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,

змусивши його припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не змогли відправити жоден патруль: найманці РФ продовжують перешкоджати роботі ОБСЄ на Донбасі

Станом на 7:00 ранку 22 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Війська РФ за добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння. Втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29006) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава !!!
показати весь коментар
22.10.2021 07:27 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2021 15:17 Відповісти
 
 