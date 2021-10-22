Війська РФ за добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння. Втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, у районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
У напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
змусивши його припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 22 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
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