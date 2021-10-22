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Новини
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Розповідали, що COVID-19 не надто заразний, а для профілактики треба їсти оселедець: у Латвії позбавили ліцензії російськомовний канал

Розповідали, що COVID-19 не надто заразний, а для профілактики треба їсти оселедець: у Латвії позбавили ліцензії російськомовний канал

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російськомовного "Першого балтійського каналу" (ПБК; Pirmais Baltijas kanāls), який ретранслює Перший канал у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ уз посиланням на "Новую газету", про це повідомляється на сайті відомства.

"Рішення було ухвалено тому, що протягом року в роботі телеканалу ПБК Латвія були виявлені три серйозні порушення Закону про електронні ЗМІ", - повідомив латвійський регулятор.

У першому випадку телеканал отримав штраф за трансляцію програм, створених іншими ЗМІ. Повторно ПБК оштрафували за недотримання правила, за яким він має надавати 51% ефірного часу європейської продукції. Третє порушення - поширення відомостей, що несуть загрозу суспільному здоров'ю. В одній з програм, показаних "Першим балтійським каналом", було сказано, що COVID-19 не надто заразний, а запобігти захворюванню можна, вживаючи в їжу оселедець.

Мовлення має бути припинено 26 жовтня, у каналу є право оскаржити це рішення в суді.

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У вересні 2021 року ПБК став найпопулярнішим російськомовним каналом у країні. У 2019 році Латвія заборонила транслювати дев'ять російськомовних телеканалів через санкції проти Юрія Ковальчука, який є їхнім бенефіціаром. Під заборону, в тому числі, потрапили канали "Будинок Кіно", "Будинок Кіно Преміум", "Музика Першого", "Телекафе" і "Петербург-П'ятий канал".

У липні минулого року в Латвії заборонили мовлення семи каналів RT. Формальною причиною рада назвала той факт, що телеканалами володіє Дмитро Кисельов, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Автор: 

Латвія (1360) пропаганда (2819) російська мова (314) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+18
Все правильно - там куди приходить "русский мир" починаються війни!
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22.10.2021 07:31
+11
Їсти сільодку ********* лаптями.
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22.10.2021 07:45
+9
Это так по кацапски - лечить селёдкой. Я знаю ещё метод прийти всем в церковь и целовать икону. Защита 100%.
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22.10.2021 07:52
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Все правильно - там куди приходить "русский мир" починаються війни!
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22.10.2021 07:31 Відповісти
Н-є-є-є, фсьо не так, вірус придумала світова закуліса, рептилоїди з Нібіру та масони з розрахунку, що люди захочуть покарати підлі фармкорпорації, не будуть щепитися, повимирають і таким чином Золотий мільярд скоротить населення планети, зуб даю, це мені авторитетний мережевий адвокат-вірусолог пояснив, як йому не вірити?
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22.10.2021 07:35 Відповісти
русофобы всех стран-объединяйтесь...
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22.10.2021 07:36 Відповісти
Ну по поводу селёдки не знаю, а то шо он не очень заразен и так видно из статистики.)
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22.10.2021 07:43 Відповісти
Да здравствуйте. Еще два года назад в 2019м году писали что алкоголь - лучшая защита. Принимать вовнутрь и наружно. Лучше натощак. Лично читала и смотрела на такие утверждения. Отсюда и селедка...
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22.10.2021 09:39 Відповісти
Їсти сільодку ********* лаптями.
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22.10.2021 07:45 Відповісти
РУсская водка, черный хлеб селедка, лук репчатый + лапти(запашнi) = русский дух.
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22.10.2021 08:50 Відповісти
Ну - щодо "русской селёдки" - ти неправий Оселедці солить почали першими солить жителі Західної Європи - в ті часи "московити" не мали доступу до цієї риби Чому? Тому що вони власними руками відрізали собі вихід на Балтику Вони мали вихід через Новгород (який входив на правах "торгівельного партнера" до Ганзейського Союзу) Вирізавши практично все населення Новгорода і почавши Лівонські війни , Московія створила бар"єр між собою та Європою Тому вчиться ні у кого було А солоний оселедець (нарівні з норвежською тріскою) - один з найважливіших винаходів людства , як вважав Енгельс (нарівні з винайденням годинника , окулярів , вітряного млина і магнітного компаса) Адже сушені та засолені продукти - це перші консервовані продукти тривалого зберігання , які дозволили тривалі морські подорожі , які дали можливість вивчать навколишній світ! А кацапи спробували оселедці лише тоді , коли в Архангельськ почали приходить голландські і британські кораблі А масове вживання їх почалося тільки з захопленням прибалтійських земель
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22.10.2021 09:19 Відповісти
Vodka netu ruskaja ,ne oni ejio pridumali,tolko paprostu im eto ocen ponravilos
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22.10.2021 10:09 Відповісти
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22.10.2021 09:02 Відповісти
Вата совкова , як і у нас .
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22.10.2021 11:32 Відповісти
тільки от сесесер накрився, а прастой савєцкій чілавєк розмножується далі...
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22.10.2021 13:08 Відповісти
предотвратить заболевание можно, заталкивая селедку мацкалю в дупу
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22.10.2021 07:45 Відповісти
Причому наперед хвостом.
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22.10.2021 08:56 Відповісти
Это так по кацапски - лечить селёдкой. Я знаю ещё метод прийти всем в церковь и целовать икону. Защита 100%.
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22.10.2021 07:52 Відповісти
І щі
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22.10.2021 08:07 Відповісти
Щастя і розквіт буде в тик країнах ,де кацапам буде заборонений в'їзд.
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22.10.2021 08:12 Відповісти
Какое выразительное фото к публикации..
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22.10.2021 08:17 Відповісти
Звичайна стійка вівчарки перед командою "фас".
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22.10.2021 09:03 Відповісти
И селедку нужно заедать огурцами и запивать молоком
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22.10.2021 08:19 Відповісти
Это сложная для кацапов техноллогия. За молоком - в беларусь, огурец - в Корею-Китай. Иначе не сработает... ЗЫ... Кацапы покупают сухое молоко в Индонезии, из него делают молоко, "сливочное масло", сметану и всякие там кацапо-сыры клейкой массы. На десерт у кокцапов консервированные бычьи пенисы - Индия расчитывается ими за Миги, которые уже сдала в утиль, бо отказалась от них.
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22.10.2021 08:47 Відповісти
Про "сухе молоко" з Індонезії я знаю від колишнього співслужбовця-москвича ще з 2008 року
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22.10.2021 09:22 Відповісти
Добавляючи снотворне для кращого засвоювання.
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22.10.2021 08:58 Відповісти
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22.10.2021 09:01 Відповісти
І правильно . Отак і має бути ,, свобода слова це добре , але в - певних рамках . !! Перейшов їх і все , - давайдосвіданнья . Ато в нас тут деякі горлапани сприймають свободу слова , за абсолютну вседозволеність , мовляв , це коли - мелю язиком що хочу , і на все ( закони , норми і правила , в тому числі і неписані ) мені пох.! Ще й кивають на Європу , мовляв - якщо ми йдемо в Європу то не повині реагувати на відверто антиукраїнські висловлювання дебілів- тіктокерів , наприклад . Чи на паплюження ними ж - державних атрибутів .
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22.10.2021 08:45 Відповісти
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22.10.2021 08:54 Відповісти
Та дехто в залі Ради безплатно мне інше, знімаючи "стрес".
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22.10.2021 09:01 Відповісти
Ківа м'яв свого самовисуванця?)
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22.10.2021 09:05 Відповісти
Знак оклику лишній.
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22.10.2021 09:07 Відповісти
Разница между Украиной и Латвией в том, что там негодяев лишают лицензий. Здесь же негодяи рассказывают, как полезно жить при холодных радиаторах и их никто ничего не лишает. Мало того, их еще и уважают. До тех пор, пока эта разница сохранится, зебобики, вам будет не очень здорово жить.
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22.10.2021 09:03 Відповісти
Когда-то давно была игра под названием Stronghold. Так вот в ней, можно было перестать кормить население, вместо этого навесить флагов, поставить танцующих медведей и пооткрывать трактиров.
Население при этом было довольное.
Идеальная модель сегодняшнего пуйлостана.
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22.10.2021 09:04 Відповісти
Напрасно закрыли, для очищения нации и не использовать естественный отбор, тем более что за чужой счёт...
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22.10.2021 09:58 Відповісти
На Цензорі цих кацапських «несущих угрозу общественному здоровью» як тарганів. Вони тут наче риба у воді. А охлос їх читає та лайкає. Мабуть, що теж сєльотку їсть регулярно, від ковіду лікується.
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22.10.2021 10:00 Відповісти
Latviji konecno nado zakryvat takije ruskije kanali.Litve takze smotriu ix translirujet no eto pocti ix nikto nesmotrit po danim nasix na 2021 god PBK nevxodit daze TOp 10 kanalov po prosmotru.Tut dominirujet tolko litovskije kanali na litovskom jazyke
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22.10.2021 10:14 Відповісти
Дави лаптеногих!
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22.10.2021 11:06 Відповісти
 
 