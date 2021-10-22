Розповідали, що COVID-19 не надто заразний, а для профілактики треба їсти оселедець: у Латвії позбавили ліцензії російськомовний канал

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії анулювала ліцензію на мовлення російськомовного "Першого балтійського каналу" (ПБК; Pirmais Baltijas kanāls), який ретранслює Перший канал у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ уз посиланням на "Новую газету", про це повідомляється на сайті відомства.

"Рішення було ухвалено тому, що протягом року в роботі телеканалу ПБК Латвія були виявлені три серйозні порушення Закону про електронні ЗМІ", - повідомив латвійський регулятор.

У першому випадку телеканал отримав штраф за трансляцію програм, створених іншими ЗМІ. Повторно ПБК оштрафували за недотримання правила, за яким він має надавати 51% ефірного часу європейської продукції. Третє порушення - поширення відомостей, що несуть загрозу суспільному здоров'ю. В одній з програм, показаних "Першим балтійським каналом", було сказано, що COVID-19 не надто заразний, а запобігти захворюванню можна, вживаючи в їжу оселедець.

Мовлення має бути припинено 26 жовтня, у каналу є право оскаржити це рішення в суді.

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У вересні 2021 року ПБК став найпопулярнішим російськомовним каналом у країні. У 2019 році Латвія заборонила транслювати дев'ять російськомовних телеканалів через санкції проти Юрія Ковальчука, який є їхнім бенефіціаром. Під заборону, в тому числі, потрапили канали "Будинок Кіно", "Будинок Кіно Преміум", "Музика Першого", "Телекафе" і "Петербург-П'ятий канал".

У липні минулого року в Латвії заборонили мовлення семи каналів RT. Формальною причиною рада назвала той факт, що телеканалами володіє Дмитро Кисельов, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.