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Новини Агресія Росії проти України
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Міністри оборони США і Данії стурбовані діяльністю РФ у Північній Атлантиці, Балтійському морі та в Україні, - Пентагон

Міністри оборони США і Данії стурбовані діяльністю РФ у Північній Атлантиці, Балтійському морі та в Україні, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Данії Тріне Брамсен зустрілися в Брюсселі для обговорення двосторонніх відносин у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Лідери визнали свою загальну стурбованість проблемами, що впливають на трансатлантичну безпеку, включно з діяльністю Росії в Північній Атлантиці, Балтійському морі і Україні, і домовилися продовжувати тісно співпрацювати з загальними пріоритетами у всьому світі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили завершення військової місії в Афганістані, підтримку Данією операцій з евакуації і продовження командування місією НАТО в Іраку.

"Два лідери обговорили важливість альянсу НАТО як основи трансатлантичної безпеки, а також шляхи поглиблення і розширення співпраці в галузі оборони між Сполученими Штатами і Данією", - заявив Кірбі.

Також читайте: США продовжать підтримувати НАТО і стримувати спроби РФ домінувати в регіоні Чорного моря, - глава Пентагону Остін

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав РФ припинити війну на Донбасі, припинити дестабілізацію в Чорному морі і вздовж українських кордонів, а також припинити кібератаки на США та їхніх союзників.

Автор: 

Данія (784) США (23310) Кірбі Джон (526) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+4
F***. У вас інші емоції, стани і слова є ?
Дістали вже своєю стурбованістю.
Треба не язиком плескати імпотентно, а робити так, щоб не було стурбованості. Навпаки - спокій і впевненість.
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22.10.2021 08:02
+3
хватит озабочиваться-давно пора мочить пуйло в сартире...
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22.10.2021 08:02
+2
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22.10.2021 07:59
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22.10.2021 07:35 Відповісти
Прямо як в 2СВ коли в північнй Атлантиці діяли Крінгсмаріне.
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22.10.2021 07:40 Відповісти
Де тепер, ті крігсмаріне!!! Так й з *********** буде!
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22.10.2021 08:19 Відповісти
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22.10.2021 07:59 Відповісти
Гарна медалька, чи монетка! Де можна придбати?
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22.10.2021 08:10 Відповісти
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22.10.2021 07:59 Відповісти
хватит озабочиваться-давно пора мочить пуйло в сартире...
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22.10.2021 08:02 Відповісти
F***. У вас інші емоції, стани і слова є ?
Дістали вже своєю стурбованістю.
Треба не язиком плескати імпотентно, а робити так, щоб не було стурбованості. Навпаки - спокій і впевненість.
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22.10.2021 08:02 Відповісти
Для того яйця треба мати! Озабочуватись,воно. якось менш клопітно.
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22.10.2021 08:08 Відповісти
Так дозвольте запустити ПП-2 і "пустіть свиню на стіл"!
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22.10.2021 08:07 Відповісти
Цапы везде гадят…
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22.10.2021 08:07 Відповісти
Чечня, Молдова, Грузія, Україна, Карабах- «глибоко озабочені» бездіяльністю світу за 30 років агресії проти них московіі!!
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22.10.2021 08:40 Відповісти
картошка, морковка, мерседес, свекла и чеснок. Что в этом списке лишнее?
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22.10.2021 11:55 Відповісти
Озабоченные импотенты, виагры примите!
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22.10.2021 08:40 Відповісти
Хотелось бы уточнить? Озабоченность или обеспокоенность? И обычная или глубокая?
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22.10.2021 09:26 Відповісти
Ни чему история не учит...
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22.10.2021 10:03 Відповісти
Удивляюсь многим комментариям на форуме. Ну неужели не понятно, что это "официальное заявление для прессы". Все военные решения, которые были приняты на этой встрече, естественно, являются сов.секретными. Только дураки могут думать что министры обороны встречаются для "выражения общей озабоченности".
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22.10.2021 10:30 Відповісти
Придет время и рашка начнет "защищать" СП-2 от датских, шведских, финских, эстонских, латвийских, литовских и польских бандеровцев, захватив часть Балтийского моря.
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22.10.2021 11:04 Відповісти
 
 