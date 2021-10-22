Міністри оборони США і Данії стурбовані діяльністю РФ у Північній Атлантиці, Балтійському морі та в Україні, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Данії Тріне Брамсен зустрілися в Брюсселі для обговорення двосторонніх відносин у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Лідери визнали свою загальну стурбованість проблемами, що впливають на трансатлантичну безпеку, включно з діяльністю Росії в Північній Атлантиці, Балтійському морі і Україні, і домовилися продовжувати тісно співпрацювати з загальними пріоритетами у всьому світі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили завершення військової місії в Афганістані, підтримку Данією операцій з евакуації і продовження командування місією НАТО в Іраку.

"Два лідери обговорили важливість альянсу НАТО як основи трансатлантичної безпеки, а також шляхи поглиблення і розширення співпраці в галузі оборони між Сполученими Штатами і Данією", - заявив Кірбі.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав РФ припинити війну на Донбасі, припинити дестабілізацію в Чорному морі і вздовж українських кордонів, а також припинити кібератаки на США та їхніх союзників.