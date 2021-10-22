Три людини загинули внаслідок пожежі в приватному житловому будинку на Харківщині, - ДСНС

У результаті пожежі в приватному житловому будинку в с. Червоне (Харківська обл.) загинули 3 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 жовтня о 1 год 03 хв. у с. Червоне Лозівського району в приватному житловому будинку виникла пожежа внаслідок якої загинули 3 особи. О 6 год. 58 хв. пожежу ліквідовано на площі 80 м2", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалося 10 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

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