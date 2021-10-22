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Новини Коронавірус і карантин
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614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

В Україні другий день поспіль рекордні показники добової смертності і захворюваності на COVID-19. За минулу добу, 21 жовтня, зафіксовано 23 785 нових випадків зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. Також за минулу добу зафіксовано 614 летальних випадків - також найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Вчора, 20 жовтня, в Україні зафіксували 546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. українців!

За добу 21 жовтня в Україні:

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 800, медпрацівників – 391);

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 269 666 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей.

Також за минулу добу:

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 госпіталізовано – 5 141 особа;

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 летальних випадків – 614;

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 одужало – 8 530 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні:

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 захворіло – 2 725 385 осіб;

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 одужало – 2 361 365 осіб;

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 летальних випадків – 63 003;

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 01 проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 10
614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 11
614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 12
614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
били все кто мог в колокола, что с началом сплеска новой пандемии нужно закрывать сообщения с Московией - там начинался ужас
- но куда там - ЗеЕрмаку снятся по ночам руськие обоссанные березки
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22.10.2021 08:20
+17
Страна избравшая клоунов на высшие госдолжности обречена жить в лютом песдеце.
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22.10.2021 08:33
+14
Что не день то рекорды, Зеля не зря говорил про чемпионство, первое место в мире если считать на население.
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22.10.2021 08:17
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За 7 недель количество заболевших и умерших за увеличилось в 12 раз.
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22.10.2021 08:16 Відповісти
Страна избравшая клоунов на высшие госдолжности обречена жить в лютом песдеце.
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22.10.2021 08:33 Відповісти
Не сунь хоча б сюди політику. Чим попередники в галузі медицини були кращі за нинішніх звіздюків?
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22.10.2021 08:41 Відповісти
За те впевнено обганяємо мокшів в розрахунку на 100 тисяч населення. Хоча вся оця статистика про Ковід, що в нас, що в мокшів, як до звізди дверка.
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22.10.2021 08:38 Відповісти
Да ну вас всех критиков. Наверняка сами не вакцинировались и никого не призывали вакцинироваться. Из всех знакомых, вакцинировавшихся весной, никто не заболел. Зато рассказов о других знакомых, как они перенесли ковид полно.
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22.10.2021 11:47 Відповісти
у меня сейчас двое коллег лежат с ковидом. После пфайзера.
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22.10.2021 23:05 Відповісти
Что не день то рекорды, Зеля не зря говорил про чемпионство, первое место в мире если считать на население.
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22.10.2021 08:17 Відповісти
Вводите локдаун.от вакцинации толку ноль.раньше тесты делали щас всем пох даже температуру не меряют, главное что бы был сертификат ,а болен ты или нет не интересует
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22.10.2021 08:17 Відповісти
А жрать то что в очередной лохдаун? Сейчас покупательская способность в стране близка к нулю - кроме жратвы, никто ничего не покупает. И это без лохдаунов.
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22.10.2021 08:30 Відповісти
Вот этого антиваксеры и добивались. В ряде стран Европы, где высокий уровень вакцинации поотменяли все карантинные ограничения.
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22.10.2021 10:27 Відповісти
И что там перестали болеть?он в италии отменяют принудительную вакцинацию и зеленые сертификаты
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22.10.2021 10:29 Відповісти
Об итальянских показателях нам только мечтать. Особенно, если учесть, что там населения в 1,5 раза больше.

October 21 (GMT)

3,794 new cases and 36 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]

October 20

3,699 new cases and 33 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]

October 19

2,694 new cases and 53 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
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22.10.2021 10:40 Відповісти
били все кто мог в колокола, что с началом сплеска новой пандемии нужно закрывать сообщения с Московией - там начинался ужас
- но куда там - ЗеЕрмаку снятся по ночам руськие обоссанные березки
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22.10.2021 08:20 Відповісти
Если уж это было делать то со всеми страними где был высокий уровень заражения.
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22.10.2021 08:30 Відповісти
А где ж был выше чем в параше?
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22.10.2021 08:53 Відповісти
Офшорные зе-упыри уже подмяли под себя ритуальные услуги в стране и с этого нехило кормятся, ведь по-другому невозможно объяснить их бездействие, когда страна на грани катастрофы
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22.10.2021 08:25 Відповісти
Нас чомусь не інформують про те, чи носили всі ті, що померли, масочки і чи були вакциновані, скільки їм років і які в них були супутні захворювання... Мабуть стидаються розповідати про те, хто (або що) ім допоміг померти.
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22.10.2021 08:28 Відповісти
Я також замислювалася над цим. Щось не те. Цифри - то одне.
Але реально складається враження, що людей або не лікують, або лікують так, що вони помирають.

Так, люди ослаблені: стрес, не завжди здорове і повноцінне харчування.
Проте така кількість смертей не береться на рівному місці. І справа не у відсутності "вакцини".

Мені цікаво, скільки людей з цих 614 померли, зокрема, в лікарнях ?
Чи хтось перевіряє всі випадки смерті: яке було лікування, чи робиться розтин ? Чи людина підхопила внутрішньолікарняну інфекцію ? Дуже багато питань. Чи, наприклад, ті, хто хворів вдома і помер вдома, мали якийсь медичний супровід ? І т.д. і т.п.
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22.10.2021 08:53 Відповісти
Ти б краще замислилася, скільки з цих смертей на совісті антивакцинаторів.
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22.10.2021 10:42 Відповісти
А навіщо? Закордонні антиваксери вже всі давно вакциновані. Це тут вони принципові та незалежні від ворожої американської «вакцинки».
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22.10.2021 11:07 Відповісти
Та ніхто їм не допомагав померти. Якщо людина не носить маску це її вина і лише її, якщо людина не вакцинується це також її вина і якщо в людей супутні захворювання які вони не лікують то хто їм доктор. Я вакцинований, ношу маску серед людей, на ковід не хворів, супутніх захворювань немаю. Я на 99% впевнений, що якщо і захворію на ковід, то в легкій формі або безсимптомно.
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22.10.2021 08:57 Відповісти
Підтримую. Кожен сам собі коваль свого здоров'я та щастя. Побільше б таких тверезомислячих та раціональних людей як ви. А де там... Усемирний ЗАГОВОР, чипірованіЄ, шмурдяк колять, пороблено на мозги людям... хоча може їх в п'яному угарі зачали - через те там і думать немає чим.. овочі на ніжках...
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22.10.2021 09:19 Відповісти
А якщо не в легкій?
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22.10.2021 10:30 Відповісти
Тоді всьо.
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22.10.2021 12:17 Відповісти
А що від цього зміниться статистика смертей? Судячи з коменту Гонта таки антимасочник та антиваксер. А допомогли їм померти наші больнічкі. Ви давно там були? У мене свекруха у лікарні від ковіду і померла. Батько наших друзів теж помер у лікарні.

Ви тільки масочки не носіть та укольчики не робіть, та все буде «добре».
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22.10.2021 09:06 Відповісти
Ніякого вірусу не існує. Дупатут Шахов зуб давав.
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22.10.2021 08:30 Відповісти
Просто . Надо пойти и привиться. Прививок. ПОЛНО.
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22.10.2021 08:39 Відповісти
Організовано через сраку. На все місто мало пунктів щеплення які десь у чорта на кулічках.
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22.10.2021 08:44 Відповісти
А в поликлинике не пробовал?
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22.10.2021 08:47 Відповісти
Да ладно! Целое лето пункты были открыты! Вакцины валом разной. И людей не было.. все что-то считали… пещерные люди
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22.10.2021 08:56 Відповісти
Он был занят. Бот строчил. Некогда.
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22.10.2021 08:59 Відповісти
Ни чего не изменится.нужен контроль.а сейчас всем пох главное что бы сертификат был.и можешь больным ходить где угодно
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22.10.2021 08:54 Відповісти
Не изменится. После прививки? А если еще раз? Подумать.
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22.10.2021 08:58 Відповісти
Глянь на цифры после прививки болеет больше чем до
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22.10.2021 09:05 Відповісти
Ты смотри лучше сколько тяжелых под ивл и летальных. А летальных на 21.10.2021 115 чел при населении 67,22 млн. Ну элементарно же. Ватсон.
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22.10.2021 09:12 Відповісти
https://www.facebook.com/Roman.Matys?__cft__[0]=AZW6GAIHCydYnlyqJ7RFHd3vIqJOYiMtqcAxjFEyFSZpHscZTEfm8OdJIdhJMVYkB-5xYfHKlOUCXzsBAF7YUn3YvE9JlhVkITdO5fZC2Z5myEYOQ-QhvVEMOfgV33GMpKk&__tn__=-UC%2CP-R Роман Матис

https://www.facebook.com/Roman.Matys/posts/10223109336974234?__cft__[0]=AZW6GAIHCydYnlyqJ7RFHd3vIqJOYiMtqcAxjFEyFSZpHscZTEfm8OdJIdhJMVYkB-5xYfHKlOUCXzsBAF7YUn3YvE9JlhVkITdO5fZC2Z5myEYOQ-QhvVEMOfgV33GMpKk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 жовтня о 21:30 ·



Антиваксівська диверсія РФ в Україні виглядає отак:

7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;
майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;
кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;
кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;

Як наслідок - навіть люди, на адекватність яких були сподівання демонструють абсолютно дикарську поведінку в питаннях вакцинації.

Більше цікавих цифр і фактів з приводу антиваксерської діяльності і проваленої владою комунікаційної кампанії за посиланням https://project.liga.net/projects/ukrainians_dont_want_vaccinated/?fbclid=IwAR1KxJmCdGnN1ll7Ringbhtukdw_Q2JRrcER2dXh7JGz5yaSxpyFB-7sDZs https://project.liga.net/.../ukrainians_dont_want.../
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22.10.2021 18:36 Відповісти
где статья про зимнюю резину для машин ?
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22.10.2021 08:39 Відповісти
Вже випав сніг?
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22.10.2021 08:45 Відповісти
В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин.
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22.10.2021 17:39 Відповісти
Про вакцинацію теж нічого не написано.
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22.10.2021 19:37 Відповісти
Зате на першому місці в Європі по темпам будівництва доріг. Це не я придумав, - "найвеличніший".
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22.10.2021 08:41 Відповісти
Зато "мастера спорта по боротьбі з ковід", сам презед сказав. А він же не бреше. Напевно.
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22.10.2021 08:48 Відповісти
По Иловайску в день. Конечно власть не виновата. Виноват тот, кто обманув народ, привёл к власти убийц украинцев.
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22.10.2021 08:49 Відповісти
Ну шо, українці! Вимираємо потроху. Та навіть не потроху, а шаленими темпами. Це все через брак розуму. Нас якщо не кацап вб'є, то ковід.
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22.10.2021 08:52 Відповісти
Тут к сожалению, на лицо не убийство, а массовый суцид.
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22.10.2021 09:01 Відповісти
Ну, помирати не всі хочуть, а лише ті, хто не хоче масочки носити, бо вони у них задихаються. А
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22.10.2021 09:11 Відповісти
Читав, що у Латвії серед хворих 80% російськомовних. В у нас?
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22.10.2021 10:14 Відповісти
В Італії не вакцинуються лише рускагаварящіє заробітчани. Всі італійці зробили щеплення ще навесні. А кацапське бидло воно і в Італії залишається бидлом, неосвіченим, дрімучим та неадекватним. Але їх без грінпассу нікуди вже не пускають. Будуть ізольовані від суспільства, або таки зроблять щеплення.
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22.10.2021 10:26 Відповісти
скоро еще подвалят умалишенные с мпц , которые недавно ходили тут маршами против «числа дьявола» , чипирования , и изменения генома , протестовать
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22.10.2021 09:14 Відповісти
Может пора уже не только заглядывать в сертификаты ,а и лечить ?
Где эффективные лекарства от ковида ?
Всё застопорилось на вакцинации .
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22.10.2021 09:25 Відповісти
А у світі вже існує?
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22.10.2021 09:30 Відповісти
Вот бы и нам так застопориться:

October 21 (GMT)

677 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 20

1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 19

1,112 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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22.10.2021 10:31 Відповісти
А лозунг - сделаем их вместе, походу был про нас. ...
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22.10.2021 09:27 Відповісти
Пля...зараза
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22.10.2021 09:28 Відповісти
Якщо перерахувати на 100 000 населення, то ми попереду РФ і США.
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22.10.2021 09:41 Відповісти
Почему нет пфайзера в таблицах?
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22.10.2021 09:52 Відповісти
КОМІРНАТІ і є вакциною від пфайзер
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22.10.2021 10:06 Відповісти
Айда постить енота и глумиться в теме про умерших от короны в РФ.
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22.10.2021 10:30 Відповісти
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22.10.2021 10:56 Відповісти
Ну, результати вакцинації суттєві, особливо у Європі. Це у вас на расєї мільйони щеплених спутніком хворіють та здихають. Бо нормальні сертифіковані вакцини вам недосяжні.
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22.10.2021 11:32 Відповісти
Пані, перш ніж писати подібний "шлак" на всезагальний осуд та глум, перечитайте та продивіться щось інше, аніж фейкові новини з СОВКА КАЦАПСТАНУ по Ютуб та ТІК-ТОКу. А ще бабки казали що треба ПРОКЛАДКИ на лице носить в маску запихувать, мабуть таке теж чули?! Га? Кількість захворівших залежить від Більш Заразнішого Штаму Вірусу який мутував на таких антиваксерах як ви. Не щепіться. Вас ніхто не заставляє. Але хоча б не переповідайте ЇХНЄ шизоїдне марення, - шоб люди на вас косо не дивились через ваших "хом'ячків" та "тарганів".
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22.10.2021 13:05 Відповісти
А може якраз вірус мутує на ваксерах?
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22.10.2021 19:07 Відповісти
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22.10.2021 19:12 Відповісти
Дуже сумно та жахливо це читати. Усвідомлювати ще тяжче. Але мабуть не вакциновані усвідомити такий потік інформації навіть не в змозі. Занадто складно для примітивних. Їм це важко уявити до тих пір - поки самі з цим не стикнуться. Але тоді вже буде запізно. Але хто ж їм та їхнім рідним був "доктор"? Сусідка? Ютуб? Фейкові "лякачки" з МОРДОРУ-Кацапстану? Мабуть буде вже байдуже всім.
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22.10.2021 19:19 Відповісти
А пруф є? Наведіть якісь дані вашої теорії. Бо передають та хворіють на Вірус переважно не вакциновані. Доведено статистикою. Аж в 11 разів вища смертність невакцинованих - вас не турбують такі цифри Шановний? Не вакцинуйтесь. Менше CO2 буде на планеті. Ваше право.
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22.10.2021 19:13 Відповісти
Как такое может быть? Мы же карту Украины, добросовестно раскрашиваем!
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22.10.2021 13:12 Відповісти
https://nezavisim.tv/news/7450.html ДО ЭТОГО КОРОНАВИРУС БЫЛ ЛИШЬ ТРЕТЬЕЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. СЕЙЧАС ОН ЗАНЯЛ УЖЕ ВТОРОЕ МЕСТО В ОКТЯБРЕ УКРАИНЦЫ ЧАЩЕ УМИРАЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЧЕМ ОТ ТАКОЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ КАК РАК. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ. СООБЩАЕТСЯ, ЧТО ЕСЛИ СЕЙЧАС ОТ РАКА УМИРАЕТ ПОРЯДКА 200 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ, ТО СУТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА УЖЕ СТАЛА ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ И ВЫШЕ. ТАК, ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ОКТЯБРЯ ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ СЛУЧАЕВ ДОЛЯ СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ДНЕЙ ДОСТИГЛА 17,5% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ. В ОКТЯБРЕ ЕЖЕДНЕВНО ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СРЕДНЕМ УМИРАЛО 1136 УКРАИНЦЕВ, ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА - 351, ОТ ОНКОЛОГИИ - 203.
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22.10.2021 17:43 Відповісти
Вибачте, такий формат тексту був в оригінальній статті.
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22.10.2021 17:44 Відповісти
Что происходит, мы реально на первом месте в мире по вымиранию от ковид..
Мизерные пенсии, отсюда скудное питание и отсутствие лечения хронических болезней...
А молодёжь чего дохнет? Что с нами не так?
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22.10.2021 18:06 Відповісти
Подумала.Сама вакцинировалась недавно через силу, заставили на работе...
Мы ******** просто, зато очень красивые, талантливые и гениальные...
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22.10.2021 18:21 Відповісти
Португалія вакцинувалася майже вся а в мерлих більше ніж в України ,населеня португалії 10 158 тисяч померлих 18 тисяч в України населеня біляч 42 міліона помернлих 66 тисяч тож сміло можна послати вакцину в ад ,бо від неї лише один ефект більше трупів!!!Краще влада давала продуктові набори всьому населенню замість вакцин імунітет кращий якщо їсти здорову їжу ,а не всякий хлам з магазинів бо одна бабця казала що желудок це не смітник!!!І можу поспорити що зменшеться кількість тяжко хворих пацієнтів!!!)
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23.10.2021 01:08 Відповісти
В Португалії 10 міліонів в Україні 42 міліона о так я мав написати !!!
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23.10.2021 01:09 Відповісти
Дебилы рулят. Закупите экспресс тесты. Раздайте в сети чтобы не дороже 50 было. Бабло мрази рубят. Им чтобы дохли очень выгодно. На большом дерибане можно больше украсть. Пенсии не нужно платить
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23.10.2021 03:23 Відповісти
 
 