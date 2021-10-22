614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні
В Україні другий день поспіль рекордні показники добової смертності і захворюваності на COVID-19. За минулу добу, 21 жовтня, зафіксовано 23 785 нових випадків зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. Також за минулу добу зафіксовано 614 летальних випадків - також найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Вчора, 20 жовтня, в Україні зафіксували 546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. українців!
За добу 21 жовтня в Україні:
зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 800, медпрацівників – 391);
269 666 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 141 особа;
летальних випадків – 614;
одужало – 8 530 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 725 385 осіб;
одужало – 2 361 365 осіб;
летальних випадків – 63 003;
проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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October 21 (GMT)
3,794 new cases and 36 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
October 20
3,699 new cases and 33 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
October 19
2,694 new cases and 53 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
- но куда там - ЗеЕрмаку снятся по ночам руськие обоссанные березки
Але реально складається враження, що людей або не лікують, або лікують так, що вони помирають.
Так, люди ослаблені: стрес, не завжди здорове і повноцінне харчування.
Проте така кількість смертей не береться на рівному місці. І справа не у відсутності "вакцини".
Мені цікаво, скільки людей з цих 614 померли, зокрема, в лікарнях ?
Чи хтось перевіряє всі випадки смерті: яке було лікування, чи робиться розтин ? Чи людина підхопила внутрішньолікарняну інфекцію ? Дуже багато питань. Чи, наприклад, ті, хто хворів вдома і помер вдома, мали якийсь медичний супровід ? І т.д. і т.п.
Ви тільки масочки не носіть та укольчики не робіть, та все буде «добре».
https://www.facebook.com/Roman.Matys/posts/10223109336974234?__cft__[0]=AZW6GAIHCydYnlyqJ7RFHd3vIqJOYiMtqcAxjFEyFSZpHscZTEfm8OdJIdhJMVYkB-5xYfHKlOUCXzsBAF7YUn3YvE9JlhVkITdO5fZC2Z5myEYOQ-QhvVEMOfgV33GMpKk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 жовтня о 21:30 ·
Антиваксівська диверсія РФ в Україні виглядає отак:
7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;
майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;
кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;
кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;
Як наслідок - навіть люди, на адекватність яких були сподівання демонструють абсолютно дикарську поведінку в питаннях вакцинації.
Більше цікавих цифр і фактів з приводу антиваксерської діяльності і проваленої владою комунікаційної кампанії за посиланням https://project.liga.net/projects/ukrainians_dont_want_vaccinated/?fbclid=IwAR1KxJmCdGnN1ll7Ringbhtukdw_Q2JRrcER2dXh7JGz5yaSxpyFB-7sDZs https://project.liga.net/.../ukrainians_dont_want.../
Где эффективные лекарства от ковида ?
Всё застопорилось на вакцинации .
October 21 (GMT)
677 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 19
1,112 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Мизерные пенсии, отсюда скудное питание и отсутствие лечения хронических болезней...
А молодёжь чего дохнет? Что с нами не так?
Мы ******** просто, зато очень красивые, талантливые и гениальные...