614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

В Україні другий день поспіль рекордні показники добової смертності і захворюваності на COVID-19. За минулу добу, 21 жовтня, зафіксовано 23 785 нових випадків зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. Також за минулу добу зафіксовано 614 летальних випадків - також найвищий показник добової смертності в Україні з початку пандемії. Вчора, 20 жовтня, в Україні зафіксували 546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. українців!

За добу 21 жовтня в Україні:

зафіксовано 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 800, медпрацівників – 391);

269 666 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані - 85 559 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 141 особа;

летальних випадків – 614;

одужало – 8 530 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 725 385 осіб;

одужало – 2 361 365 осіб;

летальних випадків – 63 003;

проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.











