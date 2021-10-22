Україна - на третьому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 жовтня у світі зареєстрували 461 290 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7194 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксували 243 274 201 випадок інфікування, з них 412 754 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 945 291 особа, з них 7209 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 220 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 3-тю і 2-гу позицію відповідно.
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Я всегда верил в таланты сцаныча, но массово истреблять собственный народ с улыбкой на лице - это сверталантище!
Но, тогда статистика "Мастеров Спорта" будет выглядеть совсем ПЕЧАЛЬНО!
Зе-тыпилы убивают украинцев!
Собственно, поэтому и смертность низкая, относительно заболеваемости.
Т.е. 95% умерших - это невакцинированные.
На тлі масової вакцинації в Британії у людей до 50 років шанс померти від дельта-штаму коронавірусу (раніше називався "індійським") знизився до 0,0097%. Про це пише в https://twitter.com/kallmemeg/status/1408348154039353346 Twitter вірусологиня Public Health England Міген Келл, посилаючись на новий https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf звіт цієї організації охорони здоров'я.
https://news.liga.net/ua/world/news/kakaya-smertnost-ot-delta-kovida-kto-umiraet-effektivnost-vaktsin-dannye-iz-britanii
вакцинированных 2-мя дозами - умерло 50 человек;
невакцинорованных - умерло 38 человек.
Практически все умершие без вакцины.
Все ваши потерпели фиаско на проверке пруфов! Твоя очередь!
вопрос где деньги ковидного фонда?
Все вакцинированные должны быть застрахованы на случай смерти от прививки или осложнений хронических болезней связанных с вакцинацией. Вот тогда народ бы подтянулся. А так укололося, сыграл в ящик а в ответ:" А что вы хотели он или она и так уже одной ногой в могиле были".