МОЗ створить комісію для розслідування летальних випадків або складного перебігу COVID-19 у вакцинованих: потрібно розібратися, чи було реально зроблено щеплення, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей, щоб визначати можливість фальшивих документів про вакцинацію.

"Це складна тема (визначення відсотка госпіталізованих людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію. - Ред.), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю вже створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок - складного перебігу захворювання у вакцинованих людей або летального випадку, якщо при цьому була довідка про вакцинацію", - повідомив Ляшко в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, ця комісія буде створена для того, щоб "розібратися, чи було реально зроблено щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імунно-біологічного препарату".

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