МОЗ створить комісію для розслідування летальних випадків або складного перебігу COVID-19 у вакцинованих: потрібно розібратися, чи було реально зроблено щеплення, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або летальних випадків від COVID-19 у вакцинованих людей, щоб визначати можливість фальшивих документів про вакцинацію.
"Це складна тема (визначення відсотка госпіталізованих людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію. - Ред.), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю вже створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок - складного перебігу захворювання у вакцинованих людей або летального випадку, якщо при цьому була довідка про вакцинацію", - повідомив Ляшко в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, ця комісія буде створена для того, щоб "розібратися, чи було реально зроблено щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імунно-біологічного препарату".
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Это бред.
- Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%.
Т.е. 95% умерших - это невакцинированные.
На тлі масової вакцинації в Британії у людей до 50 років шанс померти від дельта-штаму коронавірусу (раніше називався "індійським") знизився до 0,0097%. Про це пише в https://twitter.com/kallmemeg/status/1408348154039353346 Twitter вірусологиня Public Health England Міген Келл, посилаючись на новий https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf звіт цієї організації охорони здоров'я.
https://news.liga.net/ua/world/news/kakaya-smertnost-ot-delta-kovida-kto-umiraet-effektivnost-vaktsin-dannye-iz-britanii
Вроде насчет удачности вакцинации в ВБ все четко расписано. Но вы ж в какой-то другой реальности живете.
А вот у нас шляшко сказал, то 99% умерших антиваксеры! Он врать не будет!
Антиваксівська диверсія РФ в Україні виглядає отак:
7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;
майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;
кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;
кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;
Як наслідок - навіть люди, на адекватність яких були сподівання демонструють абсолютно дикарську поведінку в питаннях вакцинації.
Більше цікавих цифр і фактів з приводу антиваксерської діяльності і проваленої владою комунікаційної кампанії https://project.liga.net/projects/ukrainians_dont_want_vaccinated/?fbclid=IwAR1KxJmCdGnN1ll7Ringbhtukdw_Q2JRrcER2dXh7JGz5yaSxpyFB-7sDZs за посиланням
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
Так шо і з важким перебігом, то просто збіг
І ЗНОВУ НАГЛА ЦИНІЧНА БРЕХНЯ.
таких Ларисок треба ї..ати.
Краще ломом
Какая заслуга в этом президентов то?
Все, кто хочет жить - уже вакцинировались. Все даром, только оторви свой зад. Что там расследовать и разбираться?
Какие откаты, какие раком страну, если вакцинация бесплатная?! Испытания уже прошли на добровольцах 2 года назад и не в нашей стране, поэтому вполне заслуживает доверия!