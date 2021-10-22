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Поліція порушила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський. ВIДЕО

Поліція порушила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський. ВIДЕО

У МВС підрахували кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції", - сказав міністр.

Також дивіться: Групу торговців підробленими COVID-сертифікатами та результатами ПЛР-тестів затримано на Харківщині, щомісяця вони "заробляли" 4 млн грн, - Клименко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що за виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу в 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі, а за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

Автор: 

МВС (3509) підробка (440) сертифікат (427) Монастирський Денис (392)


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Еще бы так на корупционеров возбуждали
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22.10.2021 09:12 Відповісти
Це і корупція і диверсія.
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22.10.2021 09:16 Відповісти
Вас будут сажать не за поддельные сертификаты, а за то, что вы ЗЕбизянам статистику своей смертностью портите!
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22.10.2021 09:15 Відповісти
Вводите кэшбек. Будем сдавть. Не отходя о клавы. Тут особо одаренные уже не раз спалились.
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22.10.2021 09:16 Відповісти
должна быть обоюдная уголовка - как тех, кто продавал и изготавливал, так и тех, кто покупал. Из-за последних - увеличивается нагрузка на медиков, подрывается доверие к вакцинации и расходуются абсолютно попросту медикаменты и средства
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22.10.2021 09:56 Відповісти
Две курицы Савченко за подделку сертификатов тоже в этом списке?
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22.10.2021 10:44 Відповісти
І шо? Надеетесь, чоть кто то будет наказан? Хоть кого то посадят? Смешно! Да хоть еще пятьдесят тысяч откройте "дел".
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22.10.2021 13:10 Відповісти
государственная коррупция бьет в набат - бабки идут мимо их носа.....
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22.10.2021 13:10 Відповісти
 
 