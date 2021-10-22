Поліція порушила майже 800 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів, - Монастирський. ВIДЕО
У МВС підрахували кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки COVID-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції", - сказав міністр.
Нагадаємо, що за виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу в 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі, а за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.
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