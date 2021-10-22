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Україна в ОБСЄ: Ділянки розведення на Донбасі перетворюються на "гарячі точки"

Україна в ОБСЄ: Ділянки розведення на Донбасі перетворюються на

Ділянки розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському перетворюються на "гарячі точки".

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливо нас турбує той факт, що ділянки розведення поблизу Золотого та Петрівського перетворюються на гарячі точки", - заявив він.

Український посол вказав на звіт СММ про те, що протягом 15-17 жовтня у Донецькій області було зафіксовано 734 порушення режиму припинення вогню. При цьому, більшість цих порушень "відбулися на ділянці розведення Петрівського та поблизу неї".

"У Луганській області за цей же період СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню. Більшість порушень режиму припинення вогню також стосувалися ділянки розведення в районі Золотого", - заявив Цимбалюк.

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Він зазначив, що російські окупаційні війська продовжують активно обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти, у т.ч. із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Крім того, російська сторона, всупереч Додатковим заходам про припинення вогню від липня 2020 року, продовжує вести розвідувальну діяльність: один з російських розвідувальних БПЛА "Гранат 1" був перехоплений українськими військовими минулого тижня.

"Останні події в зоні російсько-українського конфлікту продемонстрували, наскільки крихкими є ситуація з безпекою та мирний процес через руйнівну позицію Російської Федерації, її нескінченні спроби нав’язати так званий "прямий діалог", а також через відсутність політичної волі в Москві до виконання Мінських домовленостей як сторони-підписанта цих домовленостей та сторони конфлікту", - наголосив очільник української місії в ОБСЄ.

Зазначимо, СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок 216 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 53 таких порушення на Луганщині. У Луганській області майже всі порушення було зафіксовано "на північ, північно-північний схід і південно-південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте".

Автор: 

Донбас (22356) найманці рф (2063) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+8
Так попереджали ж, що з тим розведенням "розведуть як котят", так ні, "перемир*я" захотілося.
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22.10.2021 09:19
+8
ЗЕленый предатель, когда рекламировал отведение наших сил с позиций осенью 2019 г., как всегда, брехал о том, что если начнутся обстрелы наших позиций, то мы за несколько часов вернемся на оставленные позиции... ЗЕленый оффшорный мародер, как всегда, забыл о своих обещалках ...
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22.10.2021 09:37
+5
Зелений клоун барига на крові.
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22.10.2021 09:19
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Зелений клоун барига на крові.
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22.10.2021 09:19 Відповісти
Так попереджали ж, що з тим розведенням "розведуть як котят", так ні, "перемир*я" захотілося.
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22.10.2021 09:19 Відповісти
вьівсьоврьотє
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22.10.2021 09:30 Відповісти
Так они и были горячие, солдаты гибли с постоянной периодичностью ..
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22.10.2021 09:32 Відповісти
ЗЕленый предатель, когда рекламировал отведение наших сил с позиций осенью 2019 г., как всегда, брехал о том, что если начнутся обстрелы наших позиций, то мы за несколько часов вернемся на оставленные позиции... ЗЕленый оффшорный мародер, как всегда, забыл о своих обещалках ...
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22.10.2021 09:37 Відповісти
Так их сразу разборали ..под присмотром ОБСЕ..так что если что возвращаться уже было тогда ....НЕКУДА!!!
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22.10.2021 10:02 Відповісти
Це лише підтверждження того, що пілснявий ВАЗеленсьий бреше, свідомо і завжди.
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22.10.2021 10:32 Відповісти
Так стратег чотирижди не уклоніст Косоворотка зробив свою справу. То це злочин чи ще ні?
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22.10.2021 09:38 Відповісти
Когда это пытались Зеленскому и Ермаку пояснить, не доходило. Куда там, новая элита.
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22.10.2021 09:42 Відповісти
Трохи вище дописувач нагадав, про те, як ВАЗеленський обіцяв повернути війська у разі загострення, знаючи, що оборонна лінія буде знищена і повернутись буде нікуди.
Не не доходило, а здавав. Свідомо.
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22.10.2021 10:36 Відповісти
Не будьте наївними. Єрмак то точно все чудово розумів.
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22.10.2021 10:47 Відповісти
Это было не понятно только "величайшему лидеру современности, не лоху".
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22.10.2021 09:46 Відповісти
а ведь предупреждали..., но наша "надежда на лучшую жизнь" был настолько далек от реальности и здравого смысла, что тупо и безоглядно согласился на этот шаг..., сколько жизней это стоило и сколькими еще придется заплатить..., только за это ему уже можно объявлять импичмент...
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22.10.2021 09:55 Відповісти
Результат главнокомандования Наполеоном с зелеными соплями! Увеличили серую зону до 3 км., когда из-за бруствера или амбразура ничего не контроллируешь кроме зарослей бурьяна.
Ермака с Зеленским и Аристовичем в окопы на наблюдательный пункт!
Хотя с отоплением, запасами газа и ценами не лучше! Но блин Медведчука в суд сводили, а теперь к нему на домашний арест ездят извиняться шо потревожили, наверное...
Дешевая оперетта, во время которой в гардеропе чистят карманы и срезают воротники в пальтах посетителей - в духе Мишки Япончика...
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22.10.2021 09:58 Відповісти
В нормальной стране автор идеи "разведения войск" должен подать в отставку, или же уволен за профнепригодностью. Но президента-комику в голову не приходит, что он потом ответит за все глупости, которые ему насоветовали "друзья" за бокалом виски в Трускавце...
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22.10.2021 10:01 Відповісти
Оно и понятно.Главковерх комик и абсолютно не шарит в военном деле,что ему Ермак подсказал,то он и выполнил..Но куда смотрел высший и средний командный состав ВСУ вкупе с ГШ..?
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22.10.2021 12:52 Відповісти
Ну высший командный состав одной рукой держиться за погоны, а другой щупает памперс в штанах похоже. А смотрит конешно в глаза начальству с собачьей преданностью - поедает преданными глазами вышестоящего военачальника...
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22.10.2021 15:41 Відповісти
С таким комсоставом,можно и штрафы вводить за "ответку",что главковерх и сотворил...и ВСУ оказалась единственной в своем роде "штрафной"армией ..Но,ежели учитывать за кого большинство наших воинов отдали голоса,то все в рамках"зеленых" правил..
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22.10.2021 17:14 Відповісти
1) Не надо было разводить
2) не надо было объявлять односторонних перемирий.
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22.10.2021 11:31 Відповісти
 
 