Україна в ОБСЄ: Ділянки розведення на Донбасі перетворюються на "гарячі точки"

Ділянки розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському перетворюються на "гарячі точки".

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливо нас турбує той факт, що ділянки розведення поблизу Золотого та Петрівського перетворюються на гарячі точки", - заявив він.

Український посол вказав на звіт СММ про те, що протягом 15-17 жовтня у Донецькій області було зафіксовано 734 порушення режиму припинення вогню. При цьому, більшість цих порушень "відбулися на ділянці розведення Петрівського та поблизу неї".

"У Луганській області за цей же період СММ зафіксувала 78 порушень режиму припинення вогню. Більшість порушень режиму припинення вогню також стосувалися ділянки розведення в районі Золотого", - заявив Цимбалюк.

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Він зазначив, що російські окупаційні війська продовжують активно обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти, у т.ч. із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Крім того, російська сторона, всупереч Додатковим заходам про припинення вогню від липня 2020 року, продовжує вести розвідувальну діяльність: один з російських розвідувальних БПЛА "Гранат 1" був перехоплений українськими військовими минулого тижня.

"Останні події в зоні російсько-українського конфлікту продемонстрували, наскільки крихкими є ситуація з безпекою та мирний процес через руйнівну позицію Російської Федерації, її нескінченні спроби нав’язати так званий "прямий діалог", а також через відсутність політичної волі в Москві до виконання Мінських домовленостей як сторони-підписанта цих домовленостей та сторони конфлікту", - наголосив очільник української місії в ОБСЄ.

Зазначимо, СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок 216 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 53 таких порушення на Луганщині. У Луганській області майже всі порушення було зафіксовано "на північ, північно-північний схід і південно-південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте".