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Чорноморський регіон зберігає стратегічне значення для НАТО: у нас тут два дуже близькі партнери - Грузія та Україна, - Столтенберг

Чорноморський регіон зберігає стратегічне значення для НАТО: у нас тут два дуже близькі партнери - Грузія та Україна, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО підтвердив, що стабільність у регіоні Чорного моря продовжує залишатися питанням стратегічної важливості для Альянсу.

Про це Єнс Столтенберг заявив на пресконференції за підсумками першого дня роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка відбувається в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми збільшили власну присутність у Чорному морі, оскільки регіон має стратегічну важливість для Альянсу. Три країни-члени НАТО є прибережними державами, - Туреччина, Румунія і Болгарія. Ми маємо тут двох дуже близьких партнерів - Грузію й Україну. Ми бачили незаконну анексію Криму й агресивну поведінку Росії в Чорному морі. Тож ми збільшили нашу присутність у повітрі, на суходолі та в морі. Ми постійно оцінюємо, що можемо зробити більше… для підвищення нашої здатності швидко розгортати війська, якщо вони будуть необхідними. Це точно та причина, з якої ми потребуємо у військах високої готовності", - підкреслив Столтенберг.

Також читайте: НАТО не планує розгортати в космосі системи озброєння для стримування новітніх ракетних загроз, - Столтенберг

Як відомо, після незаконної анексії Криму 2014 року, а також у зв’язку з агресивною поведінкою Росії в Чорному та Азовському морях, НАТО послідовно посилює свою присутність у регіоні. Це проявляється у регулярних заходах кораблів НАТО у Чорне море, посиленні військових спроможностей прибережних членів та партнерів Альянсу, проведенні спільних навчань, повітряного патрулювання тощо.

Автор: 

НАТО (6512) Чорне море (1677) Столтенберг Єнс (1596)


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россиянский космический аппарат «Космос-2551», запущенный 09.09.2021 в интересах МинОборонки Рашки, 20.10.2021 года сошел с орбиты, и его останки сгорели в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады, сообщили специалисты Американского метеорного общества (AMS)..
Спутник «Космос-2551» это новый головной спутник оптической разведки серии «Разбег», системы оптической разведки МинОбороны РФ..
ПВО Вейшнории на страже мирного космоса! Уряяя!
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22.10.2021 09:30 Відповісти
Мабуть амери спалили його лазером.
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22.10.2021 09:37 Відповісти
я думаю, что это врожденное скрепное русскае рукажопие..

"по данным независимых астрономических наблюдателей, спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 300 км с наклоном 96,4 град, и для нахождения на данной орбите нуждался в постоянных коррекциях.. Однако с самого начала никаких коррекций орбиты не производилось..
Спутник «Космос-2551» на орбите не произвел никаких маневров и не подавал никаких зафиксированных радиосигналов, то есть, видимо, не функционировал с момента выхода на орбиту, и уже с 11 сентября спутник начал снижение, к 11 октября снизился до примерно 180 км, а 20 октября окончательно сгорел в плотных слоях атмосферы над Северной Америкой"..
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22.10.2021 09:43 Відповісти
Дырки на МКС заклеит РАБссия СКОТЧем Димы Рогозина и РАБссия встанеть с кален....
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22.10.2021 09:31 Відповісти
Министры обороны стран Альянса на саммите в Брюсселе вчера выступили единодушно в поддержку независимости Украины и ее территориальной целостности,сказал глава Пентагона Ллойд Остин,а это значит стратегические бомбардировщики США В-1 будут присутствовать в акватории Черного моря на постоянной основе...,вчера кстати пара этих красавцев с территории Литвы имитировали атаку на кремлевскую звездочку...
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22.10.2021 09:38 Відповісти
бомбер В-1 Lancer
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22.10.2021 09:43 Відповісти
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22.10.2021 09:45 Відповісти
Грузия может и вьійти из партнерства с США и НАТО , если у власти останутся люди Бидзиньі Иванова , а реформатор Саакашвили будет в тюрьме. В Кремле планируют именно такой сценарий .
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22.10.2021 09:51 Відповісти
 
 