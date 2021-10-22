Чорноморський регіон зберігає стратегічне значення для НАТО: у нас тут два дуже близькі партнери - Грузія та Україна, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО підтвердив, що стабільність у регіоні Чорного моря продовжує залишатися питанням стратегічної важливості для Альянсу.

Про це Єнс Столтенберг заявив на пресконференції за підсумками першого дня роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка відбувається в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми збільшили власну присутність у Чорному морі, оскільки регіон має стратегічну важливість для Альянсу. Три країни-члени НАТО є прибережними державами, - Туреччина, Румунія і Болгарія. Ми маємо тут двох дуже близьких партнерів - Грузію й Україну. Ми бачили незаконну анексію Криму й агресивну поведінку Росії в Чорному морі. Тож ми збільшили нашу присутність у повітрі, на суходолі та в морі. Ми постійно оцінюємо, що можемо зробити більше… для підвищення нашої здатності швидко розгортати війська, якщо вони будуть необхідними. Це точно та причина, з якої ми потребуємо у військах високої готовності", - підкреслив Столтенберг.

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Як відомо, після незаконної анексії Криму 2014 року, а також у зв’язку з агресивною поведінкою Росії в Чорному та Азовському морях, НАТО послідовно посилює свою присутність у регіоні. Це проявляється у регулярних заходах кораблів НАТО у Чорне море, посиленні військових спроможностей прибережних членів та партнерів Альянсу, проведенні спільних навчань, повітряного патрулювання тощо.