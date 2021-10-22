Наступного тижня в Раді почне роботу пункт вакцинації, зробити щеплення зможуть і нардепи, і журналісти, - "слуга народу" Радуцький

Глава комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький назвав "відмазкою" позицію деяких своїх колег, які не бажають вакцинуватися і водночас хочуть вільно проходити в будівлю парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парламентарій нагадав, що завтра, або у крайньому випадку, на позачерговому засіданні ВР, буде ухвалено постанову, якою заборонять усім - депутатам, працівникам апарату, відвідувачам, заходити до будівлі ВР України, якщо вони не вакциновані.

"Вхід до ВР без сертифікату про вакцинацію буде заборонено", - сказав він.

Також Радуцький додав, що точної інформації, скільки нардепів вакциновано, він не має, але це приблизно 60-65%.

Радуцький розповів, що з наступного тижня у будівлі парламенту запрацює пункт вакцинації для усіх, хто має право зайти до ВР - від депутатів до охорони і журналістів.

Нардеп розкритикував своїх колег, які не бажають вакцинуватися і кажуть, що ніхто не може їм заборонити відвідувати Раду без вакцини, бо це - перешкоджання їхній депутатській діяльності. Він нагадав, що є стаття 3 Конституції, яка каже, що життя людини є найвища цінність. А таку позицію колег назвав відмазкою, яка не спрацює.

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