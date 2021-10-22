УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9377 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
744 16

Наступного тижня в Раді почне роботу пункт вакцинації, зробити щеплення зможуть і нардепи, і журналісти, - "слуга народу" Радуцький

Наступного тижня в Раді почне роботу пункт вакцинації, зробити щеплення зможуть і нардепи, і журналісти, -

Глава комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький назвав "відмазкою" позицію деяких своїх колег, які не бажають вакцинуватися і водночас хочуть вільно проходити в будівлю парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парламентарій нагадав, що завтра, або у крайньому випадку, на позачерговому засіданні ВР, буде ухвалено постанову, якою заборонять усім - депутатам, працівникам апарату, відвідувачам, заходити до будівлі ВР України, якщо вони не вакциновані.

"Вхід до ВР без сертифікату про вакцинацію буде заборонено", - сказав він.

Також Радуцький додав, що точної інформації, скільки нардепів вакциновано, він не має, але це приблизно 60-65%.

Радуцький розповів, що з наступного тижня у будівлі парламенту запрацює пункт вакцинації для усіх, хто має право зайти до ВР - від депутатів до охорони і журналістів.

Нардеп розкритикував своїх колег, які не бажають вакцинуватися і кажуть, що ніхто не може їм заборонити відвідувати Раду без вакцини, бо це - перешкоджання їхній депутатській діяльності. Він нагадав, що є стаття 3 Конституції, яка каже, що життя людини є найвища цінність. А таку позицію колег назвав відмазкою, яка не спрацює.

Також читайте: Спад нової хвилі COVID-19 почнеться, в кращому випадку, не раніше січня, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15025) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
На депах можно Спутник проверить, всеравно пользы от них ноль.
показати весь коментар
22.10.2021 09:45
+2
Всех на фиг на вокзал или в торговый центр - в общую очередь!
показати весь коментар
22.10.2021 09:51
+2
привиться смогут и нардепы/Управлять значит предвидеть. Провидцы правящего Украиной кодлана Коломойского о коронавирусе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка./ Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс! - депутат от СН Богуцкая./ Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса заняться борьбой с демографическим кризисом. И: "Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него".
показати весь коментар
22.10.2021 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На депах можно Спутник проверить, всеравно пользы от них ноль.
показати весь коментар
22.10.2021 09:45 Відповісти
Зелені кнопки заслуговують тільки на Спутнік.
показати весь коментар
22.10.2021 09:51 Відповісти
Краще отрута, ту що в США колять засудженим на смерть
показати весь коментар
22.10.2021 10:01 Відповісти
А від сказу прививати дєпутанів не будуть?
показати весь коментар
22.10.2021 10:12 Відповісти
Вот и бумеранг долетает до наших депутатов, быстро и качественно. Прямо в Раде будут колоть.)
показати весь коментар
22.10.2021 09:55 Відповісти
Да ничего не будет, сбрехали как всегда
показати весь коментар
22.10.2021 10:06 Відповісти
Брешут конечно для лохов, но все же тенденция есть, если кто умный, то задумается. Радуцкий наступает.
показати весь коментар
22.10.2021 10:13 Відповісти
Всех на фиг на вокзал или в торговый центр - в общую очередь!
показати весь коментар
22.10.2021 09:51 Відповісти
мудрий нарид дождался таки очередь. стояние в очереди - наша народная забава. ведь очередь обозначает, что дают что то нужное и на всех не хватит. а это основа государственной политики большевиков
показати весь коментар
22.10.2021 10:05 Відповісти
Проффеессорра Киву нужно вакцинировать кислыми щами
показати весь коментар
22.10.2021 09:52 Відповісти
Коронаваком их! одним будет про что писать, другим - за контроль закупок, а третьей стороне, тобишь нам - посмотреть что с ними будет и реклама вакцинации хорошая!
показати весь коментар
22.10.2021 09:53 Відповісти
Там аргументація трішки неправильна - "не пускать" не тому що вони - "рознощики зарази" а тому що невакциновані хворіють у важкій формі і на тривалий час не зможуть виконувать свої депутатські обов"язки А це заважатиме діяльності Верховної Ради!
От і побачимо - наскільки "камельчуки" - "патріоти"
показати весь коментар
22.10.2021 09:55 Відповісти
привиться смогут и нардепы/Управлять значит предвидеть. Провидцы правящего Украиной кодлана Коломойского о коронавирусе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.Секретарь в теме: он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка./ Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс! - депутат от СН Богуцкая./ Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса заняться борьбой с демографическим кризисом. И: "Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него".
показати весь коментар
22.10.2021 09:55 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2021 10:28 Відповісти
С этого начинать надо было.Эту шоблу-****,привить в первую очередь.
показати весь коментар
22.10.2021 10:37 Відповісти
В сховищах немає газу, на складах вугілля, в лікарнях ліжок, на цвинтарі місць, в крематорії черги. - «Хужє нє будєт!»
показати весь коментар
22.10.2021 11:06 Відповісти
 
 