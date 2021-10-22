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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія продовжує блокувати прогрес у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, - США

Росія продовжує блокувати прогрес у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, - США

Росія продовжує блокувати прогрес у реалізації заходів щодо безпеки на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує блокувати прогрес щодо безпекових заходів у рамках Тристоронньої контактної групи. Чому Росія не продемонструє, що піклується про людей, які живуть на підконтрольній їй території, і не виконає Додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, які рятують життя і нічого не коштують Росії?", - заявила вона.

Американська дипломатка також закликала Росію та очолювані нею сили "відкрити п’ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду, які діяли до пандемії, а також пункти пропуску у Щасті та Золотому".

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"Це не лише продемонструвало б політичну волю Росії дотримуватися своїх зобов’язань згідно з Мінськими угодами. Повторне відкриття пунктів пропуску матиме великий позитивний вплив на життя цивільного населення, яке прагне вільно пересуватися у своїй країні, Україні", - заявила представниця місії США при ОБСЄ.

Крім того, вона закликала Росію до переговорів у рамках ТКГ з розмінування територій.

"СММ може стежити за цим конфліктом, але не може його припинити – це може зробити тільки Росія. Ми закликаємо Росію припинити перешкоджати СММ і дозволити їй виконувати мандат місії та здійснювати моніторинг по всій території України, включаючи Крим", - заявила Кортні Острієн.

Автор: 

ОБСЄ (3509) росія (65883) США (23310) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+2
А может уже пора перестать мечтать что они куда то уберутся?
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22.10.2021 10:08
+1
А что вы хотели от страны изгоя - агрессора?
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22.10.2021 09:48
+1
Зачем открывать дополнительные пункты если ковид в разгаре? Амерам пофигу, сказала и уехала, а тут хоть подыхайте все.
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22.10.2021 09:50
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А что вы хотели от страны изгоя - агрессора?
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22.10.2021 09:48 Відповісти
Стране агрессору уже надоели эти безтолковые встречи и просто забили болт.
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22.10.2021 09:52 Відповісти
А может стране агрессору убраться за поребрик? И все проблемы решаться без неё.
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22.10.2021 10:06 Відповісти
А может уже пора перестать мечтать что они куда то уберутся?
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22.10.2021 10:08 Відповісти
Израильская разведка говорит об начале активной наступательной захватнической войне РФ с Украиной, которую Путин планирует начать с 5 - 10 ноября. Евреи вроде бы покидают Украину, выезжая заграницу. Так же говорят, что Харьковская еврейская диаспора предаст Украину за путинское финансирование. Новости аховые. А Рада занимается хренью, готова ли наша армия отражать наступление, готов ли Зеленский и что он вообще думает по этому поводу и кого он слушает , чьи интересы представляет - украинского народа или международного правительства, которое всем рулит и все начинает? Хотелось бы его услышать и о его планах по поводу путинской агрессии.
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22.10.2021 10:08 Відповісти
Вести-Крым от 14 октября 2021, более 2 тыс спецназовцев были переброшены с Краснодарского края в Крым. Есть над чем задуматься наши военным и главнокомандующему, которому думать нужно, но нечем.
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22.10.2021 10:28 Відповісти
Зачем открывать дополнительные пункты если ковид в разгаре? Амерам пофигу, сказала и уехала, а тут хоть подыхайте все.
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22.10.2021 09:50 Відповісти
https://holodilnik.d3.ru/pobeditel-terrorizma-2210824/ Победитель терроризма

Россия приближается к принятию решения об исключения «Талибана» (радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ) из списка террористических организаций, однако в первую очередь сделать это должен Совет безопасности ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН», - https://www.znak.com/2021-10-22/putin_rossiya_podhodit_k_isklyucheniyu_talibov_iz_spiska_terroristov сказал *****.
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22.10.2021 09:50 Відповісти
Меньше всего интересуют какие то талибы
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22.10.2021 09:55 Відповісти
какой прогресс там увидели зелёные?
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22.10.2021 10:02 Відповісти
На РАБссии всегда Прогресс, даже на МКС а эпоха Короновируса то шутка по изменению климата и Глобального потепления в Мире....
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22.10.2021 10:17 Відповісти
Так Росія блокує і спостерегачів ОБСЄ на Донбасі, а не тільки прогрес в роботі ТКГ, так що ці "заклики"їй до "лампочки".
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22.10.2021 10:21 Відповісти
 
 