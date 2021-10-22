Росія продовжує блокувати прогрес у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, - США

Росія продовжує блокувати прогрес у реалізації заходів щодо безпеки на переговорах у Тристоронній контактній групі.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія продовжує блокувати прогрес щодо безпекових заходів у рамках Тристоронньої контактної групи. Чому Росія не продемонструє, що піклується про людей, які живуть на підконтрольній їй території, і не виконає Додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, які рятують життя і нічого не коштують Росії?", - заявила вона.

Американська дипломатка також закликала Росію та очолювані нею сили "відкрити п’ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду, які діяли до пандемії, а також пункти пропуску у Щасті та Золотому".

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"Це не лише продемонструвало б політичну волю Росії дотримуватися своїх зобов’язань згідно з Мінськими угодами. Повторне відкриття пунктів пропуску матиме великий позитивний вплив на життя цивільного населення, яке прагне вільно пересуватися у своїй країні, Україні", - заявила представниця місії США при ОБСЄ.

Крім того, вона закликала Росію до переговорів у рамках ТКГ з розмінування територій.

"СММ може стежити за цим конфліктом, але не може його припинити – це може зробити тільки Росія. Ми закликаємо Росію припинити перешкоджати СММ і дозволити їй виконувати мандат місії та здійснювати моніторинг по всій території України, включаючи Крим", - заявила Кортні Острієн.