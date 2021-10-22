Єрмак обговорив із Нуланд її візит до Москви: говорили про виконання Мінських угод

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову із заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, сторони обговорили посилення підтримки США для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Поговорив із Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її нещодавнього візиту до Росії і скоординували наші подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Єрмак у п'ятницю вранці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку Нуланд також повідомила про розмову з Єрмаком, назвавши бесіду "хорошою".

"Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком про мій нещодавній візит до Москви і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написала Нуланд на своїй сторінці у Twitter.

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Нуланд відвідала Москву 11-13 жовтня. У порядку денному візиту значилася зустріч із керівництвом МЗС РФ, а також - із заступником адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.