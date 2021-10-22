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Новини Агресія Росії проти України
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Єрмак обговорив із Нуланд її візит до Москви: говорили про виконання Мінських угод

Єрмак обговорив із Нуланд її візит до Москви: говорили про виконання Мінських угод

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову із заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд, сторони обговорили посилення підтримки США для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Поговорив із Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її нещодавнього візиту до Росії і скоординували наші подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Єрмак у п'ятницю вранці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Зі свого боку Нуланд також повідомила про розмову з Єрмаком, назвавши бесіду "хорошою".

"Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком про мій нещодавній візит до Москви і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - написала Нуланд на своїй сторінці у Twitter.

Також читайте: Нуланд у Москві обговорювала участь США в переговорах стосовно Донбасу, - Зеленський

Нуланд відвідала Москву 11-13 жовтня. У порядку денному візиту значилася зустріч із керівництвом МЗС РФ, а також - із заступником адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Автор: 

Держдепартамент США (1646) перемовини (2996) росія (65883) США (23310) Нуланд Вікторія (175) мінські угоди (2231) Єрмак Андрій (1380)


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Топ коментарі
+21
А при чем тут вице-завхоз Андрей Елдак до международных переговоров?
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22.10.2021 10:24
+9
Агент Госдепа РАБссии Козырь не может остановится,лавры Штирлица давят на мозги...
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22.10.2021 10:29
+6
Нуланд и Канцелярщик- это сила!
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22.10.2021 10:34
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А при чем тут вице-завхоз Андрей Елдак до международных переговоров?
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22.10.2021 10:24 Відповісти
Ермак - доверенное лицо президента. А то , что Зеленский вовремя избавился от Богдана , говорит в его пользу.
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22.10.2021 14:19 Відповісти
а ведь на его месте мог оказаться богдан
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22.10.2021 10:33 Відповісти
Агент Госдепа РАБссии Козырь не может остановится,лавры Штирлица давят на мозги...
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22.10.2021 10:29 Відповісти
а эти ублюдки всё минску зраду обговорюють, в стране по 600 чел дохнет, идиоты...
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22.10.2021 10:29 Відповісти
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22.10.2021 10:30 Відповісти
А что зЕлох ищет на маацьве? Оплату за проделанную работу?
зЕлох, не будь лохом! Пусть моржовая, ищет встречу в Киеве, хотя бы с призЕдентом Украины, если президента нет...
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22.10.2021 10:32 Відповісти
Первый пункт минских соглашений : РАБссия выводит свое дерьмо из Украины...,и идет на Чечню в третий раз...,там заваруха канкретная...
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22.10.2021 10:32 Відповісти
Нуланд и Канцелярщик- это сила!
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22.10.2021 10:34 Відповісти
Ермак ПРОВЁЛ РАЗГОВОР: стоя навытяжку, выгреб писздюллей
и млча положил трубку, ощутив в штанах предательское тепло,
стекающее по ногам.
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22.10.2021 10:39 Відповісти
дЕрьмак. не путай
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22.10.2021 11:03 Відповісти
а президент с ней встречался?
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22.10.2021 10:40 Відповісти
..с каким только дерьмом, по работе, приходиться общаться Нуланд.. а это дерьмо после ещё и хвастается своими "успехами"
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22.10.2021 10:41 Відповісти
Не совсем понимаю, нафига с представителем кремля обсуждать результаты встречи в кремле.
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22.10.2021 10:44 Відповісти
Отоє чмо знову "виповзло" на сонечко. Вже навіть Піонтковський прямо називає його агентом путлера, так ні, у нас із ним все ще панькаються,бо він, бачте, є "найкращщим другом" всесяйного. Допоки будемо терпіти зрадників у вищих ешелонах влади?
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22.10.2021 10:59 Відповісти
Принижують зам. держсекретаря США, змушуючи вести перемовини з фсбшним завхозом. Ню,ню. Щось мені підказує, що для НЕ стратегів, дерьмака та його Буби, і це буде мати наслідки. В майбутньому.
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22.10.2021 10:54 Відповісти
заместительгосударственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, в курсе,что в Украине в кресле президента"зеленый маникен" ,а посему ведет переговоры с СИО (случайно исполняющим обязанности) президента Украины Ермаком
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22.10.2021 10:55 Відповісти
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22.10.2021 10:59 Відповісти
Д"єрьмак Москалевич ***********. Власною персуною. Дозвольте зрекумендуваться (трохи вкрадено із к/ф "За двома зайцями").
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22.10.2021 11:04 Відповісти
Можно представить себе выражение морды лица элохтората этого инвалида умственного труда🤣
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22.10.2021 11:39 Відповісти
что за чмырь с *************** *******🧐
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22.10.2021 11:38 Відповісти
Нуланд опустила Зеленского, переговорив сразу с Дерьмаком.
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22.10.2021 11:11 Відповісти
А может Зе и рад спустить всю тягомотину международных сношений на своего дружбана..
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22.10.2021 13:39 Відповісти
Ермак прет дальше заказуху от фсб.
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22.10.2021 11:18 Відповісти
ну щтаты сьехали,уже с завхозами переговоры ведут
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22.10.2021 17:00 Відповісти
Вы не знаете кто т акой ермак ? Он уже карандаши заточил ? Веники для техничек купил ? А замок в кладовке с вёдрами поменял уже ?
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18.01.2022 19:41 Відповісти
 
 