У двір заступника голови ОП Жовкви кинули пляшку з "коктейлем Молотова". Зловмисника затримано, поліція працює над встановленням замовника
У результаті події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють особу і мотиви замовника злочину.
Сьогодні приблизно о 4:00 ранку в Дарницькому районі Києва, оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника Голови Офісу Президента України, відповідального за напрям європейської інтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва .
"Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram". Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі", - йдеться в повідомленні.
Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.
За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про напад на будинок заступника голови ОП Ігоря Жовкви.
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Бросили во двор. Никому вреда не причинили Еще страховку получит
Стреляли по МАШИНЕ!!! шифера.Опять же страховка
А пиара!!пиара!!
"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.
Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека.
По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении."
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