У двір заступника голови ОП Жовкви кинули пляшку з "коктейлем Молотова". Зловмисника затримано, поліція працює над встановленням замовника

У результаті події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють особу і мотиви замовника злочину.

Сьогодні приблизно о 4:00 ранку в Дарницькому районі Києва, оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника Голови Офісу Президента України, відповідального за напрям європейської інтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва .

"Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram". Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі", - йдеться в повідомленні.

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Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про напад на будинок заступника голови ОП Ігоря Жовкви.