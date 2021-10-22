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У двір заступника голови ОП Жовкви кинули пляшку з "коктейлем Молотова". Зловмисника затримано, поліція працює над встановленням замовника

У двір заступника голови ОП Жовкви кинули пляшку з
Фото: bituk.media

У результаті події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють особу і мотиви замовника злочину.

Сьогодні приблизно о 4:00 ранку в Дарницькому районі Києва, оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника Голови Офісу Президента України, відповідального за напрям європейської інтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва .

"Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram". Обіцяли заплатили 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: У двір черкаського депутата кинули пляшки з "коктейлем Молотова". ФОТО

Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про напад на будинок заступника голови ОП Ігоря Жовкви.

Автор: 

затримання (4350) напад (1137) Нацполіція (15261) коктейль Молотова (34) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+26
Дайте угадаю ФИО заказчика: Порошенко П.А.)
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22.10.2021 10:38
+15
цікаво би побачити сирітську хатинку цього хвункціонера.
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22.10.2021 10:41
+12
Во двор он кинул... МАЗИЛА!!!
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22.10.2021 10:41
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Дайте угадаю ФИО заказчика: Порошенко П.А.)
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22.10.2021 10:38 Відповісти
коктейль на кондитерском коньяке
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22.10.2021 10:41 Відповісти
Может, исполнитель?
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22.10.2021 11:30 Відповісти
Во двор он кинул... МАЗИЛА!!!
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22.10.2021 10:41 Відповісти
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22.10.2021 10:42 Відповісти
цікаво би побачити сирітську хатинку цього хвункціонера.
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22.10.2021 10:41 Відповісти
Мабуть була хата-мазанка. Глина ж не горить, а була б хонка то згоріла б нах**
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22.10.2021 11:07 Відповісти
Блин - народный подряд! Пензики со всей Троенщины по гривне скидывались!
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22.10.2021 10:42 Відповісти
все фейки
Бросили во двор. Никому вреда не причинили Еще страховку получит
Стреляли по МАШИНЕ!!! шифера.Опять же страховка
А пиара!!пиара!!
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22.10.2021 10:43 Відповісти
Если трусы застрахованы, от обсеру, то получит конечно.
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22.10.2021 10:52 Відповісти
Чергова вистава від квартальних.

"Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области.
Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека.
По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер "Telegram". Обещали заплатили 4000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны", - говорится в сообщении."

Источник:
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22.10.2021 10:43 Відповісти
Лоханулся исполнитель)) за такую работу минимум 50% предоплата)
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22.10.2021 10:43 Відповісти
Просто член партії СН повинен отримати оплату по факту виконаної роботи
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22.10.2021 11:07 Відповісти
Бутылку со спиртом выдали на проходной фабрики Рошен.
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22.10.2021 10:44 Відповісти
Крутят шоу как им тяжело и опасно обкрадывать страну
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22.10.2021 10:50 Відповісти
Замовників шукати потрібно в ОП. В них зараз всі варіанти на столі, треба рятувати шапітолій та глав.клоуна від падіння рейтингів
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22.10.2021 10:52 Відповісти
Ліца блізкіє к бившему президенту? Вгадав?
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22.10.2021 10:53 Відповісти
Ну надо же поднимать то, что упало на 10%
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22.10.2021 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI Ньет молотоф
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22.10.2021 10:55 Відповісти
та гранаты уже пора. гранаты
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22.10.2021 10:56 Відповісти
ПІАР Зелених-подоляків самі себе заказали а вийдуть на того кого самі захочуть. Сволота не вірю нікому із влади
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22.10.2021 10:57 Відповісти
Это такой же теракт как и "покушение" на Шефира.. ;4 утра, но нац. полиция и СБУ сразу задержала злодея . То ли бомжа, то ли БИЧа, . Ни жилья, ни работы зато с интернетом . Короче, хреново у клоунов с сценарием,
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22.10.2021 10:58 Відповісти
Так СБУшники его сами и наняли через Телеграм...
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22.10.2021 11:17 Відповісти
То зажди перед зимою певним особам, яким перезимувати ніде, йдуть на державне "бюджетне забезпечення"
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22.10.2021 11:02 Відповісти
Ещё не раскрыли замах на шифер а уже на следующего решили сделать, ща нелох опять видосик запишет с угрозами неизвестно кому
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22.10.2021 11:09 Відповісти
один застрелив ногу шофера шефіра, другий підпалив держак лопати жовкви, що ж це твориться, люди добрі?
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22.10.2021 11:20 Відповісти
Балаган, фарс, пародия... Нужное подчеркнуть.
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22.10.2021 11:26 Відповісти
та шо его искать
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22.10.2021 11:27 Відповісти
Когда хотят что то сделать, делают так что никто не находит кинувшего. А если нашли обычный пиар да и ещё смешной. Клоуны продолжают веселить
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22.10.2021 11:28 Відповісти
Вже почалося?
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22.10.2021 11:30 Відповісти
Напевне замовник той самий, який замовляв Шефіра (чи шофера). 😊 Швидше за все це людина, яка сидить з Бовквою якщо не в одному кабінеті, то в одному приміщенні точно. Але зелені скажуть, що то таки Порошенко.
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22.10.2021 11:35 Відповісти
нашел на сайте work.ua?
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22.10.2021 13:31 Відповісти
Писати не буду, але тут і так відомо хто замовник. Навіть логічно відомо де взяли виконавця. Якусь кількість лохторату відволікли від зашкварів офшорів, рейтингу Наймогутнішого, але інших не обдурите. Хто злив спецоперацію по "вагнерівцях"?
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22.10.2021 15:40 Відповісти
 
 