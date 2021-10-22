"Смерть зазирала мені в очі": Ув'язнений у Криму журналіст Єсипенко звернувся до президента США. ДОКУМЕНТ

Незаконно заарештований в окупованому Криму журналіст Владислав Єсипенко передав своє звернення до президента, уряду і Конгресу США із закликом посилити тиск на Росію з метою звільнення політв'язнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це дружина журналіста сказала в четвер під час конференції в Посольстві України в США, поділившись з виданням копією звернення.

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У листі Єсипенко детально описує тортури, яким він піддавався з боку російського ФСБ, щоби примусити його підписати свідчення проти себе й відмовитися від адвокатів. Крім того, журналіст ділиться інформацією про інших політв’язнів та закликає США надіслати РФ "чіткий сигнал" про підтримку України й повернення всіх політв’язнів додому.

Текст листа в український інтерпретації:

"Шановний пане Президенте Байден, члени Конгресу США, наші друзі, американський народе!

Я звертаюся до вас як до ключових союзників у наших зусиллях протистояти російській агресії та зберегти територіальну цілісність і суверенітет України.

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Мене звуть Владислав Єсипенко, я журналіст Української служби "Радіо Свобода". П’ять останніх років, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, я працював в окупованому Криму й висвітлював соціальну й екологічну тематику на півострові.

10 березня 2021 року, під час мого службового відрядження, мене затримало ФСБ Росії. Точніше, не затримало, а викрало. Мене витягли з машини, кинули в підвал і два дні катували електричним струмом, під’єднавши дроти до голови, погрожували вбивством, змушували свідчити проти себе й відмовлятися від незалежних адвокатів.

Смерть зазирала мені в очі. Під дією електричного струму мозок плавився, а серце вистрибувало з грудей. Я вирішив, що це були мої останні хвилини, і думав про свою сім’ю та маленьку доньку, вважаючи, що вже ніколи їх не побачу. Я ледве пережив тортури, і вже свій сьомий місяць знаходжуся в СІЗО Сімферополя.

Галина Довгопола, Костянтин Ширінг, Валентин Вигівський, Володимир Дудка, Олексій Бессарабов та інші – нас тут більше сотні: українців, кримських татар, росіян. Всі ми були незаконно затримані та кинуті за ґрати в певний час. ФСБ нас призначило шпигунами, терористами й перевізниками зброї. Тепер ми чекаємо вироку суду. Багатьох із нас катували, погрожували фізичним знищенням, шантажували рідними й близькими, аби ми тільки зізналися в тому, що ми ніколи не робили... і зрадили нашу країну.

Ми опираємося, як можемо, спростовуємо сказане нами під тортурами, доносимо свою правду на судах і пишемо листи на волю, щоби ви знали: ми не здамося.

Та часом буває дуже важко. Дуже. Немає більшої наруги, коли людину принижують до стану безсловесної, безправної тварини. Немає більшого пекла, ніж день у день, місяць у місяць – і так уже пів року сидіти в чотирьох стінах, виходити за командою з камери, щоби отримати ковток свіжого повітря, і заходити до камери знову, не в силах щось змінити.

Ми намагаємося скоріше заснути, бо тільки у снах ми можемо повернутися додому, обійняти рідних і близьких, взяти на руки свою дитинку. А коли розплющуємо вранці очі і знову – як обухом по голові – розуміємо, що ми в неволі, і єдине, що залишається – це вірити.

Таке безсилля гірше божевілля, і лише одне нас надихає – ваше глибоке розуміння України та заявлений вами намір об’єднати демократичний світ проти агресії Росії та докласти зусиль до визволення політв’язнів Кремля.

Я закликаю вас надіслати президенту Росію Путіну чіткий сигнал про рішучість Америки у підтримці України, яка неодноразово вимагала від країни-агресора покласти край порушенням прав людини в Криму та повернути всіх політв’язнів додому.

Впевнений, що Сполучені Штати ніколи не покинуть Україну в її боротьбі за свободу.

Свободу політв'язням Кремля!

З повагою, Владислав Єсипенко".

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.