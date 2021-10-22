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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ "Град", з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон. ФОТОрепортаж

СММ ОБСЄ зафіксувала 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених за межами визначених районів відведення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська сторона СЦКК із посиланням на дані СММ ОБСЄ.

Місії вдалося зафіксувати 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених за межами визначених районів відведення.

Так, у районі Тернове, було виявлено:

- танки – 22 одиниці;
- бойові бронемашини – 48 одиниць.

"Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження двох батальйонно-тактичних груп з метою посилення підрозділів на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Марко Енквіст у блозі опублікував фото зі звітів ОБСЄ за останні кілька місяців.

14 вересня СММ ОБСЄ в Україні показала, що над районом на схід від окупованого селища Тернове війська РФ зосередили самохідні гаубиці "Гвоздика", а також 44 броньовані машини.

ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 01
ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 02

Також на полігоні біля окупованої Покровки виявлено реактивні системи залпового вогню (БМ-21 Град, 122 мм), а також 13 бойових броньованих машин.

ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 03
ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 04
ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 05

"Варто зазначити, що було здійснено спроби замаскувати виявлені 122-мм ракетні установки 9К51, БМ-21 "Град" під звичайні вантажівки", - йдеться в повідомленні.

У серпні спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 танків (ймовірно, Т-72) на полігоні біля окупованої Новоселівки.

ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 06
ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 07
ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 08

У районі міста Новий виявленл 3 буксирувані гаубиці (2А36 Гіацинт-Б, 152 мм).

ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ Град, з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує блокувати прогрес у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, - США

Автор: 

ОБСЄ (3510) зброя (7522) Донбас (22356) найманці рф (2063)


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Топ коментарі
+22
шахти вже не працюють, а техніку в них все продовжують знаходити
нада просто пєрєстать стрєлять
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22.10.2021 11:09
+15
Касапская маскировка 40-х против технологий 21-го века вы можете увидеть на этих фото
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22.10.2021 11:11
+15
А Байрактары мы зачем купили?
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22.10.2021 11:18
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Готовятся ехать грабить, точнее спасать ватноголовых
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22.10.2021 11:08 Відповісти
шахти вже не працюють, а техніку в них все продовжують знаходити
нада просто пєрєстать стрєлять
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22.10.2021 11:09 Відповісти
Касапская маскировка 40-х против технологий 21-го века вы можете увидеть на этих фото
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22.10.2021 11:11 Відповісти
Боярка не дает прокачать маскироквку... т.к ум и боярка не совместимы

Союзники во второй мировой маскировались и то лучше)))
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22.10.2021 13:59 Відповісти
А Байрактары мы зачем купили?
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22.10.2021 11:18 Відповісти
От ты смешной🤣 Что тут непонятного,- чтобы просто перестать летать
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22.10.2021 11:25 Відповісти
Величайший еще вглядывается шоколадный глаз Пуйла. Он не может
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22.10.2021 19:50 Відповісти
Если в миссию ОБСЕ входит ТОЛЬКО наблюдение, т.е. они не обязаны выяснять ОТКУДА эта вся техника, то возникает законный вопрос: А КТО обязан выяснять происхождение всей этой техники? Это, вообще, кого-то волнует в мировом сообществе (кроме Украины, конечно)?
Я что-то не замечал акцентов наших европейских друзей на этом, ВАЖНЕЙШЕМ!, факторе войны на Донбассе.
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22.10.2021 11:41 Відповісти
Знают они все. Что ж они дауны? Нюанс в том что это волнует только Польшу ибо она уже была следующей. А остальные думают что аналог фашизма может быть только в Италии или Германии. А раз там все спокойно, то их это не касается.
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22.10.2021 11:54 Відповісти
Знать и озвучивать - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Именно это стыдливое "знаем, но не говорим" и приводит к псевдосанкциям против РФ, запускам северных потоков и т.п.
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22.10.2021 11:59 Відповісти
Не переживайте, це все просто от небажання "ваєвать". Ви що, забули, що нєлох офшорний колись подивився в очі *****?
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22.10.2021 11:55 Відповісти
От і з"явилася можливість потренуватися "Байрактарам".
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22.10.2021 13:25 Відповісти
Не с этими ослами в руководстве...
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22.10.2021 15:09 Відповісти
Ну так Байрактар вперед
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22.10.2021 16:10 Відповісти
Гарно маскують - мені як цивільному майже нічого не розгледіти.
Респект спостерігачам!
Нашим би повчитись подібному рівню маскування
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22.10.2021 17:35 Відповісти
Наглая ложь ОБСЕ на неприкосновенного, на неофшорного, на лесника с миллиардами высаженных деревьев, на непревзайдённого борца Укроборонпрома - все деньги на оборонку - ни каких дорогих дорог для танков ввз.... нет там ничего у сепаров - у нас МИР.
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22.10.2021 18:13 Відповісти
Брехня. Их там нету (с) Как вы посмели возразить самому ботоксному всевышниму?
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22.10.2021 20:17 Відповісти
И что вы им сделаете?
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22.10.2021 20:56 Відповісти
Хохочу ,не могу!А как вы хотели?In bellum, ut in bello!Путин ясно сказал;-дёрнетесь и писец вашей государственности.Боитесь?Правильно делаете.На днях лечу в Москву,хотите передам привет Путину?
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23.10.2021 06:32 Відповісти
 
 