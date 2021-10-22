ОБСЄ показала гармати 152 і 122 мм, РСЗВ "Град", з яких Росія веде обстріл українських позицій із заборонених Мінськими угодами зон. ФОТОрепортаж

СММ ОБСЄ зафіксувала 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених за межами визначених районів відведення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська сторона СЦКК із посиланням на дані СММ ОБСЄ.

Місії вдалося зафіксувати 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених за межами визначених районів відведення.

Так, у районі Тернове, було виявлено:

- танки – 22 одиниці;

- бойові бронемашини – 48 одиниць.

"Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження двох батальйонно-тактичних груп з метою посилення підрозділів на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Марко Енквіст у блозі опублікував фото зі звітів ОБСЄ за останні кілька місяців.

14 вересня СММ ОБСЄ в Україні показала, що над районом на схід від окупованого селища Тернове війська РФ зосередили самохідні гаубиці "Гвоздика", а також 44 броньовані машини.





Також на полігоні біля окупованої Покровки виявлено реактивні системи залпового вогню (БМ-21 Град, 122 мм), а також 13 бойових броньованих машин.







"Варто зазначити, що було здійснено спроби замаскувати виявлені 122-мм ракетні установки 9К51, БМ-21 "Град" під звичайні вантажівки", - йдеться в повідомленні.

У серпні спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 танків (ймовірно, Т-72) на полігоні біля окупованої Новоселівки.







У районі міста Новий виявленл 3 буксирувані гаубиці (2А36 Гіацинт-Б, 152 мм).

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