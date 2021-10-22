Уперше з кінця квітня в Києві померли понад 40 осіб від коронавірусу, виявили 1323 нові випадки, - Кличко

За добу до лікарень Києва госпіталізували 132 людини з діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так за минулу добу виявили 1323 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 249 021 випадок від початку пандемії).

Серед захворілих 757 жінок віком від 18 до 93 років, 428 чоловіків віком від 18 до 93 років, 55 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 83 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Крім того, за добу від коронавірусу померли 44 жителі Києва (всього 5824 померлих). Серед померлих за минулу добу 21 жінка від 46 до 93 років і 23 чоловіки від 49 до 93 років.

Востаннє понад 40 осіб за добу вмирали наприкінці квітня.

Водночас за добу госпіталізували 132 пацієнтів з дігнозом коронавірус. А 525 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

277 жителів столиці побороли коронавірус (загалмо 225 605 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (282), Деснянському (239) та Дніпровському (138).

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