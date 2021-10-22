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Застрелена Болдвіном під час зйомок фільму в США Хатчінс мала громадянство України: консульство з'ясовує обставини, - МЗС

Застрелена Болдвіном під час зйомок фільму в США Хатчінс мала громадянство України: консульство з'ясовує обставини, - МЗС

Кінооператорка Галина Хатчінс, загибла під час зйомок фільму у США, мала громадянство України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини і взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Ніколенко зазначив, що консули також встановлюють зв'язок з рідними українки, щоб надати необхідну консульську і правову допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Хатчінс і важко поранив режисера Джоуела Соузу на зйомках вестерну. ВІДЕО+ФОТО

Раніше ЗМІ повідомили, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчінс, після того, як в неї вистрілив з реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін.

Автор: 

кіно (964) МЗС (4159) США (23310) вбивство (3109) Ніколенко Олег (365) Хатчінс (1) Болдвін Алек (7)


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Топ коментарі
+3
зато цвет имеет. была бы она негром - тогда бы да, извинения, компенсации, митинги. а так действительно, гражданство значения не имеет
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22.10.2021 14:09
+2
Вряд ли госдеп отреагирует на несчастный случай во время съёмок какого то фильма .
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22.10.2021 11:42
+2
Если там по сценарию два или более выстрелов подряд....причем без прицеливания а просто нажать на спуск...то можно и не понять...
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22.10.2021 12:08
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Цікава інфа.. Оцікую не реакцію Госдепа США..
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22.10.2021 11:39 Відповісти
Вряд ли госдеп отреагирует на несчастный случай во время съёмок какого то фильма .
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22.10.2021 11:42 Відповісти
Він її застрелив не за національною ознакою, тому реакція буде тільки від суду.
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22.10.2021 11:42 Відповісти
Ты еще подожди реакцию Совета Безопасности ООН, а ысчо получшее Лиги Защиты Евреев и Политсовета Партии Любителей Пить Пиво Стоя, угу.. ***
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22.10.2021 11:45 Відповісти
И также интересна реакция ОБСЕ, ООН, Пасе и ЮНЕСКО.
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22.10.2021 11:48 Відповісти
А что, гражданство убиенной имеет в даном случае какое-то особое значение😳 А если бы она имела гражданство Науру или Габона 😎
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22.10.2021 11:43 Відповісти
зато цвет имеет. была бы она негром - тогда бы да, извинения, компенсации, митинги. а так действительно, гражданство значения не имеет
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22.10.2021 14:09 Відповісти
Бардак... за реквизит отвечают дилетанты холостой от боевого не различают
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22.10.2021 11:46 Відповісти
Одного выстрела, чтоб понять что не холостые, недостаточно!?
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22.10.2021 12:04 Відповісти
Если там по сценарию два или более выстрелов подряд....причем без прицеливания а просто нажать на спуск...то можно и не понять...
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22.10.2021 12:08 Відповісти
Если актер знал, что пистолет боевой, тогда это убийство в чистом виде,
если ему сказали, что это реквизит, тогда убийца тот, кто это сказал,
наконец если актеру ничего не говорили, но он решил сам, что пистолет бутафорский и застрелил девушку, тогда это тоже убийство,
есть правило, никогда не наводи на человека оружие и не нажимай на курок (разве что кроме врага), даже если думаешь, что оно не заряжено.
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22.10.2021 12:29 Відповісти
На сьемках боевиков стреляют по сценарию
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24.10.2021 16:47 Відповісти
имела гражданство
принадлежность к гражданству

Просто жахіття. Яке нещастя складає ці тексти ?
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23.10.2021 02:52 Відповісти
Вона була громадянкою України формально, вирісла на Півночі Кацапстана, що вона робила під час Майдану та перших років війни, може волонтером була? Ні вона робила кар'єру в США, ну зробила молодець, але не пощастило жінці - "земля пухом", нам яке діло. Зачем бесконечно полоскать в новостях эту жертву карьеризма, когда новый этап войны уже на пороге Украины
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15.11.2021 08:55 Відповісти
 
 