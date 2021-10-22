Застрелена Болдвіном під час зйомок фільму в США Хатчінс мала громадянство України: консульство з'ясовує обставини, - МЗС

Кінооператорка Галина Хатчінс, загибла під час зйомок фільму у США, мала громадянство України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини і взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування", - сказав він "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Ніколенко зазначив, що консули також встановлюють зв'язок з рідними українки, щоб надати необхідну консульську і правову допомогу.

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Раніше ЗМІ повідомили, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчінс, після того, як в неї вистрілив з реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін.