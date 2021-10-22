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Новини Коронавірус і карантин
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Міносвіти рекомендує вишам і училищам із 25 жовтня перейти на дистанційне навчання

Міносвіти рекомендує вишам і училищам із 25 жовтня перейти на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах професійної передвищої, вищої, післядипломної освіти із 25 жовтня по 15 листопада.

"Через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації Міністерства охорони здоров’я України, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності та сфер управління", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.

Також наголошується, що навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

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Автор: 

виш (552) карантин (18172) Міносвіти (1420) навчання (590) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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И от ковида можно "спрятаться" и на отоплении сэкономить. ( последнее видимо даже важнее).
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22.10.2021 13:26 Відповісти
Да на кой нужно министерство, которое не берет на себя ответственность, а рекомендует. Типа: если что - мы рекомендовали. Все вузы сейчас стараются, пока не очень холодно, продлить очное обучение. До первого умершего студента от Ковида, родители которого подадут в суд за преступную бездеятельность. Полномочия предполагают ответственность. Если государственный орган "рекомендует" - на его содержание бюджетные деньги выделяют зря.
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22.10.2021 13:26 Відповісти
Виші зараз відповідно до закону самоврядні установи, тому МОН може лише рекомендувати. Це як раз і дає можливість вишам перекласти відповідальність на МОН: мовляв ми зробили так, як рекомендував МОН.
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22.10.2021 17:12 Відповісти
 
 