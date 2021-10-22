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Міносвіти рекомендує вишам і училищам із 25 жовтня перейти на дистанційне навчання
Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах професійної передвищої, вищої, післядипломної освіти із 25 жовтня по 15 листопада.
"Через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації Міністерства охорони здоров’я України, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності та сфер управління", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.
Також наголошується, що навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.
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Андерсен #450397
показати весь коментар22.10.2021 13:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Іван Іванов #225842
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Andr Kar
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