Міносвіти рекомендує вишам і училищам із 25 жовтня перейти на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах професійної передвищої, вищої, післядипломної освіти із 25 жовтня по 15 листопада.

"Через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації Міністерства охорони здоров’я України, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності та сфер управління", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.

Також наголошується, що навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

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