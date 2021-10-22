Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2, - директор "Оператора ГТС" Макогон
Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.
"Час скидати маски. Шантаж та реальні наміри Газпрому стають очевидні. Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2". Ніякої додаткової цінності ПП2 для Європи не створює", - написав він.
Пізніше він нагадав, що цього тижні два провідні світові видання Bloomberg та FT вийшли зі статтями про шантаж і тиск, здійснювані Кремлем для запуску "Північного потоку-2":
"Штучно створена криза на ринку газу у ЄС, максимальні ціни на газ, зменшені обсяги постачання газу, незаповнені ПСГ у ЄС - все це є прикладом використання газу у якості зброї.
Тому, згідно з декларацією Німеччини та США, ці країни мають вжити відповідні заходи. Мораторій на запуск Північного Потоку 2 та додаткові санкції США на компанію Nord Stream 2 AG до впровадження норм 3го енергетичного пакету на всі газогони між РФ та ЄС, моменту ліквідації монополії Газпрому на експорт газу з РФ та підписання угоди на транзит газу Україною на наступні 15 років".
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Народным достоянием она и останется .
Содержание СП 2 - 0,4 млрд$/год
Платеж за транзит через Украину - 3 млрд$/год
Разница почти в 10 раз! Причем тут объемы прокачки?
Как только его начали строить в 2016 г., дураку было понятно что построят и запустят. Но вы, сцуки, никуя не делали для компенсации потерь для бюджета Украины, а надеялись что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ... А теперь, все вокруг виноваты? Европа, США, Меркель ... Они-то как раз помогали как могли. СП - 2 должны были построить за 2 года. Но нам дали дополнительное время для подготовки и компенсации потерь от транзита. И как мы использовали эти 5 лет?
30$ за прокачку в Европу 1000 кубометров Украина берёт себе. СП-2 короче на 1200 км и без посредников. Какой смысл покупателю и продавцу выбирать себе заведомо не выгодный маршрут?
Для єтого стоит доверить премьерское кресло Тимошенко , имхо.