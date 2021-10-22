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Новини
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Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2, - директор "Оператора ГТС" Макогон

Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований

Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

"Час скидати маски. Шантаж та реальні наміри Газпрому стають очевидні. Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2". Ніякої додаткової цінності ПП2 для Європи не створює", - написав він.

Читайте також: Другу нитку "Північного потоку 2" заповнять газом у грудні, - Путін

Пізніше він нагадав, що цього тижні два провідні світові видання Bloomberg та FT вийшли зі статтями про шантаж і тиск, здійснювані Кремлем для запуску "Північного потоку-2":

"Штучно створена криза на ринку газу у ЄС, максимальні ціни на газ, зменшені обсяги постачання газу, незаповнені ПСГ у ЄС - все це є прикладом використання газу у якості зброї.

Тому, згідно з декларацією Німеччини та США, ці країни мають вжити відповідні заходи. Мораторій на запуск Північного Потоку 2 та додаткові санкції США на компанію Nord Stream 2 AG до впровадження норм 3го енергетичного пакету на всі газогони між РФ та ЄС, моменту ліквідації монополії Газпрому на експорт газу з РФ та підписання угоди на транзит газу Україною на наступні 15 років".

Також читайте: Оператор ГТС подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку - 2"

Автор: 

ГТС (588) Північний потік (2473) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (548)


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Топ коментарі
+4
А вот обязательно целому директору ООО "Оператор ГТС Украины" выглядеть идиотом?
Содержание СП 2 - 0,4 млрд$/год
Платеж за транзит через Украину - 3 млрд$/год
Разница почти в 10 раз! Причем тут объемы прокачки?
Как только его начали строить в 2016 г., дураку было понятно что построят и запустят. Но вы, сцуки, никуя не делали для компенсации потерь для бюджета Украины, а надеялись что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ... А теперь, все вокруг виноваты? Европа, США, Меркель ... Они-то как раз помогали как могли. СП - 2 должны были построить за 2 года. Но нам дали дополнительное время для подготовки и компенсации потерь от транзита. И как мы использовали эти 5 лет?
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22.10.2021 12:14
+2
Так мы газовой независимости не добьемся.
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22.10.2021 12:01
+1
Труба - это народное достояние, закреплённое в конституции Украины
Народным достоянием она и останется .
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22.10.2021 11:52
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Труба - это народное достояние, закреплённое в конституции Украины
Народным достоянием она и останется .
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22.10.2021 11:52 Відповісти
Так мы газовой независимости не добьемся.
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22.10.2021 12:01 Відповісти
А вот обязательно целому директору ООО "Оператор ГТС Украины" выглядеть идиотом?
Содержание СП 2 - 0,4 млрд$/год
Платеж за транзит через Украину - 3 млрд$/год
Разница почти в 10 раз! Причем тут объемы прокачки?
Как только его начали строить в 2016 г., дураку было понятно что построят и запустят. Но вы, сцуки, никуя не делали для компенсации потерь для бюджета Украины, а надеялись что "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете ... А теперь, все вокруг виноваты? Европа, США, Меркель ... Они-то как раз помогали как могли. СП - 2 должны были построить за 2 года. Но нам дали дополнительное время для подготовки и компенсации потерь от транзита. И как мы использовали эти 5 лет?
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22.10.2021 12:14 Відповісти
Кацапы используют любую возможность в своих целях, и это нормально. Правда получается из этого всегда какая то херня, и конечный результат - обратный, но это их проблемы. А что делаем мы, вот в чем вопрос? Постоянно рефлексируем на изменяющуюся ситуацию? Так для этого много ума не надо, всякая амеба это умеет делать, для чего у нас тогда Правительство, Верховная Рада, Президент?
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22.10.2021 12:16 Відповісти
Как говорил Козьма Прутков, зри в корень.
30$ за прокачку в Европу 1000 кубометров Украина берёт себе. СП-2 короче на 1200 км и без посредников. Какой смысл покупателю и продавцу выбирать себе заведомо не выгодный маршрут?
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22.10.2021 12:34 Відповісти
Украинская ГТС изначально способна качать весь российский газ, беда только в том, что себестоимость прокачки в старой ГТС в 2+ раза выше, чем в новой, к тому же никто ее не реконструировал за все время работы. На монополизме прокачки в свое время нажилась вся укр. элита по принципу "после нас хоть потоп", с 2004 РФ приняла решение уходить от укр. ГТС и постепенно потоп наступил. Единственно верным решением было отдать трубу или РФ, или Европе с поставкой гарантированного количества газа бесплатно в счет аренды, но это не позволяло воровать и потому не было нужно столпам украинской независимости.
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22.10.2021 12:37 Відповісти
Тимошенко в свое время натворила дел, газовая королева, а мы расхлебываем
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22.10.2021 12:47 Відповісти
Юля одна из многих, доение трубы - один из главных источников наживы основных патриотов Украины за все время, в т. ч. сейчас.
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22.10.2021 13:36 Відповісти
Учитывая, что все СМИ в их лапах и все кандидаты на выборные должности выдвигаются ими, то других избрать невозможно, в этом суть буржуазной демократии, да и любой другой. Удивительно другое - то, что народ так медленно снижает явку на выборы, понимая, что они не имеют смысла.
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22.10.2021 16:34 Відповісти
Они что зря трубу гнали, теперь уже ни чего не поделать, у параши все куплено
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22.10.2021 13:26 Відповісти
Не так все грустно . Украина через пару-тройку лет нарастит собственную добьічу газа и ГТСУ пригодится для єкспорта украинского газа в ЕС. Будет отличная игра против "Газпрома" , на сглаживание ценовьіх пиков.
Для єтого стоит доверить премьерское кресло Тимошенко , имхо.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
 
 