Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2, - директор "Оператора ГТС" Макогон

Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

"Час скидати маски. Шантаж та реальні наміри Газпрому стають очевидні. Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний потік-2". Ніякої додаткової цінності ПП2 для Європи не створює", - написав він.

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Пізніше він нагадав, що цього тижні два провідні світові видання Bloomberg та FT вийшли зі статтями про шантаж і тиск, здійснювані Кремлем для запуску "Північного потоку-2":

"Штучно створена криза на ринку газу у ЄС, максимальні ціни на газ, зменшені обсяги постачання газу, незаповнені ПСГ у ЄС - все це є прикладом використання газу у якості зброї.

Тому, згідно з декларацією Німеччини та США, ці країни мають вжити відповідні заходи. Мораторій на запуск Північного Потоку 2 та додаткові санкції США на компанію Nord Stream 2 AG до впровадження норм 3го енергетичного пакету на всі газогони між РФ та ЄС, моменту ліквідації монополії Газпрому на експорт газу з РФ та підписання угоди на транзит газу Україною на наступні 15 років".

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