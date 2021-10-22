Ткаченко про "Суспільне": "За такі гроші інші канали домагаються набагато більших рейтингів"
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Громадський мовник фінансується в повному обсязі, але до його рейтингів є питання.
"Що стосується фінансування "Суспільного". Фінансування відбувається в повному обсязі, який передбачений у державному бюджеті, а це мільярди гривень", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Своєю чеогою міністр культури підтвердив, що "Суспільне" фінансується в повному обсязі, "хоча є питання щодо рейтингів".
"За такі гроші інші канали домагаються набагато більших рейтингів. І йдеться не тільки про довіру, а й про відповідальність за витрачені кошти", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.
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До речі, до приходу Бєні документальні фільми і науково-популярні передачі були і на Ткаченковому 1+1!
зебильониш, твоя обосраная влада фінансує только твои вскукареки по 15 гривен. А Суспільний финансируют налогоплательщики - усеки это на своем зебильноми носу.
Тобто Ткаченко порівнює бюджет одного каналу з бюджетом групи із кількох десятків каналів ТБ і радіо!
Хай тоді порівнює бюджет Суспільного з сумарним бюджетом всіх каналів Бєні (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс-плюс) чи всіх каналів Пінчука (СТБ, Новий, ICTV, QTV)
Бо в Україні конче потрібен канал для інтелектуалів, де більше серйозних ток-шоу, документалок, науково-популярних передач, а ще авторське артхаусне кіно - для цього великий бюджет і не потрібен! Головне, щоб цей контент був якісний.
Ну і спортивні трансляції, хоча для цього потрібні спонсори уже. Біатлон на УТ1 на ура йде, взимку рейтинги каналу зразу ростуть. Для літнього періоду було б непогано футбол на УТ1 повернути (він ж до приходу Яника до влади якраз на УТ1 і йшов), бо зараз нормально не можна подивитися навіть чемпіонат України, який у 90х і 2000-х завжди на УТ1 показували.