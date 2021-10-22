Ткаченко про "Суспільне": "За такі гроші інші канали домагаються набагато більших рейтингів"

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Громадський мовник фінансується в повному обсязі, але до його рейтингів є питання.

"Що стосується фінансування "Суспільного". Фінансування відбувається в повному обсязі, який передбачений у державному бюджеті, а це мільярди гривень", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Своєю чеогою міністр культури підтвердив, що "Суспільне" фінансується в повному обсязі, "хоча є питання щодо рейтингів".

"За такі гроші інші канали домагаються набагато більших рейтингів. І йдеться не тільки про довіру, а й про відповідальність за витрачені кошти", - додав Ткаченко.

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