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Ткаченко про "Суспільне": "За такі гроші інші канали домагаються набагато більших рейтингів"

Ткаченко про

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Громадський мовник фінансується в повному обсязі, але до його рейтингів є питання.

"Що стосується фінансування "Суспільного". Фінансування відбувається в повному обсязі, який передбачений у державному бюджеті, а це мільярди гривень", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Своєю чеогою міністр культури підтвердив, що "Суспільне" фінансується в повному обсязі, "хоча є питання щодо рейтингів".

"За такі гроші інші канали домагаються набагато більших рейтингів. І йдеться не тільки про довіру, а й про відповідальність за витрачені кошти", - додав Ткаченко.

Також читайте: З боку уряду ніколи не чинився тиск на ЗМІ, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше "UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента.

Автор: 

журналістика (1777) Міністерство культури (761) ЗМІ (1364) Ткаченко Олександр (509) фінансування (3144) НСТУ (166) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+22
Просто на УТ1 немає тупих серіалів і тупих талант-шоу... Зате є документальні фільми і науково-популярні передачі, які бидло-люмпен не дивиться...

До речі, до приходу Бєні документальні фільми і науково-популярні передачі були і на Ткаченковому 1+1!
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22.10.2021 12:02
+14
Другие каналы крутят скотов и говнокварталы круглые сутки.... а это новостной канал....
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22.10.2021 11:58
+12
наприклад, "Дом"
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22.10.2021 11:58
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гы а сам(ткаченко) НЕ воровать не пробовал!??
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22.10.2021 11:58 Відповісти
пробовал . не понравилось
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22.10.2021 12:04 Відповісти
наприклад, "Дом"
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22.10.2021 11:58 Відповісти
рейтингам не допомагає навіть хайп окремих журналістів під соусом тиску з боку влади, яка фінансує їх діяльність)
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22.10.2021 11:58 Відповісти
Просто на УТ1 немає тупих серіалів і тупих талант-шоу... Зате є документальні фільми і науково-популярні передачі, які бидло-люмпен не дивиться...

До речі, до приходу Бєні документальні фільми і науково-популярні передачі були і на Ткаченковому 1+1!
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22.10.2021 12:02 Відповісти
завдання олігархічних каналів вирощувати імбецилів, яким какаяразніца, які вірять у потойбічні сили. Таким болотом легше керувати, але щось путнього вони не збудують.
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22.10.2021 12:46 Відповісти
А потім ці імбецили про чіпування і 5G розказують...
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22.10.2021 12:50 Відповісти
"яка фінансує їх діяльність"

зебильониш, твоя обосраная влада фінансує только твои вскукареки по 15 гривен. А Суспільний финансируют налогоплательщики - усеки это на своем зебильноми носу.
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22.10.2021 13:45 Відповісти
Другие каналы крутят скотов и говнокварталы круглые сутки.... а это новостной канал....
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22.10.2021 11:58 Відповісти
І фейків на інших каналах менше, на відміну від Г+Г, яким керував сам Ткаченко, шістка каломойши.
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22.10.2021 12:04 Відповісти
Есть достаточно новостных каналов с гораздо более высокими рейтингами, чем у Суспильного при меньших вложениях. Суспильный - откровенно слабенький телеканал с очень слабой командой.
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22.10.2021 14:52 Відповісти
Ну почнем з того, що бюджет всього Суспільного все ж менший, ніж у плюсів чи Нового... Але плюси чи Новий - це окремі канали, а тут розподіляють бюджет між каналом Уа-Перший, обласними каналами, трьома каналами державного радіо і регіональними радіостанціями.

Тобто Ткаченко порівнює бюджет одного каналу з бюджетом групи із кількох десятків каналів ТБ і радіо!

Хай тоді порівнює бюджет Суспільного з сумарним бюджетом всіх каналів Бєні (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюс-плюс) чи всіх каналів Пінчука (СТБ, Новий, ICTV, QTV)
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22.10.2021 12:00 Відповісти
Ага конечно. Когда подсерайло Коломойши на 1+1 за Украденные деньги Приватбанка вещает всякую хвалебную хрень за "Зе вяликого"...узурпатора с шоблой воровитых недоумков.
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22.10.2021 12:00 Відповісти
На ютубе у телеанала зебилов - дом - по 50-100 просмотров ролика, при этом стоимость сепарского тв для украинских роботяг обходится в миллион гривен в день! О каких успехах говорит зебил ткаченко?!
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22.10.2021 12:02 Відповісти
О и министр подключился рейтинг поднимать.
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22.10.2021 12:02 Відповісти
І воно (т-ко) тявкнуло.
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22.10.2021 12:16 Відповісти
В "Суспильном" не платят по 40 миллионов в офшоры ,которые не проходят через налоги и бухгалтерию .
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22.10.2021 12:03 Відповісти
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22.10.2021 12:03 Відповісти
Другие телеканалы крутят то, что хочет видеть быдлятина, при чем с утра до ночи.
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22.10.2021 12:06 Відповісти
что бы увеличить рейтинг нужно крутить по вечерам "Скоты" и звать на эфиры Кыву и Верещалку
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22.10.2021 12:06 Відповісти
Коли мова йде про виховання покоління моральних дегенератів, що цікавляться мильними серіалами, "сватами" та кварталами, то це не про Суспільне. Його аудиторія-це люди, які можуть, а головне хочуть МИСЛИТИ! А таких, як показують "рейтинги" не дуже то й багато...
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22.10.2021 12:09 Відповісти
Тут ще такий нюанс, що чимало людей, які хочуть мислити, вже давно викинули телевізор... Це теж впливає на рейтинги небагатьох адекватних каналів.
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22.10.2021 12:13 Відповісти
Бенин холуй рассказывает про рейтинги...
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22.10.2021 12:09 Відповісти
Я б порадив журналістам Суспільного концепцію каналу для тих, хто зараз перестав дивитися телевізор. Можна навіть це в слоган УТ1 вивести!

Бо в Україні конче потрібен канал для інтелектуалів, де більше серйозних ток-шоу, документалок, науково-популярних передач, а ще авторське артхаусне кіно - для цього великий бюджет і не потрібен! Головне, щоб цей контент був якісний.

Ну і спортивні трансляції, хоча для цього потрібні спонсори уже. Біатлон на УТ1 на ура йде, взимку рейтинги каналу зразу ростуть. Для літнього періоду було б непогано футбол на УТ1 повернути (він ж до приходу Яника до влади якраз на УТ1 і йшов), бо зараз нормально не можна подивитися навіть чемпіонат України, який у 90х і 2000-х завжди на УТ1 показували.
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22.10.2021 12:18 Відповісти
Нехай би він іще порівняв рейтинги попсових концертів із концертами класичної музики, кількість коштів витрачених на квитки на Квартал 95 з витраченими коштами на купівлю книжок. Більшість наріду ********** примітивні шоу, де думати не треба ...Тому й обрали президента свого рівня, який призначає міністра культури зі світоглядом торгаша...
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22.10.2021 12:19 Відповісти
думати, це ще та морока, голова болить.
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22.10.2021 12:48 Відповісти
Пусть на детище *********** «дурДом» посмотрит , казлина
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22.10.2021 12:51 Відповісти
гнида
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22.10.2021 13:06 Відповісти
Олігархічна гнида.
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22.10.2021 13:22 Відповісти
суспильне не выпускает для быдла сватов и слуг. на нем вещают умные люди типа казарина, быдлу это скучно)))
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22.10.2021 14:32 Відповісти
Хлопці! Ви не думаєте над тим , що ви лиєте зі с своїх каналів, думка українців зовсім інша. Опустіться на землю, зегімно відповість за свої злочини і по закону, не тому, що прийме його зелена більшість, а по нашому народному закону
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22.10.2021 14:38 Відповісти
Руки геть від СУСПІЛЬНОГО !!!, хоч один канал не довбе чим не попадя, а лагідно спілкується, не засірає мізки дурними серіалами і дуркуватими ток-шоу.
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22.10.2021 14:41 Відповісти
На рахунок трансляцій спортивних трансляцій - всі лише -за, бо щоб подивитись футбол в нас треба Ахметову заплатити, щоб повболівати за футбольну чи іншу національну команду. Такого в світі ніде немає.
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22.10.2021 16:39 Відповісти
 
 