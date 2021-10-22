Якщо ми вакцинуємо понад 70% населення, то можемо піти шляхом Великої Британії і скандинавських країн, які вже сьогодні скасовують карантинні обмеження, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що в Україні є вакцини проти коронавірусу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами Ляшка, і в подальшому в Україну будуть надходити вакцини проти коронавірусу.

Міністр закликав українців вакцинуватися, оскільки всі бачать, яка ситуація з кількістю захворілих в Україні.

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"Якщо ми сьогодні вакцинуємо понад 70% дорослого населення повним курсом вакцинації, то можемо піти шляхом Велико Британії, Данії, скандинавських країн, які скасовують карантинні обмеження вже зараз. З огляду на те, що в нас хвиля почалася в осінньо-зимовий період, то можливо буде і другий пік захворюваності на початку 2022 року, але ми можемо цього не чекати, а зробити все можливе, що залежить від кожного з нас, - прийти в пункт вакцинації і вакцинуватися, і зменшити кількість госпіталізованих", - заявив міністр охорони здоров'я.

На думку глави МОЗ, у середині липня в Україні з'явилася така кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволила нарощувати темпи вакцинації. Ляшко пообіцяв, що МОЗ робитиме все можливе, щоб нарощувати темпи вакцинації.