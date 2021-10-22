Комітет Ради рекомендував усунути протиріччя в трьох статтях закону про олігархів: переголосовувати в цілому його не будуть, - "слуга народу" Веніславський

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту усунути протиріччя та неузгодженості в проголосованому законопроєкті №5599. Це буде зроблено відповідно до статті 131 Регламенту.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроєкту про олігархів Федір Веніславський ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Веніславський, комітет проаналізував стенограми засідань комітету та пленарного засідання Верховної ради під час розгляду та голосування за законопроект N 5599 та виявив декілька суперечностей та неузгодженостей в статтях 5, 7, 9.

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Зокрема, в ст. 5 закріплено право особи, щодо якої розглядається питання про визнання її олігархом, подати письмові пояснення та документи, а також право надати усні пояснення на відповідному засіданні РНБОУ. Одночасно не було закріплено кореспондуючого обов‘язку РНБОУ. Також не було закріплено права такої особи відмовитися від надання усних пояснень під час засідання РНБОУ. У статтях 7 та 9, якими визначено порядок включення до Реєстру і виключення з нього інформації про осіб, яких визнано олігархами та негативні наслідки такого включення, було допущено неточності за якими негативні наслідки могли бути поширені і на осіб, які подаватимуть декларацію про контакти з олігархами.

"З метою усунення вказаних суперечностей і неузгодженостей, Комітет на своєму засіданні 22 жовтня ухвалив рішення звернутися до голови Верховної ради України з пропозицією усунути їх відповідно до статті 131 закону України про Регламент Верховної ради", - повідомив Веніславський.

Згідно зі статтею 131 Регламенту у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями голова Верховної ради може внести на розгляд парламенту пропозиції щодо їх усунення. Обговорення та голосування кожної із пропозицій відбувається в порядку голосування пропозицій і поправок. Після завершення розгляду пропозицій нове голосування щодо прийняття закону в цілому не проводиться.

Раніше Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спецкомісії буде вносити особу до реєстру олігархів". Однак з'ясувалося, що закон про олігархів переголосовуватимуть, оскільки під час його ухвалення врахували три правки (396, 398, 406), зокрема і правку Разумкова (398), які суперечать одна одній.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.

Напередодні, "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".