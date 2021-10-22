Хворі на COVID-19 у реанімації зізнаються в придбанні підроблених сертифікатів про вакцинацію і називають тих, хто їх продав, - Ляшко

Перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в придбанні підроблених довідок про вакцинацію проти COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

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"Кожен підроблений тест і COVID-сертифікат забирає життя українців. Якщо ви вибираєте вмирати, втрачати близьких, купуючи підроблені документи, це ваше право, але, як показує досвід, з кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не були вакциновані, і називають імена тих, хто продав їм підроблену довідку", - зазначив він.

Також він нагадав, що за підробку довідок про тестування на COVID-19 Національна поліція розпочала 732 кримінальні справи, 349 особам повідомлено про підозру, 281 справу направлено до суду.