Хворі на COVID-19 у реанімації зізнаються в придбанні підроблених сертифікатів про вакцинацію і називають тих, хто їх продав, - Ляшко
Перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в придбанні підроблених довідок про вакцинацію проти COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
"Кожен підроблений тест і COVID-сертифікат забирає життя українців. Якщо ви вибираєте вмирати, втрачати близьких, купуючи підроблені документи, це ваше право, але, як показує досвід, з кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не були вакциновані, і називають імена тих, хто продав їм підроблену довідку", - зазначив він.
Також він нагадав, що за підробку довідок про тестування на COVID-19 Національна поліція розпочала 732 кримінальні справи, 349 особам повідомлено про підозру, 281 справу направлено до суду.
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Зараз (поки що) у громадян України є права. Право мати свої погляди і переконання стосовно будь чого. Дивно, що самі люди підтримують беззаконня і утиски прав інших, коли самі можуть опинитись на їхньому місці.
І так, ті, хто радо це все вітає і підтримує (та закликає до ще більших утисків та дискримінації), просто не знає, що їх чекає.
Тут писали, що за ті права, що ми МАЛИ, доводилося боротися, вони не були подаровані.
І якщо наївно-блаженні вірують, що це все їм повернуть, як ОБІЦЯЮТЬ - то вони глибоко помиляються.
COVID-19: Украина - третья в мире по смертности
Власть как это будет расценивать ? Хоть в чем-то не последние?
Когда не хватало вакцин, я ещё понимаю, что не все могли вакцинироваться. Но сейчас...
У нас друг летом умер от короновируса. Эта смерть была страшной - ему нечем было дышать. Задохнулся. Человек, который раньше никогда не жаловался на здоровье.
Просто нада пєрєстать лєчіть невакцинованих .
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccinations-vs-covid-death-rate?country=SWE~ISR https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccinations-vs-covid-death-rate?country=SWE~ISR
Грайте далі з вірусом у "російську рулетку".
ВАМ ПОВЕЗЕ. Ви ОБРАНІ. ВИ НЕВМИРУЩІ!
Дарвін чекає на вас.
side effects may occur. The possible side effects of the vaccine are still being studied in
clinical trials. ... Under the EUA, it is your choice to receive or not receive the vaccine. Should you
decide not to receive it, it will not change your standard medical care." У них навіть нормальної акредитації немає. І, раптом, якщо з вами щось станеться - виробник не несе відповідальності (ніякої), бо ви самі погодились на експеримент.
І не треба розкидатись тут штампами такими як "антиваксери" - це ВИБІР кожного. Я особисто знаю людей у яких діти після "звичайних" календарних вакцин отримали каліцтва (і знаю людей у яких дитя померло) і відповідальності за це ніхто не поніс. Як таким батькам не бути "антиваксерами"?