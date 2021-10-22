Путін сформулював причини, чому РФ продовжуватиме агресію проти України, "миротворцям" з ОП варто було б це прочитати, - Бутусов
Україна має стати суверенною і незалежною від Росії в усіх питаннях безпеки державою.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент РФ виступив з черговою промовою для обґрунтування, чому РФ треба протистояти США і всьому цивілізованому світу і демократичним країнам. Але при цьому Путін сформулював причини, чому Росія продовжуватиме агресію проти України попри будь-які поступки, і чому Україна має продовжувати стріляти по російських окупантах попри будь-який тиск Кремля, і це варто було б уважно прочитати "миротворцям" з Офісу Президента", - зазначив журналіст.
"Раніше війна, програна однією стороною, означала перемогу іншої, яка і брала на себе відповідальність за те, що відбувається. Зараз все інакше: хто б не взяв верх, війна не припиняється, вона лише змінює форму. Умовний переможець, як правило, не хоче або не може забезпечити мирне будівництво, а тільки погіршує хаос і поглиблює небезпечний для світу вакуум. ... Тим більше не можна комусь чи щось нав'язувати, чи то принципи суспільно-політичного устрою або цінності, які хтось зі своїх міркувань назвав універсальними. Адже очевидно, що, коли приходить справжня криза, залишається тільки одна універсальна цінність - людське життя, і як його захистити, кожна держава вирішує самостійно, з огляду на свої можливості, культуру, традиції", - сказав Путін.
За словами Бутусова, президент країни-агресора має рацію в кількох принципах, якщо відштовхуватися від його слів.
"Війна в Україні не припиняється і не припиниться до повного звільнення Донбасу і Криму, війна постійно змінює форму. Росія після захоплення Донбасу і Криму нездатна "забезпечити мирне будівництво", і сам Путін "поглиблює хаос". Україна має стати суверенною і незалежною від Росії у всіх питаннях безпеки державою, і тільки після цього ми переможемо у війні, щоб стати суверенними, нам треба позбутися всіх залежностей від РФ", - підкреслив журналіст.
Бутусов додав, що жодні поступки війну не зупинять, оскільки будь-які поступки підсилюють рішучість Путіна знищити Україну повністю.
Зазначимо, що на засіданні клубу "Валдай" у своїй промові Путін заявив, що країни Заходу проводять "зворотну дискримінацію" більшості в інтересах меншин.
"Хтось у західних країнах впевнений, що агресивне виморювання цілих сторінок власної історії, "зворотна дискримінація" більшості в інтересах меншин або вимога відмовитися від звичного розуміння таких базових речей, як мама, тато, сім'я або навіть відмінність статей - це, на їхню думку, і є віхи руху до суспільного оновлення. ... Це їхнє право, ми не ліземо туди. Ми просимо лише в наш дім особливо не лізти", - сказав президент РФ
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Незаперечний факт те що - Порошенко для кацапні - лютий вражина . Все інше - не важливо . Головне не сама картинка , а її зміст . А він справжній .
Для Путена же Порошенко личным врагом никогда не был. Пётр типичный постсовецкий воротило-олигарх. Нахапавший когда-то государственных активов за бесценок после крушения совка. У Путена таких десятки при дворе. Он их всех приручил. Петра тоже хотел бы приручит, но Пётр не дурак. У него бОльшая часть активов в Украине, зачем ему тут хаос. Начал юлить, извиваться и просто тянуть время. Так что Петя и Путя, как пел Высоцкий- «и не друг, и не враг, а так…».
Вас дурачит Петро. Всех вас, несчастных порохоботов.
Ну а про " захоплені " Петром активи , не хочу навіть і починати розмову . Мені до цього діла нема ,, його активи працюють в Україні , дають хорошу роботу тисячам людей , з них платяться податки та інше . То ж - мене це влаштовує . Можливо ,якби Порошенко не придбав ті активи , їх би вже давно порізали на металобрухт.
непросто зробити совковий баласт життєздатним на нової вже не совкової системи
Россия не допустить НАТО на территорию Украины
США будет обещать и говорить готовтесь
Переходите на стандарты НАТО мы будем продавать вам оружие
Делайте все молча /вооружайте армию создавайте своё оружие
вплоть до ядерного /
Давать хорошую ответку не дом басе
Тогда будут считаться /а не последнее 5001 предупреждение /
Посмотрите на КНДР есть ядерное оружие и не трендят на них
Ніхто в Росії питати не буде, хоче вона то допускати чи ні. Не їх мокшанське діло.
Аа щодо "нє вякаєт нікто на КНДР", то населення КНДР платить за це страшну ціну - знищена під 0 економіка, голод (при нагоді поцікавтеся, що ці горді строітєлі комунізму їдять і звідки воно у них береться, чи ви думаєте керівництво КНДР просто так часто перед усим світом ядерним дрючком трясе?), а ще до цього всі вони є потенційними смертниками від власної ядерної зброї. От би нам таке життя, еге ж?
Только мордой об стол.
А войны в россии нет лишь потому, что она уже была. Но была на столько гибридной, что её мало кто заметил. Окончательный победитель в ней определился в 2012 году, когда Путен и его ОПГ, в прямом смысле слова, окончательно оккупировали территорию, называемую РФ, вместе с её поголовьем. Но поверхностный мир на этой оккупированной территории держится исключительно на грубой силе, деньгах и лжи. Такой мир временный. Таймер истории тикает. И в рашке обязательно рванёт. Это вопрос одного-полутора, десятилетий.
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих левого плеча....
Поривом вітру від кремлівської стіни, бастіону Ху І Ла та символу мордору **********, відірвало зубець!
Україні треба нарощувати своє озброєння і може завести собі крилаті ракети з брудним
ядерним паливом наведеним на Мацкву.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3704380.html Мост в Киеве не достроят - ЗЕлёный клоун обрезал финансирование
Изучая бюджет Украины, выясняешь, какие же мелочные и ничтожные Зеленский с его моносбродом.
Любитель офшоров, и, по совместительству, "величайший политик современности" (по версии Ермака и Мендель), устраивает свои разборки с Кличко, но крайними Зеленский решил сделать киевлян.
И уже видно, как Зеленский, через имеющиеся у него рычаги, создаёт киевлянам дискомфортные условия жизни. Все во имя его хотелок в войне с Кличко.
В Госбюджете на 2022 год, не запланировано финансирование программы достройки железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве (в бюджете 2021г было предусмотрено финансирование в сумме 0,5 млрд. грн.).
Давление власти на Кличко таким методом приведет к замораживанию транспортных проблем столицы, что отразится на качестве жизни простых киевлян.
Но Вову такие мелочи не беспокоят.
Его всегда в кортеже с комфортом и сиренами провезут на госдачу, где он живёт. А киевляне будут и дальше стоять в пробках, ведь мост без денег не достроить.
Цинично и мелочно, но такой уж у нас президент.
Циничный и мелочный. Недогарант.😡
https://youtu.be/S6TvbBvARYc