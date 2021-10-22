Путін сформулював причини, чому РФ продовжуватиме агресію проти України, "миротворцям" з ОП варто було б це прочитати, - Бутусов

Україна має стати суверенною і незалежною від Росії в усіх питаннях безпеки державою.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент РФ виступив з черговою промовою для обґрунтування, чому РФ треба протистояти США і всьому цивілізованому світу і демократичним країнам. Але при цьому Путін сформулював причини, чому Росія продовжуватиме агресію проти України попри будь-які поступки, і чому Україна має продовжувати стріляти по російських окупантах попри будь-який тиск Кремля, і це варто було б уважно прочитати "миротворцям" з Офісу Президента", - зазначив журналіст.

"Раніше війна, програна однією стороною, означала перемогу іншої, яка і брала на себе відповідальність за те, що відбувається. Зараз все інакше: хто б не взяв верх, війна не припиняється, вона лише змінює форму. Умовний переможець, як правило, не хоче або не може забезпечити мирне будівництво, а тільки погіршує хаос і поглиблює небезпечний для світу вакуум. ... Тим більше не можна комусь чи щось нав'язувати, чи то принципи суспільно-політичного устрою або цінності, які хтось зі своїх міркувань назвав універсальними. Адже очевидно, що, коли приходить справжня криза, залишається тільки одна універсальна цінність - людське життя, і як його захистити, кожна держава вирішує самостійно, з огляду на свої можливості, культуру, традиції", - сказав Путін.

За словами Бутусова, президент країни-агресора має рацію в кількох принципах, якщо відштовхуватися від його слів.

"Війна в Україні не припиняється і не припиниться до повного звільнення Донбасу і Криму, війна постійно змінює форму. Росія після захоплення Донбасу і Криму нездатна "забезпечити мирне будівництво", і сам Путін "поглиблює хаос". Україна має стати суверенною і незалежною від Росії у всіх питаннях безпеки державою, і тільки після цього ми переможемо у війні, щоб стати суверенними, нам треба позбутися всіх залежностей від РФ", - підкреслив журналіст.

Бутусов додав, що жодні поступки війну не зупинять, оскільки будь-які поступки підсилюють рішучість Путіна знищити Україну повністю.

Зазначимо, що на засіданні клубу "Валдай" у своїй промові Путін заявив, що країни Заходу проводять "зворотну дискримінацію" більшості в інтересах меншин.

"Хтось у західних країнах впевнений, що агресивне виморювання цілих сторінок власної історії, "зворотна дискримінація" більшості в інтересах меншин або вимога відмовитися від звичного розуміння таких базових речей, як мама, тато, сім'я або навіть відмінність статей - це, на їхню думку, і є віхи руху до суспільного оновлення. ... Це їхнє право, ми не ліземо туди. Ми просимо лише в наш дім особливо не лізти", - сказав президент РФ