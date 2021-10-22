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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін сформулював причини, чому РФ продовжуватиме агресію проти України, "миротворцям" з ОП варто було б це прочитати, - Бутусов

Путін сформулював причини, чому РФ продовжуватиме агресію проти України,

Україна має стати суверенною і незалежною від Росії в усіх питаннях безпеки державою.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент РФ виступив з черговою промовою для обґрунтування, чому РФ треба протистояти США і всьому цивілізованому світу і демократичним країнам. Але при цьому Путін сформулював причини, чому Росія продовжуватиме агресію проти України попри будь-які поступки, і чому Україна має продовжувати стріляти по російських окупантах попри будь-який тиск Кремля, і це варто було б уважно прочитати "миротворцям" з Офісу Президента", - зазначив журналіст.

"Раніше війна, програна однією стороною, означала перемогу іншої, яка і брала на себе відповідальність за те, що відбувається. Зараз все інакше: хто б не взяв верх, війна не припиняється, вона лише змінює форму. Умовний переможець, як правило, не хоче або не може забезпечити мирне будівництво, а тільки погіршує хаос і поглиблює небезпечний для світу вакуум. ... Тим більше не можна комусь чи щось нав'язувати, чи то принципи суспільно-політичного устрою або цінності, які хтось зі своїх міркувань назвав універсальними. Адже очевидно, що, коли приходить справжня криза, залишається тільки одна універсальна цінність - людське життя, і як його захистити, кожна держава вирішує самостійно, з огляду на свої можливості, культуру, традиції", - сказав Путін.

За словами Бутусова, президент країни-агресора має рацію в кількох принципах, якщо відштовхуватися від його слів.

"Війна в Україні не припиняється і не припиниться до повного звільнення Донбасу і Криму, війна постійно змінює форму. Росія після захоплення Донбасу і Криму нездатна "забезпечити мирне будівництво", і сам Путін "поглиблює хаос". Україна має стати суверенною і незалежною від Росії у всіх питаннях безпеки державою, і тільки після цього ми переможемо у війні, щоб стати суверенними, нам треба позбутися всіх залежностей від РФ", - підкреслив журналіст.

Бутусов додав, що жодні поступки війну не зупинять, оскільки будь-які поступки підсилюють рішучість Путіна знищити Україну повністю.

Зазначимо, що на засіданні клубу "Валдай" у своїй промові Путін заявив, що країни Заходу проводять "зворотну дискримінацію" більшості в інтересах меншин.

"Хтось у західних країнах впевнений, що агресивне виморювання цілих сторінок власної історії, "зворотна дискримінація" більшості в інтересах меншин або вимога відмовитися від звичного розуміння таких базових речей, як мама, тато, сім'я або навіть відмінність статей - це, на їхню думку, і є віхи руху до суспільного оновлення. ... Це їхнє право, ми не ліземо туди. Ми просимо лише в наш дім особливо не лізти", - сказав президент РФ

Автор: 

путін володимир (24077) росія (65883) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+56
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22.10.2021 13:13
+49
Я вижу ситуацию так что Порошенко переиграл Путина, украинская армия проиграла на поле боя но Порошенко переиграл Путина за столом переговоров как результат вместо каких либо ништяков на которые рассчитывал Путин он получил лишь уничтоженный экономически огрызок ОРДЛО который обратно в Украину с особым статусом он так и не смог запихнуть.
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22.10.2021 13:01
+43
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22.10.2021 13:18
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22.10.2021 13:36 Відповісти
А чем вам так мил Порошенко? При нём все тарифы взлетели. Посмотрите статистику.
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22.10.2021 13:38 Відповісти
Похер на таріфи . А Порошенко нам міл ось чим -
.
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22.10.2021 14:13 Відповісти
Дурацкий, порохоботский фейк, растиражированный под предвыборную кампанию Петра. Автор этой «цитаты Путена» известный российский либераст Венедиктов.
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22.10.2021 14:31 Відповісти
Яка в хера різниця - казав це ***** , чи не казав ..? Чи вєнєдіктов це казав , чи хоч і Папа Римський .
Незаперечний факт те що - Порошенко для кацапні - лютий вражина . Все інше - не важливо . Головне не сама картинка , а її зміст . А він справжній .
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22.10.2021 15:09 Відповісти
Мнение кацапни не имеет никакого значения. Ибо оно синтетическое. Они его не формируют. Им его вкладывают в головы уже готовым. Для рос.пропаганды нужна была демонизация Порошенка. «Народ братский, просто пришла хунта»- вот главная доктрина киселя-соловья в период 14-19 годов. Сейчас эта доктрина не сильно изменилась.
Для Путена же Порошенко личным врагом никогда не был. Пётр типичный постсовецкий воротило-олигарх. Нахапавший когда-то государственных активов за бесценок после крушения совка. У Путена таких десятки при дворе. Он их всех приручил. Петра тоже хотел бы приручит, но Пётр не дурак. У него бОльшая часть активов в Украине, зачем ему тут хаос. Начал юлить, извиваться и просто тянуть время. Так что Петя и Путя, как пел Высоцкий- «и не друг, и не враг, а так…».
Вас дурачит Петро. Всех вас, несчастных порохоботов.
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22.10.2021 15:42 Відповісти
Зато Гринпоц честный, неподкупный дальновидный и тоже не имеет активов в нарасии.
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22.10.2021 15:55 Відповісти
И сегодня, и до конца каденции, Зеленский будет выглядеть менее токсичным, в сравнении с Порошенко. Да, он уже не выиграет у него выборы так разгромно, как в 19-ом, но он однозначно у него выиграет. Это очевидно любому здравомыслящему человеку, чей ум не затуманен злобой от неразделённых большинством убеждений. Зачем ты занимаешься мазохизмом и продолжать сравнивать этих двух? Хочешь победить Зеленского ищи другой объект для противопоставления и сравнения.
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22.10.2021 17:37 Відповісти
В дурдомі забули ком вимкнути?
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23.10.2021 08:43 Відповісти
Так ОТО Ж !! Нє смог пріручіть " ,, розумієш Афоня .? Саме через це я його і поважаю . Я поважаю будь кого , кого неможливо - пріручіть ! А тим більш того , кого не може пріручіть паРаша і її царь .
Ну а про " захоплені " Петром активи , не хочу навіть і починати розмову . Мені до цього діла нема ,, його активи працюють в Україні , дають хорошу роботу тисячам людей , з них платяться податки та інше . То ж - мене це влаштовує . Можливо ,якби Порошенко не придбав ті активи , їх би вже давно порізали на металобрухт.
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22.10.2021 18:49 Відповісти
Так і є. Уорен Бафет також купляв хворі компанії за безцінь, реорганізовував менеджмент і робив їх сильними, з такими позитивними наслідками для місцевих громад як робочі місця і тд
непросто зробити совковий баласт життєздатним на нової вже не совкової системи
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22.10.2021 21:29 Відповісти
Уорен Бафет не йшов у владу щоб збогатитися.
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23.10.2021 12:49 Відповісти
ЗЕбанько, а теперь посмотри, какие тарифы и цены стали при этом ЗЕбанутом идиоте бубочке оманском.
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22.10.2021 16:01 Відповісти
Не раз пишу
Россия не допустить НАТО на территорию Украины
США будет обещать и говорить готовтесь
Переходите на стандарты НАТО мы будем продавать вам оружие
Делайте все молча /вооружайте армию создавайте своё оружие
вплоть до ядерного /
Давать хорошую ответку не дом басе
Тогда будут считаться /а не последнее 5001 предупреждение /
Посмотрите на КНДР есть ядерное оружие и не трендят на них
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22.10.2021 13:38 Відповісти
Може ти не в курсі? Натівські військові знаходяться на Яворівському полігоні на постійній основі. А тепер ще будуть і в Миколаївській обл. Так що своє "нєдопустіт" хай пуйло затасує.... та хочь в дупу віслюкові.
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23.10.2021 08:49 Відповісти
Прокидайтеся, НАТО вже активно заходять в Україну, літаки у повітряному просторі, база в одеській області, постійні спільні навчання тощо.
Ніхто в Росії питати не буде, хоче вона то допускати чи ні. Не їх мокшанське діло.
Аа щодо "нє вякаєт нікто на КНДР", то населення КНДР платить за це страшну ціну - знищена під 0 економіка, голод (при нагоді поцікавтеся, що ці горді строітєлі комунізму їдять і звідки воно у них береться, чи ви думаєте керівництво КНДР просто так часто перед усим світом ядерним дрючком трясе?), а ще до цього всі вони є потенційними смертниками від власної ядерної зброї. От би нам таке життя, еге ж?
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23.10.2021 09:13 Відповісти
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22.10.2021 13:52 Відповісти
Нам надо учиться у Эрдогана: сбитый Су-24 сразу донёс до маленького мозга куйла нужную мысль.
Только мордой об стол.
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22.10.2021 13:54 Відповісти
Карфаген, ой, рассея должна быть разрушена.
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22.10.2021 14:00 Відповісти
Какие же это общие фразы? Первый абзац, который процитировал Бутусов, прямой посыл на ситуацию с США и Афганистаном. А в целом эта тирада Путена посвящена якобы насильственному экспорту западных ценностей в те места, где есть свои исконные скрепы, дедовоевалы и прочие шариаты.)) Бутусов лишь вывернул смысл в стиле самого Путена- «кто как обзывается…».
А войны в россии нет лишь потому, что она уже была. Но была на столько гибридной, что её мало кто заметил. Окончательный победитель в ней определился в 2012 году, когда Путен и его ОПГ, в прямом смысле слова, окончательно оккупировали территорию, называемую РФ, вместе с её поголовьем. Но поверхностный мир на этой оккупированной территории держится исключительно на грубой силе, деньгах и лжи. Такой мир временный. Таймер истории тикает. И в рашке обязательно рванёт. Это вопрос одного-полутора, десятилетий.
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22.10.2021 15:15 Відповісти
На немитій вибухне набагато раніше. Подивіться результати останніх виборів до держдури, не те, хто "переміг", а явку - загальну і по регіонах. Обрана влада - це влада меншості, навіть, значної меншості. Очевидно що низи не хочуть жити по-старому, подивимось - чи зможуть верхи по-старому керувати. Близько трьох років залишилося.
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22.10.2021 18:26 Відповісти
Україна в більшості своєї - усвідомила досвід "приднестроввя-абхазії-ю.осетії". але у владі зараз ЗЕ - ******** губернатор малоросії. і стає питання "населення" таки хоче "приднестроввя-2" ? а військові і ті хто допомагав армії-добровольцям-пораненим і сімьям загиблих - ні. Робіть висновки самі що потрібно робити. А я би військовий стан - і хай ті хто не усвідомили - їдуть на батьківшину жуйла пісюн дрочити і ще кудись. Термін півроку. А потім можна і безвіз самим прикрити і працювати на свою долю і захищатись як потрібно у військовий час. При цьому хочу бачити у тюрьмі усіх горлопанів аля Сраакашвілі-Ляшко-Абрамовичі і засідання в Верховій Раді без хайпу на імідж "партії однієї людини" а саме виступи по-ділу - чинно і гідно людям у ВЛАДІ.
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22.10.2021 14:39 Відповісти
А підписанти та реалізанти переможних гібридно-мирних Мінських ініціатив про це знали?
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22.10.2021 14:56 Відповісти
У підписантів і реалізантів були якісь альтернативи?
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22.10.2021 18:10 Відповісти
Як казав колись один Черчилль: хто між війною та ганьбою в один тур обирає мир, той отримує все. Безальтернативно і з гідністю... А в ентузіастів невпинної бротьби противсіх альернативи немає ніколи.
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23.10.2021 00:20 Відповісти
А чим тобі ці ініціативи, точніше, домовленості не подобаються? Тим, що за їх невиконання на немиту щопівроку подовжують санкції?
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22.10.2021 18:30 Відповісти
Тим, що спроби дотримання тих угод самими підписантами нині вважаються зрадою...
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23.10.2021 00:23 Відповісти
Україна дотримується цих угод, тому на неї санкції й не накладають.
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23.10.2021 07:40 Відповісти
А хто наклав би якісь санкції на Україну в разі недотримання нею злочинно-переможних угод - Лугандонія, Кримняш, може абхазько-придністровські мировитворювачі з ОБСЄ?
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23.10.2021 14:13 Відповісти
Ці можуть накласти лише собі у штани, їхня немита господарка і так наклала на Україну санкції. А, в разі невиконання Україною Мінських угод, санкції на неї наклав би ЄС, або, принаймні, зняв би їх з немитої.
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24.10.2021 12:27 Відповісти
Ну, що там Ерефія може, а чого ні Євросоюзники якраз зараз і виясняють. Однак, до Мінських гібридно-переможних угод вони ЖОДНОГО стосунку не мають, як ПАРЄ та ОБСЄ не мають ніякого стосунку до ЄС та NATO. Не мають до тих угод стосунку і США, то ж про якісь "санкції" за їх дотримання/недотримання можуть говорити лише самі підписюонєри, які з гідністю продовжують взаємовигідне співробітництво, незважаючи на ніким не оголошену війну та цілком офіційно оголошену анексію українських територій.
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24.10.2021 17:00 Відповісти
Це питання для тебе надто складне. Відступись від нього, бо запобіжники погорять.
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25.10.2021 17:04 Відповісти
Це питання просте лиш для тих, хто між війною та ганьбою в один тур з гідністю обрав мир.
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25.10.2021 23:44 Відповісти
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22.10.2021 15:03 Відповісти
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22.10.2021 15:44 Відповісти
Как-то ночью в Мавзолей,
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих левого плеча....
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22.10.2021 15:45 Відповісти
Шизофреник, который должен стоять перед консилиумом врачей или перед Гаагским судьёй,рассказывает москалям, как оправдывать собственные преступления.Куда катится мир...
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22.10.2021 15:07 Відповісти
Тем (миротворцам)кому война надоела ,кто в глазах убийцы хочет видеть мир,кто устал от войны,кто твердит что в Украине гражданская война им следует прочесть статью этого путина который уже не скрывает свои мысли и свою агрессию против нашей страны.
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22.10.2021 15:09 Відповісти
Навіщо "миротворцям" з ОП читати те що вони суки підкацапські самі ж написали?
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22.10.2021 15:49 Відповісти
Вже виправили)))
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22.10.2021 16:06 Відповісти
Перш за все потрібно виходити з того, що паРаша то імперія, яка умирає в агонії. Смерть імперії відбувається не лише фізично, а і ментально. Кожна імперія має імперську націю, менталітет якої тримається на імперських амбіціях. Ті імперські амбіції ще довго будуть кошмарити сусідні народи.
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22.10.2021 16:32 Відповісти
Мастосрань мардвы у приделах мехесрань мудянскава балота.
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22.10.2021 16:46 Відповісти
Стесняюсь спросить, муйлуша ща ласты склеит, кому наш Вова будет стремиться заглянуть в глаза?
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22.10.2021 17:16 Відповісти
Які глаза? Моніка п дуплам фахівець.
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23.10.2021 08:53 Відповісти
Вове интересно и Лукашенко заглянуть в глаз... любому диктатору и узурпатору.
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23.10.2021 12:56 Відповісти
Почалось! Кремль почав руйнуватись! Це знак!
Поривом вітру від кремлівської стіни, бастіону Ху І Ла та символу мордору **********, відірвало зубець!
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22.10.2021 17:43 Відповісти
Вот так и вся нарабсея держится, до поры до времени, на каких-то подвязках-заплатах...
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22.10.2021 17:51 Відповісти
Я б не був таким оптимістичним - кацапи заради імперського статуса кремля готові буквально жерти лайно з дороги, а це дає великий запас міцності цьому болоту. Нажаль це так. Не те щоб мені не хтілось щоб Кремль рухнув, але робити всю ставку на це наївно. При Пороху робили нормальну справу - визволяли потихеньку нашу землю від кацапів, Зе клоун нажаль віддав це назад. Активна боротьба + політична воля України залог успіху, але не при Зе клоуні.
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22.10.2021 23:05 Відповісти
Обратная дискриминация большинства - это когда большинству традиционалистов талибов почему-то не дают резать головы меньшинству женщин-спортсменок например. Старый больной на голову ублюдок
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22.10.2021 17:59 Відповісти
про зворотню дискримінацію *****, на жаль, правильно сказало
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22.10.2021 18:06 Відповісти
ви в сша живете чи з-під впн сидите?
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22.10.2021 18:37 Відповісти
Я не понимаю тех 73% хероукраинцев которым в 19 году Порошенко говорил тоже самое. Не могу больше называть 73% мудрым наридом Украины - ****, они теперь, с их слов, стали аполитичны - а по моему - безразличные к Украине скоты и быдло. И этот конченый 95 сегмент кр рога - лысый ты поц и дети твои поцы и лена ваша шлюха и ********** ваш поц - Кисиен мериен тухес - все зелёные и сочувствующие.
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22.10.2021 18:06 Відповісти
Навіщо цей окурок напрягає залишки мозку якщо причина дуже проста:існування України- це Росії як серпом по яйцях.
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22.10.2021 18:39 Відповісти
Бункерний ********. Воно хоча саме зрозуміло,що "наворотило". Оно, від гніву на нього навіть вітер ************** стіни ламає!
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22.10.2021 19:01 Відповісти
"Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум." - а, ведь это признание: Приднестровье, Абхазия, ордло
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22.10.2021 19:08 Відповісти
Путин пошёл ты на ***.Кацапы,забывайте про Украину.НИКОГДА БОЛЬШЕ нормальных отношений НЕ БУДЕТ.
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22.10.2021 20:02 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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22.10.2021 20:08 Відповісти
Героям слава !!
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23.10.2021 01:21 Відповісти
Мама и папа это промежуточная модель.До нее была полигамия-папа и много мам или наоборот,еще инцест был в порядке вещей.Вот это и есть базовые вещи.Почему бы русне к ним не вернуться?
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22.10.2021 21:59 Відповісти
Кремляндія/ Московія/ Расєя вороги України НАЗАВЖДИ доки мають імперську політику.
Україні треба нарощувати своє озброєння і може завести собі крилаті ракети з брудним
ядерним паливом наведеним на Мацкву.
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22.10.2021 23:09 Відповісти
ЧЕм больше высокоточных ракет средней и дальней дальности на вооружении будет ВСУ И ВМС тем мощней будет армия, и кацапы не полезут! Нужны ракетные береговые комплексы Нептун, Гром-2 (Сапсан) , Ольха-М. Новое ПВО! Пока ничего ВСУ этого нет. Все печально при Зе.
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23.10.2021 03:33 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3704380.html Мост в Киеве не достроят - ЗЕлёный клоун обрезал финансирование

Изучая бюджет Украины, выясняешь, какие же мелочные и ничтожные Зеленский с его моносбродом.
Любитель офшоров, и, по совместительству, "величайший политик современности" (по версии Ермака и Мендель), устраивает свои разборки с Кличко, но крайними Зеленский решил сделать киевлян.
И уже видно, как Зеленский, через имеющиеся у него рычаги, создаёт киевлянам дискомфортные условия жизни. Все во имя его хотелок в войне с Кличко.
В Госбюджете на 2022 год, не запланировано финансирование программы достройки железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве (в бюджете 2021г было предусмотрено финансирование в сумме 0,5 млрд. грн.).
Давление власти на Кличко таким методом приведет к замораживанию транспортных проблем столицы, что отразится на качестве жизни простых киевлян.
Но Вову такие мелочи не беспокоят.
Его всегда в кортеже с комфортом и сиренами провезут на госдачу, где он живёт. А киевляне будут и дальше стоять в пробках, ведь мост без денег не достроить.
Цинично и мелочно, но такой уж у нас президент.
Циничный и мелочный. Недогарант.😡
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23.10.2021 01:20 Відповісти
Життя триває, точиться війна.
https://youtu.be/S6TvbBvARYc
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23.10.2021 10:07 Відповісти
Скажіть Путіну, то може він не знає, що там в космосі всі розмовляють Українською.
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24.10.2021 00:57 Відповісти
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