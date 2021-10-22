Київ на порозі "червоної" зони: Які обмеження чекають на жителів столиці. СПИСОК
Після переходу Києва в "червону" зону карантину відвідувати заклади харчування, спортзали і готелі можна буде лише за наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифікату
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Так, за словами Кличка, в разі переходу в "червону зону" карантину буде запроваджено такі обмеження:
Заклади харчування можуть приймати відвідувачів тільки за умови наявності у них і співробітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.
Припиняється діяльність закладів готельної сфери. Дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
Робота спортзалів та фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту.
Дозволяється відвідування фітнес-центрів і спортзалів спортсменам національних збірних команд України та їхніми тренерам.
Проведення масових заходів дозволено тільки за наявності ПЛР-тесту і COVID-сертифікату. Також дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.
Відвідувати приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду можна за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту або COVID-сертифікату.
"Громадський транспорт продовжує роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.
За словами Кличка, школи Києва йдуть на двотижневі канікули. Дитсадки продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу. Працюють і інші заклади освіти, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
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А транспорт чё, уже слабо прикрыть? А болеют уже покруче, чем весной, когда эти шоу устраивались, не говоря уже про прошлогоднюю весну.
Тобто тієї дурні із перевезенням кількості пасажирів відповідно кількості сидячих місць - не буде?
Такая хрень сейчас по всему миру творится. "Медицинский" апартеид.
Эти боксёры и писюнисты - хуже Янука в сто раз.
1. Вакцина непонятная. 2. Контроль качества сомнителен. 3. Состояние человека в момент укола неизвестно. 4. Неясна инд реакция на вакцину. 5. Проседание иммунитета на мес-два на пике эпидемии. И кто тут с Нас самоубийца?
2. В чём "сомнительность" контроля качества? В контроле качества какой вакцины ты уверен?
3. Как влияет "состояние человека" на результаты вакцинирования?
4. На какую вакцину "инд реакция" для тебя ясна?
5. Писали, что ощутимое проседание иммунитета через полгода...
Как прокомментируешь факт, что практические все, умирающие от COVID невакцинированы?
Лютое позорище.
И это не идеи штата Виктория, вакцинацию активно пропагандируют во всём мире, в Германии он тоже не маленький. И именно при большом уровне вакцинированных локдауны отменяют...
И, да, во всём мире это паскудство сейчас.
"Карантин в штате Виктория решили ослабить, поскольку местные чиновники прогнозируют, что на этой неделе уровень вакцинации против коронавируса в Виктории достигнет 70%."
https://www.cnbc.com/2021/10/20/uk-doctors-call-for-return-of-covid-restrictions-new-mutation-watched.html