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Новини Коронавірус і карантин
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Київ на порозі "червоної" зони: Які обмеження чекають на жителів столиці. СПИСОК

Київ на порозі

Після переходу Києва в "червону" зону карантину відвідувати заклади харчування, спортзали і готелі можна буде лише за наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифікату

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Кличка, в разі переходу в "червону зону" карантину буде запроваджено такі обмеження:

Заклади харчування можуть приймати відвідувачів тільки за умови наявності у них і співробітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, - КМДА

Припиняється діяльність закладів готельної сфери. Дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

Робота спортзалів та фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту.

Дозволяється відвідування фітнес-центрів і спортзалів спортсменам національних збірних команд України та їхніми тренерам.

Проведення масових заходів дозволено тільки за наявності ПЛР-тесту і COVID-сертифікату. Також дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Також читайте: Через 5 днів Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину, - КМДА

Відвідувати приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду можна за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту або COVID-сертифікату.

"Громадський транспорт продовжує роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, школи Києва йдуть на двотижневі канікули. Дитсадки продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу. Працюють і інші заклади освіти, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19633) Кличко Віталій (3525) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Уже год прошел с начала вакцинации.Сколько лет Вам надо, что бы понять это вопросы?
1. Вакцина непонятная. 2. Контроль качества сомнителен. 3. Состояние человека в момент укола неизвестно. 4. Неясна инд реакция на вакцину. 5. Проседание иммунитета на мес-два на пике эпидемии. И кто тут с Нас самоубийца?
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22.10.2021 13:18
+9
1. А в чём заключается "понятность" вакцины? Какая вакцина для тебя "понятна"?

2. В чём "сомнительность" контроля качества? В контроле качества какой вакцины ты уверен?

3. Как влияет "состояние человека" на результаты вакцинирования?

4. На какую вакцину "инд реакция" для тебя ясна?

5. Писали, что ощутимое проседание иммунитета через полгода...

Как прокомментируешь факт, что практические все, умирающие от COVID невакцинированы?
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22.10.2021 14:07
+8
Что Хозяева в методичке приказали, то он и делает.
Такая хрень сейчас по всему миру творится. "Медицинский" апартеид.
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22.10.2021 13:11
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к бар'єру, зєбурєтка!

Мирослава Барчук запросила президента на «державне телебачення»

Ведуча чекає у студії «Зворотного відліку» і народних депутатів від «Слуги народу». За її словами, це їхній обов'язок ходити на ефіри.

📍 Більш детально про це тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstv.detector.media%2Fspilnota%2Fread%2F6891%2F&h=AT1vpqlNpuEJKeVhA721iq1k9DorW1vEF6s1XZQNikciPnT7CFrcvQ1Njyf3M6Os1iQFqRb_5LyVhqwNjTSs9u5MlhvUO0Y0HCq7C2-cBz-1yaqUHs2LidvtPRe16-btK9HCNGBogORgNG5GhCCj5w6b16wiJG0aHY02t5K2o7dsmbI3f7k https://stv.detector.media/spilnota/read/6891/
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22.10.2021 13:05 Відповісти
А шо оно такое Мирослава Барчук?
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22.10.2021 13:59 Відповісти
Треба терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Канікули закінчуються - знову понесуть вірус учні додому! Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
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22.10.2021 14:58 Відповісти
Пофег какта. Ну вот воще.

А транспорт чё, уже слабо прикрыть? А болеют уже покруче, чем весной, когда эти шоу устраивались, не говоря уже про прошлогоднюю весну.
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22.10.2021 13:09 Відповісти
"Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства", - говорится в сообщении. Источник:

Тобто тієї дурні із перевезенням кількості пасажирів відповідно кількості сидячих місць - не буде?
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22.10.2021 13:10 Відповісти
Что Хозяева в методичке приказали, то он и делает.
Такая хрень сейчас по всему миру творится. "Медицинский" апартеид.
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22.10.2021 13:11 Відповісти
Майдан пора опять собирать.
Эти боксёры и писюнисты - хуже Янука в сто раз.
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22.10.2021 13:12 Відповісти
На Майдан только с сертификатом или только без?
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22.10.2021 13:27 Відповісти
Думаю что если эта зелёная банда доведёт дело до Майдана, там уже никто ни о чём никого спрашивать не будет.
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22.10.2021 13:31 Відповісти
Да нет уж, кто его выбирал, те пусть идут и майданят. И все они, как правило, оголтелые антиваксеры. Им самое время собраться всем в одном месте. Да только они все ссыкуны, на майдан не способны.
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22.10.2021 13:45 Відповісти
Я не знаю кто такие антиваксеры. Я знаю кто такие анти-скаммеры (anti-scammers)
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22.10.2021 13:50 Відповісти
Уже год прошел с начала вакцинации.Сколько лет Вам надо, что бы понять это вопросы?
1. Вакцина непонятная. 2. Контроль качества сомнителен. 3. Состояние человека в момент укола неизвестно. 4. Неясна инд реакция на вакцину. 5. Проседание иммунитета на мес-два на пике эпидемии. И кто тут с Нас самоубийца?
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22.10.2021 13:18 Відповісти
1. А в чём заключается "понятность" вакцины? Какая вакцина для тебя "понятна"?

2. В чём "сомнительность" контроля качества? В контроле качества какой вакцины ты уверен?

3. Как влияет "состояние человека" на результаты вакцинирования?

4. На какую вакцину "инд реакция" для тебя ясна?

5. Писали, что ощутимое проседание иммунитета через полгода...

Как прокомментируешь факт, что практические все, умирающие от COVID невакцинированы?
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22.10.2021 14:07 Відповісти
Не знаю какие ещё слова сказать про этот вирус, матерные закончились.
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22.10.2021 13:22 Відповісти
Скажите просто правду: это попытка установления всемирной коммуно-фашистской диктатуры, под фальшивым предлогом.
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22.10.2021 13:32 Відповісти
Свинособака, пора тебе в спам.
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22.10.2021 13:40 Відповісти
в данном случае он прав,ибо такая херь по всему миру,а не только у нас.
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22.10.2021 13:45 Відповісти
С таким же успехом можно сослаться на инопланетян...
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22.10.2021 14:08 Відповісти
Инопланетяне не владеют ни газетами, ни телеканалами.
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22.10.2021 14:08 Відповісти
Это не доказанный факт...
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22.10.2021 14:10 Відповісти
Примеры таких режимов в студию!
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22.10.2021 14:16 Відповісти
Да вот у нас в Австралии, в штате Виктория. Банда китайских агентов, полностью обанкротившаяся. Шесть (!) локдаунов, почти 250 дней в сумме. Полиция дубинами мочит всех демонстрантов. Комендантский час. Магазины закрыты, парикмахерские сегодня открылись для проколотых.
Лютое позорище.
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22.10.2021 14:19 Відповісти
А Австралия "в жесточайшем кризисе или на грани краха"?
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22.10.2021 14:25 Відповісти
Наш штат ? Да. В жесточайшем кризисе. Отменены все плановые операции, люди умирают. Закрылись, по разным оценкам, от 50% до 80% всех малых и средних бизнесов. Население обнищало до такой степени что если раньше в кофейню стояли до 20 человек, то сейчас 1-2.
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22.10.2021 14:29 Відповісти
Это вопрос про историю. Когда пишут "обычно", значит, есть много примеров из прошлого...

И это не идеи штата Виктория, вакцинацию активно пропагандируют во всём мире, в Германии он тоже не маленький. И именно при большом уровне вакцинированных локдауны отменяют...
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22.10.2021 14:40 Відповісти
Локдауны отменяют по расписанию, которое дали изобретатели "ковида".
И, да, во всём мире это паскудство сейчас.
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22.10.2021 14:42 Відповісти
Статистика показывает, что количество заболевших / умерших пропорциональна количеству свободно посещающих общественные места. Риски для вакцинированных гораздо меньше...

"Карантин в штате Виктория решили ослабить, поскольку местные чиновники прогнозируют, что на этой неделе уровень вакцинации против коронавируса в Виктории достигнет 70%."
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22.10.2021 14:56 Відповісти
Если провести независимый аудит всех "случаев ковида", вся правящая лейбористская банда немедленно приземлится в тюрьме за подлог. Вы просто не знаете что у нас творится.
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22.10.2021 14:58 Відповісти
Так проведи "независимый аудит", опубликуй его результаты. Пока это всё "сам придумал, сам поверил"...
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22.10.2021 15:29 Відповісти
Карантин ослабили по одной причине: федералы больше не платят ни цента за это коронабесие. Они платили два года, содержали население сидящее под замком, пока наши власти штата куролесили. Сейчас момент истины наступает: у нашего режима нет денег, а экономика убита в корягу.
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22.10.2021 14:59 Відповісти
У тебя просто какой-то монолог под девизом "все козлы, прежде всего, власть". А невыгодные контраргументы ты просто игноришь...
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22.10.2021 15:32 Відповісти
На сегодня всё; я спать.
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22.10.2021 15:00 Відповісти
А дырявым и вовсе шить ничего не нужно,их издалека видно
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22.10.2021 14:24 Відповісти
А как узнать болеют ли с ковид сертификатами посетители?
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22.10.2021 14:25 Відповісти
Красота. Вливать в кровь бесплатные неизвестные вещества. Мозгов нет
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22.10.2021 14:33 Відповісти
Нас ожидает гиперинфляция всех мировых валют, а значит обнищание основной массы населения . И зачинщики ковидобесия хорошо об этом знают
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22.10.2021 14:39 Відповісти
Именно так. Единственная надежда - что республиканцы вернутся к власти, и заберут под свой контроль ФРС.
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22.10.2021 14:40 Відповісти
Так вроде при республиканцах начали выдавать бесплатные деньги полтора года назад?
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22.10.2021 15:18 Відповісти
Эта песня будет вечной...
https://www.cnbc.com/2021/10/20/uk-doctors-call-for-return-of-covid-restrictions-new-mutation-watched.html
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22.10.2021 15:36 Відповісти
 
 