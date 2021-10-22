Київ на порозі "червоної" зони: Які обмеження чекають на жителів столиці. СПИСОК

Після переходу Києва в "червону" зону карантину відвідувати заклади харчування, спортзали і готелі можна буде лише за наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифікату

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, за словами Кличка, в разі переходу в "червону зону" карантину буде запроваджено такі обмеження:

Заклади харчування можуть приймати відвідувачів тільки за умови наявності у них і співробітників закладу негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

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Припиняється діяльність закладів готельної сфери. Дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату



Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату



Робота спортзалів та фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту.

Дозволяється відвідування фітнес-центрів і спортзалів спортсменам національних збірних команд України та їхніми тренерам.

Проведення масових заходів дозволено тільки за наявності ПЛР-тесту і COVID-сертифікату. Також дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

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Відвідувати приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду можна за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту або COVID-сертифікату.

"Громадський транспорт продовжує роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, школи Києва йдуть на двотижневі канікули. Дитсадки продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу. Працюють і інші заклади освіти, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.