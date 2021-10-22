Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань встановило, що більшість осіб, стосовно яких РНБО у 2021 році застосувала спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), влітку поточного року поновили свою протиправну діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

За оперативною інформацією, для відновлення функціонування схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України "контрабандисти" залучили до своєї протиправної діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків, повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

З метою припинення діяльності злочинної схеми незаконного переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, 22 жовтня 2021 працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання "контрабандистів" та їх подільників, які відновили протиправну діяльність на території Одеської, Київської областей та міста Києва.

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Працівники ДБР здобули докази причетності до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб щодо яких накладено санкції.

Вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флеш-носії інформації, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Окрім цього ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами низки спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном.









