УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини
14 239 41

Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань встановило, що більшість осіб, стосовно яких РНБО у 2021 році застосувала спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), влітку поточного року поновили свою протиправну діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

За оперативною інформацією, для відновлення функціонування схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України "контрабандисти" залучили до своєї протиправної діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків, повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

З метою припинення діяльності злочинної схеми незаконного переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, 22 жовтня 2021 працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання "контрабандистів" та їх подільників, які відновили протиправну діяльність на території Одеської, Київської областей та міста Києва.

Читайте: Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста. ДОКУМЕНТ

Працівники ДБР здобули докази причетності до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб щодо яких накладено санкції.

Вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флеш-носії інформації, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Окрім цього ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами низки спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном.

Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР 01
Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР 02
Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР 03
Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР 04
Більшість контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, поновили свою діяльність, - ДБР 05

Автор: 

контрабанда (1825) санкції (12058) РНБО (2293) ДБР (3540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
вот вам и вся работа зеленого придурка.....
показати весь коментар
22.10.2021 13:43
+9
и о чем это говорит?
что санкции так себе... показушные )))
показати весь коментар
22.10.2021 13:40
+5
Значит эти "санкции" нужны были чтобы сесть на потоки. Контрабанда продолжится, а бабулесы теперь в нужном месте для бородатой бабушки зеледента будут оседать.
показати весь коментар
22.10.2021 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и о чем это говорит?
что санкции так себе... показушные )))
показати весь коментар
22.10.2021 13:40 Відповісти
вот вам и вся работа зеленого придурка.....
показати весь коментар
22.10.2021 13:43 Відповісти
Бо святий
показати весь коментар
22.10.2021 14:50 Відповісти
серйозно?
то купіть собі словник та розширюйте свій словниковий запас.
окрім того, бути вдячним особі, яка обіймає посаду президента, за те, що ви дізналися нове слово, це якась тупня, вам не здається?
показати весь коментар
23.10.2021 11:52 Відповісти
Наверно надоел своими намёками на одно массовое изделие сталепрокатной промышленности--но ещё раз позволю. А арматуркой рифлёнкой не пробовали решать тему крепкую---из-за угла удобно, не забрызгаешься.
показати весь коментар
22.10.2021 13:44 Відповісти
Какая неожиданность
показати весь коментар
22.10.2021 13:46 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2021 13:47 Відповісти
Значит эти "санкции" нужны были чтобы сесть на потоки. Контрабанда продолжится, а бабулесы теперь в нужном месте для бородатой бабушки зеледента будут оседать.
показати весь коментар
22.10.2021 13:49 Відповісти
Ну так и понятно было, что это шоу СНБО, только для замыливания глаз.
показати весь коментар
22.10.2021 13:49 Відповісти
Как вообще можно остановить контрабанду личными санкциями? Само определение намекает, что деятельность как бы не законная. А значит максимум что какие то документы оформят на других подельников.
показати весь коментар
22.10.2021 13:51 Відповісти
Чого ж, таки "налякали" бабу товстим членом!
показати весь коментар
22.10.2021 13:52 Відповісти
Просто обилетили и сказали сколько и куда заносить в Офис Зе и Ермаку...дл язарплат депутатью ручному.
показати весь коментар
22.10.2021 13:53 Відповісти
Да что ж этого найвеликого так все игнорируют.
показати весь коментар
22.10.2021 13:54 Відповісти
Вива, зачем ты убил моих юрлиц? Твой отец был другом моего отца, возвращайся в Педжент!
показати весь коментар
22.10.2021 13:54 Відповісти
бери у дЄрьмака... Та він і так по гланди із ним...
показати весь коментар
23.10.2021 02:17 Відповісти
у меня встречный вопрос к гбр - А ЧЕМ БЛИН, ТОГДА ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?????
показати весь коментар
22.10.2021 13:55 Відповісти
як і всі хто в темі - бабло качають...
показати весь коментар
22.10.2021 16:12 Відповісти
ну нормально. главное прокукарекать санкции.
показати весь коментар
22.10.2021 14:03 Відповісти
Т, что взращивалось, холилось и лелеялось 30 лет не победишь за раз... Ну разве, что Парашенка возьмётся!
показати весь коментар
22.10.2021 14:17 Відповісти
Так люмпену же втирали, что надо простое решение и именно сразу можно.
показати весь коментар
22.10.2021 14:23 Відповісти
Да потому что введение санкций против граждан, живущих в стране - это нонсенс. Плюс нарушение конституционного права под названием "презумпция невиновности". Есть доказательства преступной деяытельности - следствие, суд, приговор. Нет? Идете нахрен.
показати весь коментар
22.10.2021 14:20 Відповісти
Как на меня, то это скандалище ! Ни в криминальном кодексе,ни в конституции,ни в таможенном кодексе про санкции против своих граждан ничего не сказано. Зарывать надо ооочень многих-тех кто это придумал,осуществляет, раз уж знают фамилии и практически бездействуют.
показати весь коментар
22.10.2021 21:09 Відповісти
Просто переосідлали потоки.
показати весь коментар
22.10.2021 14:21 Відповісти
як завжди - як при всіх ...-нічого нового
показати весь коментар
22.10.2021 16:10 Відповісти
Замість того щоб саджати тих покидьків, Шмаркля лише імітує боротьбу з ними. Вочевидь, він і харчується з їхніх рук, аж тріщить за вухами.
показати весь коментар
22.10.2021 15:15 Відповісти
ага - все боролись 30-ть лет ...- кто "боролся" тот и нажился ...- все остальное для лохов и терпил
показати весь коментар
22.10.2021 16:09 Відповісти
Простите, а они что, прекращали ее?
показати весь коментар
22.10.2021 17:00 Відповісти
санкції показали ...... ЩО ДІЛИТИСЬ ТРЕБА, бо по іншому не дають
показати весь коментар
22.10.2021 17:08 Відповісти
Якщо контрабанда припиниться, все стане в декілька разів дорожче, причому для братів-поляків теж. Наша контрабанда на імпорті, допомагає виживати нам, а на експорті европейцям. І враховуючи те, що у них за це теж хтось відповідає з посадовців, це вигідно для всіх учасників ринку. Тому контрабанда вічна, треба просто час від часу робити імітацію боротьби з нею, щоб вдавати з себе тих, ким ми не є.
показати весь коментар
22.10.2021 17:52 Відповісти
значит пусть гос-ство тарифы на импорт- экспорт регулирует, а не потакает контраба су..
показати весь коментар
22.10.2021 18:11 Відповісти
С таким ************ и рнбо, мы, бандисты, каждый день в портянках от версаче домой ходим. Цена вопроса - два часа работы в месяц - отдать щеленскому - так с гоем ещё можно и торговаться - берёт всё - даже шоколад Рошен. Урод.
показати весь коментар
22.10.2021 18:19 Відповісти
фуфло лохам в уши
показати весь коментар
22.10.2021 18:49 Відповісти
все кто запишеться и кровью розпишеться за "слуг народа" - зеленьій коридор в своей деятельности. вот такі дела малята . . .
показати весь коментар
22.10.2021 20:56 Відповісти
А членограй в курсе? Пусть очередной победный видосик для лохов запишет...
показати весь коментар
22.10.2021 21:51 Відповісти
Я у митники піду, хай мене научать.
показати весь коментар
23.10.2021 09:08 Відповісти
Либо ЗЕ!шобла в очередной раз обосралась, либо деньги от контрабанды потекли в правильные офшоры
показати весь коментар
23.10.2021 09:29 Відповісти
Вчора ВРУ прийняла Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".
Виникає питання, а кому потрібен даний закон?
Швидше за все даний закон потрібен Зєлє. Адже коли його будуть виносити з Банкової то це зєлєнь буде подавати, як антисемітизм.
Хоча скоро зєлєнь розбіжиться, як щурі по норах.
показати весь коментар
23.10.2021 09:39 Відповісти
Тому, що злочинці мають сидіти не на банковій а у вязниці.
показати весь коментар
23.10.2021 09:49 Відповісти
 
 