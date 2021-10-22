Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення
Спікер Руслан Стефанчук на засіданні Верховної Ради зачитав лист, який на його ім'я написали частина депутатів фракції "Голос" про зняття з посади її голови Ярослава Залізняка.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Стефанчука, в листі йдеться про те, що рішення про відсторонення Залізняка ухвалила більшість фракції "Голос". Крім того, він вказав, що згідно з документом тимчасовою виконувачкою обов'язків глави фракції буде Олександра Устінова.
Спікер дав слово для репліки Залізняку, який заявив, що таке рішення мали ухвалити 14, а не 11 членів фракції "Голосу".
"Ця заява базується або на підроблених документах, або неправомірних. Ні глава фракції "Голос", ні його заступники, ні політична рада фракції "Голос" не ухвалювали жодних рішень з цього питання", - акцентував Железняк.
Раніше 11 нардепів "Голосу" створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати. Водночас нардепка "Голосу" з об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що Железняк має скласти із себе повноваження глави фракції "Голос", оскільки це порушення закону.
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это именно он оторвал от Пороха часть патриотического электората и завел предателей из т.н. "Справедливости" (названия ж придумывают !)
Наприклад, за відставку Разумкова.
Борис Філатов:
"Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.
Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии.
Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. "
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Жидобандерівець ніколи не заявив би, що на Донбасі громадянська війна.
"Вооруженное противостояние на Донбассе является гражданским конфликтом. Об этом украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналу НВ.
"На Донбассе - это что произошло? ...Это внутренний гражданский конфликт ...никем не инспирированный, никакой Россией", - сказал он."
https://gordonua.com/news/war/kolomoyskiy-zayavil-chto-na-donbasse-vnutrenniy-grazhdanskiy-konflikt-v-kotorom-zainteresovany-ssha-1090817.html
Шістка Ахмєта Шмигаль на посту прем'єр-міністра зовсім не заважає найвеличнішому лідору.
Але це протирічить реальності, Шмигалю на посаді прем'єра.
а мы, было, подумали, что наоборот
більша частина голосу ті, кому не вистачило місця в списку слуг
Вот так, власть и обогащение развращает депутатов ....