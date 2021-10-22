Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

Спікер Руслан Стефанчук на засіданні Верховної Ради зачитав лист, який на його ім'я написали частина депутатів фракції "Голос" про зняття з посади її голови Ярослава Залізняка.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Стефанчука, в листі йдеться про те, що рішення про відсторонення Залізняка ухвалила більшість фракції "Голос". Крім того, він вказав, що згідно з документом тимчасовою виконувачкою обов'язків глави фракції буде Олександра Устінова.

Спікер дав слово для репліки Залізняку, який заявив, що таке рішення мали ухвалити 14, а не 11 членів фракції "Голосу".

"Ця заява базується або на підроблених документах, або неправомірних. Ні глава фракції "Голос", ні його заступники, ні політична рада фракції "Голос" не ухвалювали жодних рішень з цього питання", - акцентував Железняк.

Раніше 11 нардепів "Голосу" створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати. Водночас нардепка "Голосу" з об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що Железняк має скласти із себе повноваження глави фракції "Голос", оскільки це порушення закону.

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