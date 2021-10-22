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Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції

Спікер Руслан Стефанчук на засіданні Верховної Ради зачитав лист, який на його ім'я написали частина депутатів фракції "Голос" про зняття з посади її голови Ярослава Залізняка.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Стефанчука, в листі йдеться про те, що рішення про відсторонення Залізняка ухвалила більшість фракції "Голос". Крім того, він вказав, що згідно з документом тимчасовою виконувачкою обов'язків глави фракції буде Олександра Устінова.

Спікер дав слово для репліки Залізняку, який заявив, що таке рішення мали ухвалити 14, а не 11 членів фракції "Голосу".

"Ця заява базується або на підроблених документах, або неправомірних. Ні глава фракції "Голос", ні його заступники, ні політична рада фракції "Голос" не ухвалювали жодних рішень з цього питання", - акцентував Железняк.

Раніше 11 нардепів "Голосу" створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати. Водночас нардепка "Голосу" з об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що Железняк має скласти із себе повноваження глави фракції "Голос", оскільки це порушення закону.

Також читайте: Завтра мене можуть зняти з посади глави фракції "Голос". Керівник ОПУ і "Справедливість" домовилися про це, - Железняк

Автор: 

ВР (15025) Голос партія (512) Стефанчук Руслан (760) Железняк Ярослав (563) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+5
Устінова і Ко голосують хором із служками Бєні та Ахмєта.
Наприклад, за відставку Разумкова.
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22.10.2021 14:25
+3
Не удивлюсь, если выяснится, что завес с двери ВР упал на голову Устиновой не случайно... Железняк очень славно сработался с олигархами, а тут такая печалька- скинули узурпатора. Не верю в такие совпадения.
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22.10.2021 14:24
+3
На Устінову сьогодні двері напали.
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22.10.2021 14:24
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голос колбасит
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22.10.2021 14:21 Відповісти
Вакарчук - подонок !

это именно он оторвал от Пороха часть патриотического электората и завел предателей из т.н. "Справедливости" (названия ж придумывают !)
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22.10.2021 15:14 Відповісти
......Я не сдамся без бою.....
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22.10.2021 14:21 Відповісти
подонок он
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22.10.2021 15:16 Відповісти
Доголосился!
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22.10.2021 14:23 Відповісти
Не удивлюсь, если выяснится, что завес с двери ВР упал на голову Устиновой не случайно... Железняк очень славно сработался с олигархами, а тут такая печалька- скинули узурпатора. Не верю в такие совпадения.
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22.10.2021 14:24 Відповісти
Устінова і Ко голосують хором із служками Бєні та Ахмєта.
Наприклад, за відставку Разумкова.
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22.10.2021 14:25 Відповісти
Ну так я же и говорю- голосовали за закон об олигархах и частично за отставку купленного олигархом ахмэтом Разумкова.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
Устінова і Ко вирішили, що слухняний для Бєніного Зєлі Стефанчук кращий?
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22.10.2021 14:32 Відповісти
Ничего и никого не может быть хуже предателя. А что касается Устиновой и Ко (хотя за отставку Разумкова голосовало всего 6 чел из Голоса, если мне не изменяет память), то да, наверное не решились брызгать желтеньким в глаза своим избирателям, которым они обещали перемены.
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22.10.2021 14:40 Відповісти
При Стефанчуку будуть обіцяні Устіновою своїм виборцям "пєрємєни"?
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22.10.2021 14:49 Відповісти
Нi. Будуть впроваджуватися змiни, якi пiдтримали 73% виборцiв Украiни та якi саботував зрадник Разумков.
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22.10.2021 15:04 Відповісти
Які реформи він відверто саботував?
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22.10.2021 15:14 Відповісти
так Беня хоть сепаров гонял, а не в гудок гудел....
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22.10.2021 14:56 Відповісти
Де? В Швейцарії?

Борис Філатов:

"Мы все помним 2014 год и этот груз ответственности, который он, в том числе, на себя принял.

Если проверить пересечение границ, то "спаситель Украины от Новороссии" просидел половину этого времени в Швейцарии.
Он создал большой миф, только во время Иловайска он сидел на яхте где-то в Сен-Тропе, например. "

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22.10.2021 15:02 Відповісти
а жидобандоровцем, кто был...?
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22.10.2021 15:05 Відповісти
Його фото у футболці "жидобандерівець" - фейк.
Жидобандерівець ніколи не заявив би, що на Донбасі громадянська війна.

"Вооруженное противостояние на Донбассе является гражданским конфликтом. Об этом украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналу НВ.

"На Донбассе - это что произошло? ...Это внутренний гражданский конфликт ...никем не инспирированный, никакой Россией", - сказал он."

https://gordonua.com/news/war/kolomoyskiy-zayavil-chto-na-donbasse-vnutrenniy-grazhdanskiy-konflikt-v-kotorom-zainteresovany-ssha-1090817.html
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22.10.2021 15:20 Відповісти
это потом он поменял позицию, но все же в то тяжелое время он был полезен....а, вот попутчик революции всегда был прокацапским...так, что как не крути, а ахметка хуже...
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22.10.2021 15:43 Відповісти
Якась притягнута за вуха версія.
Шістка Ахмєта Шмигаль на посту прем'єр-міністра зовсім не заважає найвеличнішому лідору.
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22.10.2021 15:46 Відповісти
я ни где про лидера не писал...да и нет у нас ни какого лидера...
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22.10.2021 15:57 Відповісти
Так. Це не ваша версія. User таку вкидає. Про борутьбу з олігархом Ахметом.
Але це протирічить реальності, Шмигалю на посаді прем'єра.
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22.10.2021 16:16 Відповісти
ну да краще бені підголосовувати
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22.10.2021 14:34 Відповісти
Не Бене, а С Беней- Зеленскому.
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22.10.2021 14:42 Відповісти
не случайно, а справедливо...
а мы, было, подумали, что наоборот
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22.10.2021 15:51 Відповісти
На Устінову сьогодні двері напали.
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22.10.2021 14:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dl_VicWpJGg Они там знают: на кого нападать.
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22.10.2021 14:31 Відповісти
"Голос" пустив "півня"?
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22.10.2021 14:24 Відповісти
опустив
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22.10.2021 14:38 Відповісти
Де Славік потрібна його позиція як могло статися що більша частина Голосу на підтанцьовці у Слуг
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22.10.2021 14:29 Відповісти
Славик пляшет на сцене. Свои обязы перед олигархом Пипчуком он выполнил.
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22.10.2021 14:43 Відповісти
Порівняно із паяцем Зеленським на Банковій, Славік займається своєю справою на сцені.
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22.10.2021 15:01 Відповісти
Из мацквы стричишь про "паяца Зеленского"? Хватит уже доказывать Народу, что Порошенко=Мертвечук. Мы это давно уже поняли.
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22.10.2021 15:07 Відповісти
Ви це зрозуміли, коли разом із уклоністом втікли від призову?
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22.10.2021 15:08 Відповісти
адже славік ішов у депутати з журі ,,голос країни,, на каналі 1+1...
більша частина голосу ті, кому не вистачило місця в списку слуг
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22.10.2021 15:55 Відповісти
После того, как шандарахнулась головой, стала достойной должности в ВР.
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22.10.2021 14:30 Відповісти
Да ваша никчемная партия всем своим составом нафиг не нужна. Здуйте вслед вашим певцом-предателем.
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22.10.2021 14:31 Відповісти
Не партія, а якась мутна секта.
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22.10.2021 14:32 Відповісти
сраная продажная шавка голос, не стоит той бумаги, на которой зарегистрирована
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22.10.2021 14:57 Відповісти
Зелені волєвим рішенням партію "Голос" розділили на два звука "Голос" і "Зелений крик". Хіба можна перечити імператору?
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22.10.2021 15:35 Відповісти
Крысы в банке... Когда вы уже все перегрызётесь? Не рада, а чистая зрада!!!
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22.10.2021 16:00 Відповісти
так це, мабуть, Железняк тюкнув Устинову по голові. Жах
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22.10.2021 16:26 Відповісти
Пора Устиновой перейти к Слугам ..... ее группа голосует законы единогласно со Слугами.....
Вот так, власть и обогащение развращает депутатов ....
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22.10.2021 17:12 Відповісти
 
 