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Спроби усунути Залізняка з посади голови фракції "Голос" не мають юридичної сили, - заява партії

Спроби усунути Залізняка з посади голови фракції

У заяві партії "Голос" сказано, що спроби депутатів з групи "Справедливість" відсторонити Ярослава Залізняка від керівництва фракцією не мають юридичної сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву партії оприлюднено у фейсбуку.

Також читайте: Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

"Сьогодні головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив лист окремих народних депутатів, які були виключені з рядів політичної партії "Голос". Цей лист не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямована виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи "Справедливість".

Згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній Раді дев’ятого скликання, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів. Ані фракція "Голос" у парламенті, ані Політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній Раді, а заступником голови фракції — Роман Костенко.

На відміну від так званої групи "Справедливість", "Голос" суворо дотримується правил і положення про фракцію, а також закону "Про регламент Верховної Ради України" та закону "Про статус депутатів Верховної Ради"", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ні Офіс Президента, ні голова Верховної Ради не мають права втручатись у справи конкретної партії і фракції у парламенті, тим більше призначати чи відкликати голову фракції на власний розсуд через "кишенькового" спікера парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат "Голосу" Костенко про "вагнерівців": ТСК має сказати правду

У заяві партії групу "Справедливість" звинуватили в підіграванні Офісу Президента. Зокрема згадується:

"підтримка грубого порушення Регламенту ВРУ монобільшістю, голосування за ганебний закон 5599 про узурпацію влади президентом, голосування за протиправне відсторонення, а потім і звільнення спікера ВР на догоду Офісу Президента, умисне блокування розгляду "справи вагнеревців" та підігрування владі".

Автор: 

фракція (121) Голос партія (512) Железняк Ярослав (563)


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З 20 депутанів Галасу, 8 плюс Желєзняк одна група, 11 депутатів друга група.
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22.10.2021 14:37 Відповісти
Фишка тут в другом...

Святослав Вакарчук пару раз вас всех кинул...причем красиво и за нехилое бабло своего спонсора...типа зятя Данилыча,Пинчука... не надо меня лечить чуваки...не успеетье подуммать а я знаю Результат... комбинаций банды Кучмы....
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22.10.2021 14:46 Відповісти
Навіщо триматися крісла голови фракції як воша кожуха, якщо ти не можеш провести жодного свого рішення?
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22.10.2021 14:49 Відповісти
Зеля без КУЧМЫ и Пинчука полный ноль....,болваны блин хрюкните шось про Коломойского и его бабло...
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22.10.2021 14:52 Відповісти
Ідіть голосити десь подалі і не морочте голову людям.
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22.10.2021 14:54 Відповісти
На следущих выборах Вакарчук прокукарекает про очередноне свое дерьмо... зуб даю...а сам удерет петь свои песенки про патриотов Галичины....,но третьего раза не будет...ВАКАРЧУК ..тебя просит блогер и журналист Сенатор из Харькова...не мути воду в политике...в которой ты полный БАРАН...
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22.10.2021 14:58 Відповісти
 
 