Спроби усунути Залізняка з посади голови фракції "Голос" не мають юридичної сили, - заява партії

У заяві партії "Голос" сказано, що спроби депутатів з групи "Справедливість" відсторонити Ярослава Залізняка від керівництва фракцією не мають юридичної сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву партії оприлюднено у фейсбуку.

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"Сьогодні головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив лист окремих народних депутатів, які були виключені з рядів політичної партії "Голос". Цей лист не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямована виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи "Справедливість".

Згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній Раді дев’ятого скликання, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів. Ані фракція "Голос" у парламенті, ані Політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній Раді, а заступником голови фракції — Роман Костенко.

На відміну від так званої групи "Справедливість", "Голос" суворо дотримується правил і положення про фракцію, а також закону "Про регламент Верховної Ради України" та закону "Про статус депутатів Верховної Ради"", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ні Офіс Президента, ні голова Верховної Ради не мають права втручатись у справи конкретної партії і фракції у парламенті, тим більше призначати чи відкликати голову фракції на власний розсуд через "кишенькового" спікера парламенту.

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У заяві партії групу "Справедливість" звинуватили в підіграванні Офісу Президента. Зокрема згадується:

"підтримка грубого порушення Регламенту ВРУ монобільшістю, голосування за ганебний закон 5599 про узурпацію влади президентом, голосування за протиправне відсторонення, а потім і звільнення спікера ВР на догоду Офісу Президента, умисне блокування розгляду "справи вагнеревців" та підігрування владі".