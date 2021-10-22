Рішення про зняття Залізняка з поста глави фракції "Голос" було ухвалено ще в липні, але його блокував Разумков, - нардепка Устінова

Рішення про зняття Ярослава Залізняка з посади голови фракції "Голос" було ухвалено її більшістю ще в липні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова.

За її словами, це рішення "блокувалося ексспікером Дмитром Разумковим, тому що він - близький друг Залізняка": "Є лист регламентного комітету, який чітко свідчить про порушення Регламенту, тобто закону України. Тому що, коли Ярослав Железняк був призначений на посаду (голови фракції. - Ред.), він був заступником глави податкового комітету. Це єдиний керівник фракції, який паралельно обіймає дві посади. Це порушення закону. ... Разумков порушив Регламент і призначив Залізняка, бо призначення відбувається в момент, коли спікер про це оголошує (на засіданні ВРУ. - Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

За її словами, за рішення про зняття Залізняка з поста глави фракції проголосували 11 із 20 її членів. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи достатньо цієї кількості, щоб рішення було легітимним, політик зазначила: "Якщо ви говорите про 14 (членів фракції. - Ред.), то в нас є чіткий перелік питань, для яких потрібно 14 голосів. Вони прописані в положенні про нашу фракцію. Звільнення або зняття з посади керівника фракції до цього переліку не входить".

Устінова розповіла, що на наступному пленарному тижні буде проведено засідання фракції "Голос", де буде обрано її нове керівництво.

Нагадаємо, 22 жовтня спікер Руслан Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Олександра Устінова. Ярослав Железняк заявив про неправомірність цього рішення. У партії заявили, що спроби усунути Залізняка з посади голови фракції "Голос" не мають юридичної сили.

Раніше 11 нардепів "Голосу" створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати. Водночас нардепка "Голосу" з об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що Железняк має скласти із себе повноваження глави фракції "Голос", оскільки це порушення закону.