УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11192 відвідувача онлайн
Новини
2 648 21

Рішення про зняття Залізняка з поста глави фракції "Голос" було ухвалено ще в липні, але його блокував Разумков, - нардепка Устінова

Рішення про зняття Залізняка з поста глави фракції

Рішення про зняття Ярослава Залізняка з посади голови фракції "Голос" було ухвалено її більшістю ще в липні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова депутатського об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова.

За її словами, це рішення "блокувалося ексспікером Дмитром Разумковим, тому що він - близький друг Залізняка": "Є лист регламентного комітету, який чітко свідчить про порушення Регламенту, тобто закону України. Тому що, коли Ярослав Железняк був призначений на посаду (голови фракції. - Ред.), він був заступником глави податкового комітету. Це єдиний керівник фракції, який паралельно обіймає дві посади. Це порушення закону. ... Разумков порушив Регламент і призначив Залізняка, бо призначення відбувається в момент, коли спікер про це оголошує (на засіданні ВРУ. - Ред.)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Устінова. Железняк заявив про неправомірність цього рішення

За її словами, за рішення про зняття Залізняка з поста глави фракції проголосували 11 із 20 її членів. Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи достатньо цієї кількості, щоб рішення було легітимним, політик зазначила: "Якщо ви говорите про 14 (членів фракції. - Ред.), то в нас є чіткий перелік питань, для яких потрібно 14 голосів. Вони прописані в положенні про нашу фракцію. Звільнення або зняття з посади керівника фракції до цього переліку не входить".

Устінова розповіла, що на наступному пленарному тижні буде проведено засідання фракції "Голос", де буде обрано її нове керівництво.

Нагадаємо, 22 жовтня спікер Руслан Стефанчук на засіданні Ради зачитав лист про звільнення глави фракції "Голос". Т.в.о. голови буде Олександра Устінова. Ярослав Железняк заявив про неправомірність цього рішення. У партії заявили, що спроби усунути Залізняка з посади голови фракції "Голос" не мають юридичної сили.

Раніше 11 нардепів "Голосу" створили об'єднання "Справедливість", у партії просять його ігнорувати. Водночас нардепка "Голосу" з об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова заявила, що Железняк має скласти із себе повноваження глави фракції "Голос", оскільки це порушення закону.

Автор: 

ВР (15026) фракція (121) Разумков Дмитро (1528) Голос партія (512) Железняк Ярослав (563) Устінова Олександра (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
А Устінова мала домовленості із Банковою щодо голосування по Разумкову. Порівняно із відносинами із єдиним Разумковим, це зашквар.
показати весь коментар
22.10.2021 14:57
+3
не зря засов ей на голову упал

Боженка все видит !
показати весь коментар
22.10.2021 15:02
+2
железняк аж из штанов выпрыгивает на каналах ахметки...
показати весь коментар
22.10.2021 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Устінова мала домовленості із Банковою щодо голосування по Разумкову. Порівняно із відносинами із єдиним Разумковим, це зашквар.
показати весь коментар
22.10.2021 14:57 Відповісти
не зря засов ей на голову упал

Боженка все видит !
показати весь коментар
22.10.2021 15:02 Відповісти
Та це олігарх Порошенко підкрутив.
показати весь коментар
22.10.2021 15:07 Відповісти
Розумков друг Железняка.
показати весь коментар
22.10.2021 14:58 Відповісти
железняк аж из штанов выпрыгивает на каналах ахметки...
показати весь коментар
22.10.2021 15:00 Відповісти
Не до конца ее шарабахнуло...эту соросятину шабунинскую.
показати весь коментар
22.10.2021 15:02 Відповісти
Забродили гівна на різні голоси.
показати весь коментар
22.10.2021 15:03 Відповісти
Засов таки був важким...
показати весь коментар
22.10.2021 15:04 Відповісти
Может быть как раз легким?
показати весь коментар
22.10.2021 15:07 Відповісти
Лапки чешутся порулить.
показати весь коментар
22.10.2021 15:06 Відповісти
А где сам голос Голоса?.. Пора менять название на Пейсы=)))
показати весь коментар
22.10.2021 15:11 Відповісти
из всего того Голоса жалко только Костенко, ну может отчасти Совсун еще. Остальные это банальные политические шлюхи, гду Рудык не смогла гешефт с Притулой поровну разделить. И теперь одни на вольных хлебах, а Притулинские добякались с ОП за хорное пение в унисон, может и скидку дали за 10 голосов даже)
Голос охрип, не иначе
показати весь коментар
22.10.2021 15:16 Відповісти
були б мізки - був би струс
показати весь коментар
22.10.2021 15:23 Відповісти
Десь так в 2012 році холуї Ібуковича на львівщині зариєстрували на виборах певну "партію" "Батьківщина" . А БЮТівцям відмовили в реістрації на підставі , що мовляв вже є одна "Батьківщина" ...
Пройшли роки ... "Батьківщина" вже 20 років безтерміново перебуває в Раді - єдина така парламентська партія з такої історією . Але де той Ібукович , де РИГоблювотні ?! Бренд "Партія регіонів" зконав може й тому йще , що користував в своїй діяльності тактичні методи свого лідера й його природні схильності до крімінальних , шахрайських схем ...

Устинова й її шайка йще й така , яка не вчить історію . Бо гроши вона проїсть які заробила таким шахермахером .
Але , але , але ... може "Голоса" й не буде в наступній Раді . Скоріше не буде !!! А ось Железняка візьмуть в інші проекти з його реноме . А Устинуву ... може тільки на панель !
показати весь коментар
22.10.2021 15:33 Відповісти
А как Устинова и Железняк голосовали по анти-алигаторскому закону?
показати весь коментар
22.10.2021 15:58 Відповісти
А, так и Устинова и Железняк голосовали против олигархического закона.
показати весь коментар
22.10.2021 16:01 Відповісти
Но Устинова голосовала за устранение Разумкова из ВР. Разумков -ладно, не стоит даже говорить об этом региональном гуано, а вот парламентаризм в Украине продолжают разрушать. Устинова не права.
показати весь коментар
22.10.2021 16:06 Відповісти
партия питардастов активно практикует камасутру с жабой и гадюкой
показати весь коментар
22.10.2021 16:40 Відповісти
значить разумков порушив закон ще тоді,про що тут можна ще говорити,вже тоді його мали кОпнути під сраку взагалі з ВР і відкрити кримінальну справу-з того треба починати а не рейтинги житу малювати-це треба людям доносити з телевізорів і так про кожну земразь
показати весь коментар
22.10.2021 19:11 Відповісти
У неё головка бо бо..
показати весь коментар
22.10.2021 23:57 Відповісти
 
 