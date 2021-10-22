КМДА про подорожчання проїзду в транспорті: Це не буде 20 грн, шукатимемо компроміси

У КМДА, анонсуючи підвищення вартості проїзду в громадському комунальному транспорті, заявили, що "це не буде 20 гривень", - шукатимуть компроміси.

Про це "Громадському радіо" розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними має зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті. Я не уникаю сум, але вони мають бути вираховані. Собівартість пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 грн, у міській електричці – понад 71 грн. Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості місцям платити за перевіз, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", – сказав представник КМДА.

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Він нагадав, що останнє підвищення вартості проїзду у Києві було у липні 2018 року.

"Електроенергія, яку враховують під час розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року електроенергія коштувала 1,9 грн, а зараз – 3 грн 60 копійок. Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 грн, але шукатимемо компроміси – між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - запевнив Поворозник.