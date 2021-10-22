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КМДА про подорожчання проїзду в транспорті: Це не буде 20 грн, шукатимемо компроміси

КМДА про подорожчання проїзду в транспорті: Це не буде 20 грн, шукатимемо компроміси

У КМДА, анонсуючи підвищення вартості проїзду в громадському комунальному транспорті, заявили, що "це не буде 20 гривень", - шукатимуть компроміси.

Про це "Громадському радіо" розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними має зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті. Я не уникаю сум, але вони мають бути вираховані. Собівартість пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 грн, у міській електричці – понад 71 грн. Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості місцям платити за перевіз, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", – сказав представник КМДА.

Також читайте: За 8 місяців проїзд у громадському міському транспорті в Україні подорожчав на 24,7%. Найвища ціна квитка - у Львівській області, - Держстат

Він нагадав, що останнє підвищення вартості проїзду у Києві було у липні 2018 року.

"Електроенергія, яку враховують під час розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року електроенергія коштувала 1,9 грн, а зараз – 3 грн 60 копійок. Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 грн, але шукатимемо компроміси – між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - запевнив Поворозник.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19636) проїзд (279) подорожчання (74) Поворозник Микола (131)


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Топ коментарі
+3
19.75
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22.10.2021 15:10
+3
Это будет 25
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22.10.2021 15:10
+3
"чем ближе ты к концу эпохи бедности, тем выше цены за проезд"
(из трускавецких методик по экономике)
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22.10.2021 15:21
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19.75
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22.10.2021 15:10 Відповісти
19.99
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22.10.2021 15:23 Відповісти
49 - тоже не 20.
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22.10.2021 15:49 Відповісти
Угу...Сначала надо загнуть да так что бы зашкалило..., оказывается это перевозчики требуют. а потом "хероически" спасая киевлян и гостей снизить раза в два! И медаль себе!
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22.10.2021 15:10 Відповісти
Это будет 25
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22.10.2021 15:10 Відповісти
25 это не так и дорого, у нас стоит 1.5 евро проезд. Правда для жителей города проезд бесплатный.
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22.10.2021 15:16 Відповісти
У тебя тоже зарплата 250 баксов в месяц?
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22.10.2021 15:23 Відповісти
У меня конечно нет, но и у вас 250 баксов далеко не все получают. А у нас есть те кто за 600 евро работают. ХЗ как они выживают, но такие есть .
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22.10.2021 15:31 Відповісти
250-300 получает подавляющее большинство. По крайней мере в регионах.
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22.10.2021 16:53 Відповісти
Один раз был в жизни был в Киеве(и в Украине в целом), году так в 2011. Почувствовал себя нищебродом, толпы народа в дорогущих ресторанах, толпы народа в торговом центре где цены в 3 раза выше чем у нас. Дешёвое было разве что метро.
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22.10.2021 18:32 Відповісти
У нас, по аналогии с рашкой, столица сильно отличается от остальной страны, где живет почти все население. У нас конечно, ситуация не настолько вопиющая, как у кацапов, но минимум в 2 раза разрыв есть. У рф разрыв между москвой и регионами раза в 3.
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23.10.2021 10:08 Відповісти
Да причём тут РФ? Ты ещё с Гондурасом сравни. Только пустоголовые приводят худшие примеры. Адекваты равняются на тех кто лучше. Ты равняешься на худшее, вот и делай вывод ко ты.
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23.10.2021 11:05 Відповісти
Не знаю чо там у вас, а вот по Праге поговаривают проездной на год на всё 3650 крон, тоесь 4000 гривен дето.
12 грн в день на всё. Ну как?
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22.10.2021 15:44 Відповісти
Был в Праге, 1,5 часовой билет стоил 25 крон вроде, на гривны сами переводите.
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22.10.2021 17:19 Відповісти
Угу.Будет 19 грн.Компромисс найден.
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22.10.2021 15:10 Відповісти
19.99
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22.10.2021 15:15 Відповісти
инфляция она такая
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22.10.2021 15:16 Відповісти
Нельзя итти на поводу у перевозчиков, перевозчики должны итти на поводу у громады. Получается, что мы сдаём собственные интересы барыгам за рулём.
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22.10.2021 15:17 Відповісти
пусть покупают в трое дороже и в кредит под 50% годовых новые автобусы и троллейбусы!
Тогда и 60грн мало будет! Ублюдки!
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22.10.2021 15:20 Відповісти
"чем ближе ты к концу эпохи бедности, тем выше цены за проезд"
(из трускавецких методик по экономике)
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22.10.2021 15:21 Відповісти
По мере приближеня к коммунизму классовая борьба будет нарастать.
Зелені йдуть вслід червоним
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22.10.2021 15:31 Відповісти
Хоч одна приємна новина сьогодні
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22.10.2021 15:24 Відповісти
Это типа в соетском сраном и вонючем МЕТРО советское быдло платило 5 копеек...,но на замену рельсов,шпалов и прочих медных проводов надо 50 долларов за метр любой детали в Метро..., к примеру в Метро New-Yorka проезд 550 долляров.... за 20 см пути...,проклятые Капиталисты...
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22.10.2021 15:25 Відповісти
На РАБссии слух прошел...

Фюрер Путлер с ума сошел...

Нету мяса масла,нету сил...

Не поможет Девясил...
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22.10.2021 15:32 Відповісти
Явно идет прокладка дороги на Гамбург действующему мэру. ( политика одним словом, ничего личного).
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22.10.2021 15:38 Відповісти
Фишка тут видимо в другом...,чем дешевле китайский Юань,тем сильнее Ыканомика РАБссии... Кстати Дэнсяопин послал китайских коммунистов воровать технологии США и Германии и Британии не от хорошей жизни...кормить 1 миллиард 500 миллионов стада баранов было нечем...,единственный выход был тогда... Воровство западных технологий...,но товаристч Дэн не учел 1 вещи...им показали устаревшие модели советского дерьма.... на которых американцы всего лишь моделировали запуск реле на вентиляторе...
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22.10.2021 15:45 Відповісти
Кличко вообще там ******** ? Даются взнаки старые травмы.
Нашли время перед зимой.
Как они "заботятся" о людях !
Виталя, дорогой, чтоб ты поскорее ЗДОХ !
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22.10.2021 16:13 Відповісти
Что перевозчики на китайских рикшах, кучера на лошадях и таксисты скажут, то КГГА и напишет...Рыночная Ыканомика действует даже в Буркина-Фасо и Вяликай Британии...
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22.10.2021 16:25 Відповісти
китайская Рикша
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22.10.2021 16:27 Відповісти
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22.10.2021 16:28 Відповісти
Рикша бандеровская 5 км дороги 20 долларов
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22.10.2021 16:31 Відповісти
Запомните! Вы платите проезд не только за себя, а и за пенсионера. Все пенсионеры ездят нашару. А как вы знаете, шары не бывает. За их проезд платим и мы, раотающие люди. Уже давно отменили бесплатный проезд пенсам и в России и в Белоруссии, и только у нас пенсы сидят на шее у трудящихся, ещё и голосуют за всякую мразь, как не за комуняк то за Медведчука.
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22.10.2021 18:01 Відповісти
и за Зелю
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22.10.2021 18:11 Відповісти
 
 