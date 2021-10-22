Тарифи на опалення в Києві підвищили на 47%, із 1616 грн до 2381 грн за Гкал, - КМДА
Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з початком опалювального сезону. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 19 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Рішення набуває чинності з дати опублікування і діятиме до 30 вересня 2022 року.
Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 2381,54 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 47,7% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1616,48 грн за 1 Гкал).
Крім того, тариф на поставку гарячої води для населення протягом опалювального сезону встановлено на рівні 97,89 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Це менше, ніж діючий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Однак він зросте до 119,83 гривень після закінчення опалювального сезону.
Нагадаємо, тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для інших споживачів підвищено до 2876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2689,51 гривень.
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В опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ. Такий тариф затверджено розпорядженням КМДА від 19 жовтня 2021 року № 2176.
И кто ж, интересно, у нас соврамши? Цензор или сайт Киевтеплоэнерго?
Зелений дегенерат продовжує справу сивочолого
Наружные стены в пенопласте. В квартире свой котёл.
Уже 4 года она только гор воду потребляет, а на отопление котёл не включает ибо от соседних квартир через стены обогрев приходит, и ниже 17 град у неё не бывало.
Говорит, ну а нафига включать-то котёл на отопление? - ей терпимо и так.
Смотрите зебобы на свой рейтинг и готовьтесь на Ростов!!!
Люди економлять чи зовсім не включають опалення. 2 732,04 грн за 1 Гкал . При расході десь 200 м3 газу взимку у квартирі це буде коштувати десь 2800 грн за опалення 50 м2 жилої площі в місяць.
На щастя климат теплішає.