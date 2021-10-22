Тарифи на опалення в Києві підвищили на 47%, із 1616 грн до 2381 грн за Гкал, - КМДА

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з початком опалювального сезону. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 19 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рішення набуває чинності з дати опублікування і діятиме до 30 вересня 2022 року.

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Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 2381,54 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 47,7% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1616,48 грн за 1 Гкал).

Крім того, тариф на поставку гарячої води для населення протягом опалювального сезону встановлено на рівні 97,89 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Це менше, ніж діючий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Однак він зросте до 119,83 гривень після закінчення опалювального сезону.

Нагадаємо, тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для інших споживачів підвищено до 2876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2689,51 гривень.