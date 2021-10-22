УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11192 відвідувача онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
18 055 143

Тарифи на опалення в Києві підвищили на 47%, із 1616 грн до 2381 грн за Гкал, - КМДА

Тарифи на опалення в Києві підвищили на 47%, із 1616 грн до 2381 грн за Гкал, - КМДА

Тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з початком опалювального сезону. Рішення ухвалила Київська міська державна адміністрація (КМДА) 19 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рішення набуває чинності з дати опублікування і діятиме до 30 вересня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифів на газ і опалення - результат прорахунків Зе-влади, - фракція "ЄС" у Київраді

Згідно з документом, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 2381,54 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 47,7% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1616,48 грн за 1 Гкал).

Крім того, тариф на поставку гарячої води для населення протягом опалювального сезону встановлено на рівні 97,89 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Це менше, ніж діючий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Однак він зросте до 119,83 гривень після закінчення опалювального сезону.

Нагадаємо, тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" для юросіб зросли майже на 80%. Тариф на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 78% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1616,48 грн за 1 Гкал). Тариф для інших споживачів підвищено до 2876,71 гривень, для релігійних організацій - до 2689,51 гривень.

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19636) опалення (917)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Фух,ну Слава богу,эпоха бедности закончилась.
показати весь коментар
22.10.2021 15:23
+23
Это все Порошенко виноват
показати весь коментар
22.10.2021 15:23
+19
Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019/ / Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.

показати весь коментар
22.10.2021 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
...ліпєцкая фабріка...ліпєцкая фабріка...
показати весь коментар
22.10.2021 15:52 Відповісти
пи*орасы! еще неделю назад и Шмыгаль, и Зеленое Чмо вещали, что газа немеряно и тарифы поднимать не будут.
показати весь коментар
22.10.2021 15:52 Відповісти
https://kte.kmda.gov.ua/taryfy-****************-na-teplo-dlya-naselennya-v-opalyuvalnomu-sezoni-2021-2022-zalyshatsya-nezminnymy/

Читайте внимательно
показати весь коментар
22.10.2021 16:40 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2021 15:54 Відповісти
https://kte.kmda.gov.ua/taryfy-****************-na-teplo-dlya-naselennya-v-opalyuvalnomu-sezoni-2021-2022-zalyshatsya-nezminnymy/ https://kte.kmda.gov.ua/taryfy-****************-na-teplo-dlya-naselennya-v-opalyuvalnomu-sezoni-2021-2022-zalyshatsya-nezminnymy/


В опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ. Такий тариф затверджено розпорядженням КМДА від 19 жовтня 2021 року № 2176.

И кто ж, интересно, у нас соврамши? Цензор или сайт Киевтеплоэнерго?
показати весь коментар
22.10.2021 15:59 Відповісти
На сайте КМДА, куда ведет ссылка, в прилагаемом ПДФ-документе новые тарифы, именно такие о которых пишет Цензор.
показати весь коментар
22.10.2021 16:21 Відповісти
Страница 14 в том документе о котором вы пишете, там тариф на услугу отопления
показати весь коментар
22.10.2021 16:35 Відповісти
Гундосый не виноват. Он хотел в двое снизить тарифы. Это все Порошенко.
показати весь коментар
22.10.2021 16:06 Відповісти
Зебилы с вами несогласны. Им дали команду гадить на Кличко.
показати весь коментар
22.10.2021 16:19 Відповісти
Не то кличкарасты усе тепло съели.
показати весь коментар
22.10.2021 16:36 Відповісти
Хуже не будет, извините....😁😁😁😁
показати весь коментар
22.10.2021 16:07 Відповісти
почему в странах Восточной Эвропы давно поставили счетчики на батареи при вертикальной разводке! люди экономили бы, а так что? батареи греют мы открываем окна, почему об этом никто не думает...
показати весь коментар
22.10.2021 16:14 Відповісти
Зарплату многим знакомым не повышали уже лет 8. Чем они думают будут платить люди?
показати весь коментар
22.10.2021 16:21 Відповісти
Это плата не за отопление,это плата за тупость,безграмотность,наивность весны 19го года.Поделом нам.
показати весь коментар
22.10.2021 16:22 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.10.2021 16:24 Відповісти
Не то аднатуравый фирташараст.
показати весь коментар
22.10.2021 16:37 Відповісти
Більшість з них на субсідіях, а ми будемо платити
показати весь коментар
22.10.2021 18:10 Відповісти
"Зє, ти же абіщаль"
Зелений дегенерат продовжує справу сивочолого
показати весь коментар
22.10.2021 16:26 Відповісти
Это ,сивочелый,, виноват что вы тупые лохи?
показати весь коментар
22.10.2021 17:53 Відповісти
Пельку стули. Лохи ті, хто голосував за життя по-новому і за какаяразніца
показати весь коментар
22.10.2021 20:43 Відповісти
Беда в том, что расплачиваемся мы все поголовно
показати весь коментар
23.10.2021 09:41 Відповісти
Честное слово, есть знакомая бабулька, одна живёт в 2-х комнатной на 3 эт. 5-ти этажки.

Наружные стены в пенопласте. В квартире свой котёл.

Уже 4 года она только гор воду потребляет, а на отопление котёл не включает ибо от соседних квартир через стены обогрев приходит, и ниже 17 град у неё не бывало.

Говорит, ну а нафига включать-то котёл на отопление? - ей терпимо и так.
показати весь коментар
22.10.2021 16:34 Відповісти
Вы правы, у нас таже фигня. Дом как термос. Проверял прошлой зимой, жену а малую отправил к теще - 19 градусов стабильно, без отопления.
показати весь коментар
22.10.2021 16:42 Відповісти
СПАСИБО, очень дорогие 73% !!!
показати весь коментар
22.10.2021 16:36 Відповісти
И аднатуравым кличкарастам спассыба.
показати весь коментар
22.10.2021 16:39 Відповісти
Тобто зегнида просрав закупівлі газу і тепер ми купуємо газ для опалення вдвічі дорожче, а винен Кличко?))) Де вас таких роблять?)))
показати весь коментар
22.10.2021 16:45 Відповісти
Там иде стикляные масты и любителев пасасать рашен.
показати весь коментар
22.10.2021 16:47 Відповісти
Тобто відповісти нема чого))) все з тобою ясно.
показати весь коментар
22.10.2021 16:49 Відповісти
Ясно то у мардвы, шота партянками заваняла.
показати весь коментар
23.10.2021 00:42 Відповісти
Написав персонаж, що у кількох попередніх коментарях взагалі незрозуміло якою мовою писав. Ти троляка подоляки?
показати весь коментар
23.10.2021 00:49 Відповісти
А эта хто.
показати весь коментар
23.10.2021 01:01 Відповісти
Спасибо ЗЕбилам!!!!!

Смотрите зебобы на свой рейтинг и готовьтесь на Ростов!!!
показати весь коментар
22.10.2021 16:40 Відповісти
Надо было на 80% повышать, нечего зебила баловать!
показати весь коментар
22.10.2021 16:42 Відповісти
Не на 100%, шоп кличкарастам типло была.
показати весь коментар
22.10.2021 16:48 Відповісти
Немцы Украину кинули, а сами по 220$ покупают.
показати весь коментар
22.10.2021 17:21 Відповісти
Нікополь, Марганець, Покров Дніпропетровської області - всі дома на автономному опаленні.
Люди економлять чи зовсім не включають опалення. 2 732,04 грн за 1 Гкал . При расході десь 200 м3 газу взимку у квартирі це буде коштувати десь 2800 грн за опалення 50 м2 жилої площі в місяць.
На щастя климат теплішає.
показати весь коментар
22.10.2021 18:06 Відповісти
по этой осени я бы не сказал. Жуть какая холодища с сентября.
показати весь коментар
22.10.2021 22:09 Відповісти
Уроды
показати весь коментар
22.10.2021 20:46 Відповісти
КАКАЯ РАЗНИЦА?
показати весь коментар
23.10.2021 09:05 Відповісти
и статью не читал!!так как похоже это зелёным зелёная ,,метка"прислана!!чтоб читали как:на 47% повысили а по факту это снижено!!(так как могли и все 147% завинтить!!) гы! гы!!
показати весь коментар
23.10.2021 11:47 Відповісти
Так че не пишут, кто разницу в ценах будет компенсировать? Чудес в природе не бывает, будут компенсировать за счет бюджета Киева, т.е за счет тех же людей. Секономят в других местах, недодадут каким то категориям. В общем те же яйца в профиль...
показати весь коментар
23.10.2021 13:06 Відповісти
Загнали Народ в этот отопительно тепловой колхоз,теперь лавка захлопнулась,ну этот сезон еще пройдет Украина без повышений а что дальше?Отключиться нельзя,счетчик поставить на вертикальную разводку нельзя а если субсидии нет и пенсия мизер это называется одним словом ГЕНОЦИД!
показати весь коментар
23.10.2021 14:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 