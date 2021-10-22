Закон про олігархів стане предметом вивчення Європейського суду з прав людини, - Лутковська
Український закон про олігархів стане предметом дослідження Європейського суду з прав людини.
Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" ексомбудсмен, колишня урядова уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.
"Європейський суд буде визначати, із якою метою здійснювалося таке втручання [у права людини]. І навіть якщо мета буде визнана законною, при цьому буде визначатися ще й питання стосовно того, чи є це необхідним у демократичному суспільстві", – зазначила вона.
Вона також зауважила, що ЄСПЛ братиме до уваги, у яких умовах нардепи голосували за законопроєкт у Верховній Раді і чи було дотримано всіх законних процедур під час його ухвалення та підписання.
"На сьогодні величезне питання стосовно того, хто має підписати цей законопроєкт і відправити на підпис президенту, у якій редакції це має бути, чи буде доопрацювання у третьому читанні, чи не буде доопрацювання і так далі. Від усього цього буде залежати, у тому числі, й позиція Європейського суду із прав людини", – вважає Лутковська.
Нагадаємо, що Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. Голосування проводили за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові правки в залі.
Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, говорив нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки і оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції.
Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку до закону.
Новий голова парламенту Стефанчук назвав два варіанти вирішення ймовірної правової колізії в законі про олігархів.
На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів і повернути документ у Раду зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити в нього зміни. Він підкреслив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.
2 вересня уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом щодо законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) взяла до розгляду звернення Разумкова із проханням оцінити законопроєкт про олігархів.
У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.
4 жовтня Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів.
19 жовтня парламент розблокував закон про олігархів, нардепи відхилили 12 постанов, які блокували підписання документа спікером.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надо его защищать!
А кто защитит людей от их диктатуры?