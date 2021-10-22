Закон про олігархів стане предметом вивчення Європейського суду з прав людини, - Лутковська

Український закон про олігархів стане предметом дослідження Європейського суду з прав людини.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" ексомбудсмен, колишня урядова уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.

"Європейський суд буде визначати, із якою метою здійснювалося таке втручання [у права людини]. І навіть якщо мета буде визнана законною, при цьому буде визначатися ще й питання стосовно того, чи є це необхідним у демократичному суспільстві", – зазначила вона.

Вона також зауважила, що ЄСПЛ братиме до уваги, у яких умовах нардепи голосували за законопроєкт у Верховній Раді і чи було дотримано всіх законних процедур під час його ухвалення та підписання.



"На сьогодні величезне питання стосовно того, хто має підписати цей законопроєкт і відправити на підпис президенту, у якій редакції це має бути, чи буде доопрацювання у третьому читанні, чи не буде доопрацювання і так далі. Від усього цього буде залежати, у тому числі, й позиція Європейського суду із прав людини", – вважає Лутковська.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. Голосування проводили за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові правки в залі.



Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, говорив нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки і оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції.



Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку до закону.



Новий голова парламенту Стефанчук назвав два варіанти вирішення ймовірної правової колізії в законі про олігархів.



На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів і повернути документ у Раду зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити в нього зміни. Він підкреслив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.



2 вересня уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом щодо законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.



Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) взяла до розгляду звернення Разумкова із проханням оцінити законопроєкт про олігархів.



У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.



4 жовтня Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів.



19 жовтня парламент розблокував закон про олігархів, нардепи відхилили 12 постанов, які блокували підписання документа спікером.