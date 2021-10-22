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Новини
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Закон про олігархів стане предметом вивчення Європейського суду з прав людини, - Лутковська

Закон про олігархів стане предметом вивчення Європейського суду з прав людини, - Лутковська

Український закон про олігархів стане предметом дослідження Європейського суду з прав людини.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" ексомбудсмен, колишня урядова уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.

"Європейський суд буде визначати, із якою метою здійснювалося таке втручання [у права людини]. І навіть якщо мета буде визнана законною, при цьому буде визначатися ще й питання стосовно того, чи є це необхідним у демократичному суспільстві", – зазначила вона.

Вона  також зауважила, що ЄСПЛ братиме до уваги, у яких умовах нардепи голосували за законопроєкт у Верховній Раді і чи було дотримано всіх законних процедур під час його ухвалення та підписання.

"На сьогодні величезне питання стосовно того, хто має підписати цей законопроєкт і відправити на підпис президенту, у якій редакції це має бути, чи буде доопрацювання у третьому читанні, чи не буде доопрацювання і так далі. Від усього цього буде залежати, у тому числі, й позиція Європейського суду із прав людини", – вважає Лутковська.

Нагадаємо, що Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів за 226 необхідних. Голосування проводили за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові правки в залі.

Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, говорив нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки і оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку до закону.

Новий голова парламенту Стефанчук назвав два варіанти вирішення ймовірної правової колізії в законі про олігархів.

На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів і повернути документ у Раду зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити в нього зміни. Він підкреслив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.

2 вересня уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом щодо законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) взяла до розгляду звернення Разумкова із проханням оцінити законопроєкт про олігархів.

У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.

4 жовтня Разумков заявив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів.

19 жовтня парламент розблокував закон про олігархів, нардепи відхилили 12 постанов, які блокували підписання документа спікером.

Автор: 

Лутковська Валерія (126) Закон про олігархів (149)


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Ермаковско-Бенин закон об олигархах станет предметом исследования Европейского суда по правам Порошенко
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22.10.2021 15:37 Відповісти
правильным парням с ОП до выборов надо или отжать или закрыть ТК Прямый. Какой нахрен ЕСПЧ? на кону куча бабла
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22.10.2021 15:46 Відповісти
Олигарх - тоже человек!
Надо его защищать!

А кто защитит людей от их диктатуры?
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22.10.2021 15:51 Відповісти
гроши-лигархам, бабло-зеленым
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22.10.2021 16:00 Відповісти
Лохотрон ваш закон. Діяти має Антимонопольний комітет і обмежити олігархів від економічної монополії.
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22.10.2021 16:25 Відповісти
Мнение бывшей при Янукодле,в топку
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22.10.2021 16:48 Відповісти
Та не будуть олігархи оскаржувати той закон, він же написаний по-дебільному і вигідний їм.
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22.10.2021 19:46 Відповісти
 
 