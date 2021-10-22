Столтенберг - Путіну: Росія не повинна боятися вступу України в НАТО - це оборонний Альянс
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг не бачить підстав для того, щоб Росія боялася вступу України до НАТО. Напередодні занепокоєння зближенням України та НАТО висловив президент Росії Володимир Путін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Розширення НАТО, що відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тож немає жодної причини, чому Росія має боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від входження до Альянсу", - сказав він.
На думку Столтенберга, вступ України в НАТО не має спровокувати нову агресію з боку Росії.
"Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі", - наголосив генсек альянсу.
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Они же ымпэрия!
только этих эсминцев у Нато штук 70, во всех морях...
поэтому вывод верный : паРаша не должна бояться вступления Украины в НАТО
ибо в случае чего, указанный шаг- не слишком повлияет на её пи z дес !
Мне вот теперь интересно - уже сколько кацапов признания дали сами на видео, хоть кто-то начал по этому поводу какие-то телодвижения в сторону судов в Украине, инициировать суд в Гааге или еще что? Или надо еще 100 дней подождать?
Они нападаль на нас не смогут!
А то что с ними Балтийские страны в НАТО уже давно.куйло и кацапов не волнует
осознаешь, набутылочник лишнехромосомный?
если бы ты за каждую подмену понятий получал лопатой по **** - тебя бы монголы уже принимали за своего!