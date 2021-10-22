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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Столтенберг - Путіну: Росія не повинна боятися вступу України в НАТО - це оборонний Альянс

Столтенберг - Путіну: Росія не повинна боятися вступу України в НАТО - це оборонний Альянс

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг не бачить підстав для того, щоб Росія боялася вступу України до НАТО. Напередодні занепокоєння зближенням України та НАТО висловив президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розширення НАТО, що відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тож немає жодної причини, чому Росія має боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від входження до Альянсу", - сказав він.

На думку Столтенберга, вступ України в НАТО не має спровокувати нову агресію з боку Росії.

"Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі", - наголосив генсек альянсу.

Читайте також: Військове освоєння території України з боку НАТО вже йде і створює реальну загрозу РФ, - Путін

Автор: 

НАТО (6513) путін володимир (24080) членство в НАТО (1736) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+28
Отож...НАТО на відміну від фуйляндії ще ні на кого не нападало.
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22.10.2021 15:55
+18
так того ж він і сходить на гівно, що хоче безкарно вбивати українців
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22.10.2021 15:58
+14
Потому что страны бегут под защитный зонтик НАТО не от хорошей жизни или агрессивных планов, а в надежде защититься от неадекватного, злого, агрессивного соседа. Украина не входила не в один военный союз, по сути нейтральное государство, имела большой договор с РФ, продлевала и продлевала аренду военно морской базы в Севастополе, отказалась от ядерного оружия, практически передала черноморский флот РФ, согласилась на вариант по совместному владению Азовским морем и т.д. и т. п. Ну и что это помогло Украине сохранить территориальную целостность и избежать войны с Рф. Нет. Ну и какие тогда вопросы. ( и тоже могут сказать Молдова, Грузия.. скоро и Азербайджан) А ссылаться на смену режима в странах.. и поэтому денонсацию любых договоров это от лукавого.
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22.10.2021 16:11
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Отож...НАТО на відміну від фуйляндії ще ні на кого не нападало.
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22.10.2021 15:55 Відповісти
зараз набіжать тролі розповідати про Бєлград і Тріполі
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22.10.2021 15:59 Відповісти
Так шо ж это путька не сможет нападать на соседей ? Их «освобождать», « принуждать к миру» ? Создавать из кусков стран- соседей фейковые народные республики? Красть территории ? Убивать людей? Не.. это путьке не подходит! Вот ему надо вооружаться, что б нападать, а всем остальным нельзя вооружаться, что бы от него же и защититься
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22.10.2021 16:17 Відповісти
Пані Ксеня ,може Ви знаєте ,що таке з цензором ?!!!
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22.10.2021 16:22 Відповісти
Трында пришла, мабуть, бубочка чмырит.
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22.10.2021 17:27 Відповісти
так того ж він і сходить на гівно, що хоче безкарно вбивати українців
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22.10.2021 15:58 Відповісти
Ссытся *****) правильно делает
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22.10.2021 15:58 Відповісти
***** не ссытся, оно нервничает, что у них "поляну отжимают".
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22.10.2021 16:08 Відповісти
Это не их поляна..
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22.10.2021 16:36 Відповісти
Но они думают иначе.
Они же ымпэрия!
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22.10.2021 19:47 Відповісти
_Очень точная формулировка! НАТО путлер после безответного нападения в 2010 на Польшу и в хер не ставит!
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22.10.2021 21:00 Відповісти
Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО /Зигзаг истории. Институт Современного Развития - ИНСОР нарисовал будущее нашей( россиян) страны: Россия вступит в НАТО. 3 февраля 2010 .
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22.10.2021 16:04 Відповісти
уйло не боись Столтенберг тебя зарежет не больно, только чик и ты в раю.
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22.10.2021 18:15 Відповісти
Так Тупину и нужно, чтобы оборонятся соседи не могли )))
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22.10.2021 16:04 Відповісти
фуфлогон цей столтенберг, вчера же леша сказочник сказал, шо без украины нато ничто, о чем натовский секретарь явно не догадал
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22.10.2021 16:05 Відповісти
как же тогда Путлер сможет пакостить? Поэтому и ссыт Х.йло что тогда отмашка будет по самые гланды кремлю.... Чмошное государство Швондеров и Шариковых...
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22.10.2021 16:07 Відповісти
Да он это знает. Он боится, что ему нападать на других из-за НАТО не получится.
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22.10.2021 16:08 Відповісти
россия боится НАТО как преступник, отговаривающий ставить сигнализацию и видеокамеры на обьект!
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22.10.2021 16:10 Відповісти
Потому что страны бегут под защитный зонтик НАТО не от хорошей жизни или агрессивных планов, а в надежде защититься от неадекватного, злого, агрессивного соседа. Украина не входила не в один военный союз, по сути нейтральное государство, имела большой договор с РФ, продлевала и продлевала аренду военно морской базы в Севастополе, отказалась от ядерного оружия, практически передала черноморский флот РФ, согласилась на вариант по совместному владению Азовским морем и т.д. и т. п. Ну и что это помогло Украине сохранить территориальную целостность и избежать войны с Рф. Нет. Ну и какие тогда вопросы. ( и тоже могут сказать Молдова, Грузия.. скоро и Азербайджан) А ссылаться на смену режима в странах.. и поэтому денонсацию любых договоров это от лукавого.
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22.10.2021 16:11 Відповісти
100 в гору, году в 2000 или раньше, любому кто бы начал "шарманку" про то что москали нападут на Украину, и отожмут крым как минимум у виска покрутили... А оказалось не все так однозначно в этом мире, и эти же "мыжебратья" могут и начать заниматься херней со всей своей идиотией "руського мира"...
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22.10.2021 16:41 Відповісти
Вопрос о Крыме возник сразу же... с 1991 года.. Потом Украина пошла на уступки создав из Крымской области, Крымскую республику. Базу в Севастополе оставили ( как будто не было понятно что это постоянная угроза) Но главный звоночек прозвучал в Крыму во время так называемого конфликта у острова Тузла ( при Кучме) в 2003. Это была по сути репетиция агрессии. И это еще не считать того что Украина прощелкала Приднестровье.. а нужно было блокировать их совместно с Молдовой и требовать вывода российской армии.. Потом война в Чечне ( две) когда стало понятно что Раша если что может бомбить и Воронеж если понадобится, потом агрессия против Грузии и захват Абхазии и Юж. Осетии, военные действия на других территориях Грузии. Выступление Путина на мюнхенском саммите НАТО 2007. Ну какие еще нужны были предупреждения Украине,. Нужна была только политическая воля и отказ от попыток как то договориться ( что по сути невозможно, потому что для Путина все пространство СССР, Российской империи это его " вотчина" а все кто отделились это просто сепаратисты.
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22.10.2021 18:17 Відповісти
Так і було насправді. СССР -- це й була російська імперія, а весь світ називав її Росією.
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22.10.2021 19:00 Відповісти
Оно может и так. Но мы то ее называли СССР. ( а Россия это больше из учебников истории).
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22.10.2021 19:38 Відповісти
Все правильно написано, но к сожалению мы народ, и большую часть времени заняты своими проблемами, а тем кому было положено эту ситуацию на пять ходов вперед просчитать или не захотели, или реально "провтыкали" и по итогу имеем то что имеем на выходе, со всеми вытекающими.
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22.10.2021 21:15 Відповісти
да у россосиянцев дымоход горит от одного упоминания что Украина есть Украина...
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22.10.2021 16:16 Відповісти
одновременный залп всех эсминцев типа Росс и Портер - 6 тыс. ракет в том числе с ядерными боеголовками
только этих эсминцев у Нато штук 70, во всех морях...
поэтому вывод верный : паРаша не должна бояться вступления Украины в НАТО
ибо в случае чего, указанный шаг- не слишком повлияет на её пи z дес !
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22.10.2021 16:20 Відповісти
Немного истории Московии: - Название речек, протекающих по территории Москвы - Кровянка, Нищенка, Язвенка, Горячка, Нищенка, Самотыга, Кабаниха, Жеребенка, Таракановка, Чернушка, Гнилушка. Было и Сукино болото, сейчас под застройками, а настоящее название "Чистые пруды" раньше назывались Погаными прудами.
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22.10.2021 16:23 Відповісти
Благорастворение, по простому Смердуны © два расейских автор
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22.10.2021 16:41 Відповісти
А як тоді росія зможе напасти, якщо Україна буде в НАТО?
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22.10.2021 16:28 Відповісти
как "шахтеры" и "трактористы" в 2014 году "боролись за свои права" https://youtu.be/DRVo-ovMA00

Мне вот теперь интересно - уже сколько кацапов признания дали сами на видео, хоть кто-то начал по этому поводу какие-то телодвижения в сторону судов в Украине, инициировать суд в Гааге или еще что? Или надо еще 100 дней подождать?
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22.10.2021 16:29 Відповісти
Поэтому и боится. А как нападать, если тебе отвечать будут? Гопник не умеет действовать при сопротивлении.
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22.10.2021 16:33 Відповісти
Пыне нужен внешний враг иначе Россия загнётся без него...
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22.10.2021 16:36 Відповісти
Ну так кацапо-фашисты из-за этого и визжать!
Они нападаль на нас не смогут!

А то что с ними Балтийские страны в НАТО уже давно.куйло и кацапов не волнует
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22.10.2021 16:36 Відповісти
волнует, но укусить уже не могут))
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22.10.2021 20:32 Відповісти
Расскажи это Качиньскому и иже с ним.
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22.10.2021 21:06 Відповісти
Та кому ви пояснюєте? Старому, нікчемному параноїку?
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22.10.2021 16:48 Відповісти
Сам-то понял, что что сказал?! Да ***** ничего так сильно не боится, как просрать Украину и потерять возможность силой принудить ее к братской любви!
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22.10.2021 16:49 Відповісти
Не розуміє Столтенберг що ***** боїться не того що після вступу в НАТО Україна нападе,а того що на Україну не зможе нападати.
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22.10.2021 17:07 Відповісти
А кто теперь муйлуше доктор, пусть и дальше боится... Кремлядь свой шанс (быть в друзьях Украине и НАТО) потеряла, бо во время становления НАТО, СэРэСэР был приглашен в качестве соучредителя. Но кремлядь выбрала иной путь , путь эскалации... Дидываивально развоображались... Пусть и дальша пышаются собов, до полного развала.
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22.10.2021 17:36 Відповісти
Потішай себе думкою й далі, що ти розумієш більше, ніж Столтенберг ))
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22.10.2021 19:08 Відповісти
то пан ударился в сарказм.
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22.10.2021 19:17 Відповісти
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22.10.2021 19:29 Відповісти
Сильной стране не нарушающей мировой правопорядок,вообще бояться нечего.Из чего следует,що як що Рашка боится,то она слабая антиправовая,античеловеческая страна терпил со шваброй в заднице,пытающаяся казаться сильной
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22.10.2021 17:27 Відповісти
рф-ия не боится, она возмущается, потому как присутствие НАТО или Украина в НАТО - это ущемляет ее "законные" права нападать, угнетать и грабить
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22.10.2021 20:29 Відповісти
Ну, и для чего в таком случае Украина лаптестану? Га?
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22.10.2021 17:55 Відповісти
Еще раз вас спрошу, мол, для чего Украина лаптестану???
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22.10.2021 18:57 Відповісти
Ну да НАТО Такой божий Одуванчик
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22.10.2021 17:57 Відповісти
Точно.Югославия,Ливия и многие другие подтвердят
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22.10.2021 18:59 Відповісти
старого ****** Милошевича уговаривали не творить геноцид ДВА ГОДА!

осознаешь, набутылочник лишнехромосомный?
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22.10.2021 20:40 Відповісти
К слову, Сирия , сев Африка, Ирак - куда кацапы суют свое свинное рыло, и являются для Запада тем энергетическим буфером, который нужно защищать. 600 лучших ихтамнет в Сирии , ушедшие на фарш, бо муйло от них отказался - тому пример. Война в Сирии, как и в Ираке - это результат того, шо каазлабад не захотел и слышать о "Набукко". Война в Чечне из той же серии. ягелеядные не пожелали платить за транспортировку углеводородов через Чечню... Но оказалось, шо кацапы теперь за это платят Чечне дань.
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22.10.2021 18:06 Відповісти
Береш и смотриш в Интернете .Сколько военных баз США в Мире. А Сколько у РФии. И Все становится понятно кто агрессивный Военный Блок.
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22.10.2021 18:11 Відповісти
С дуба грохнулись? У нас разговор о НАТО , а не о США. Но хочу вам напомнить... США не захватывают территорию, но там где они присутствуют , жизнь на порядки выше. Йемен советский и Эмираты амерские -углеводороды из одного места(в Йемене - нищета, в Эмиратах - процветание),. Я уже молчу о том, шо от кацапов шарахаются бывшие страны, где были кремлядские военные бвзы(Вьетнам, Куба, Афган, Ангола, Йемен и иже).
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22.10.2021 18:53 Відповісти
Чи для вас шо фашисты , шо нацисты - один перец?
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22.10.2021 19:13 Відповісти
Не рівняй США і РФ. США, як наймогутніша і демократична країна світу, виконує місію охоронця світового порядку. А РФ -- це брудний і нахабний розбійник, який порушує світовий порядок і має бути покараний.
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22.10.2021 19:28 Відповісти
США по твоему - агрессивный военный блок?

если бы ты за каждую подмену понятий получал лопатой по **** - тебя бы монголы уже принимали за своего!
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22.10.2021 20:43 Відповісти
Шо вы предлогашь, дупу лизать кремляди - те же симптомы , но через дупу, где в руках даже лайно ржавеет.
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22.10.2021 18:55 Відповісти
И ваапше, на вашем месте , я занялся бы самобичеванием, отказался бы от телека, мобилы, иномарки, холодильника - все ненавистно-буржуйско-амерское или же сворованное у них Но через задницу в лаптестане внедренное. Я бы ходил босиком(экономил бы национальную гордость) с бисагами, за спиной лапти висят, которые не модернизировались последние лет 800, (как жигули-фиат), спереди - кошелка-сума з пранцямы.
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22.10.2021 19:07 Відповісти
"Собираются Захватить Все Ресурсы Мира." Это полезные ископаемые забрать?
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22.10.2021 19:05 Відповісти
А тут расейци хочуть освоїти ресурси всього світу, тому й до Венесуели добралися, бо там є нафта.
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22.10.2021 19:20 Відповісти
вам лапшу вешают, а вы уши развесили...
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22.10.2021 19:16 Відповісти
Видать столтенберг - дурак, и вот почему - России не нужна свободная Украина, поэтому Украина вооруженная - опасность для РФ
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22.10.2021 19:49 Відповісти
"НАТО - это оборонительный альянс" - вот именно этого путило и боится и не хочет: ну как же он тогда сможет без особого риска на Украину нападать?
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22.10.2021 20:26 Відповісти
Сейчас для ***** было бы правильно не воевать с Украиной на Донбассе и пытаться воссоздать совок, а красиво уйти оттуда, выставив себя героем, который своим решением, авторитетом повлиял на боевиков и закончил войну в Украине. Ещё б и нобелевскую премию мира получил за это и поднялся бы в глазах мировой общественности... Украину всё равно он себе не подчинит! Никакое ***** Украину на колени не поставит!
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22.10.2021 20:31 Відповісти
кацапсина витёк, предлагашь дупу лизать кремляди? продолжай это делать в одиночестве...
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22.10.2021 20:41 Відповісти
а воно все рiвно не хоче та обсирається...


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22.10.2021 20:39 Відповісти
Таво гляди так Западная демократия дойдет до самых стен кремлёвских узурпаторов, а это капец, но не россиянам, им боятся надо кровавых бандитов и воров в Кремле
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23.10.2021 00:09 Відповісти
Поэтому они и боятся потому что оборонительный. Кого они грабить будут?
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23.10.2021 00:09 Відповісти
Спасибо нате за добрые слова! Мира и стабильности!
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23.10.2021 01:02 Відповісти
Тем более что НАТО-это нееффективный военный союз где ЛЮБОЙ его член может полностью парализовать действия этого блока. Ирак это хорошо показал. Украине в первую очередь нужно свое ЯО и ракеты 1 тыс км дальности. Как компромис: военные базы США по периметру украинской границы. Причем последний вариант хуже первого-учитывая опыт США в Афганистане . Украина нужна только украинцам
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23.10.2021 01:41 Відповісти
Большинству украинцев государство надо только для "прибарахлиться, чтоб внукам хватило", потом все вокруг виноваты и приходится "валить из этой страны".
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23.10.2021 02:18 Відповісти
 
 