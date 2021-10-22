Абрамовський про причини відставки з посади голови Мінекології: "Якщо РНБО вирішило, що робота незадовільна - я підкоряюся"

Міністр екології Роман Абрамовський розповів про причини написання заяви про відставку.

Про це Абрамовський розповів Цензор.НЕТ у матеріалі "Ліси, відходи і побори: чому Зеленський вирішив вигнати міністра навколишнього середовища".

"Я вважаю, що рішення РНБО, яка вказує, що ми незадовільно виконуємо укази президента, – достатня підстава, щоб написати заяву про відставку. Я з цим не погоджуюсь, але яка різниця, якщо є протокол РНБО", - зазначив міністр.

За його словами, у міністерства близько ста указів, найбільше з міністерств, виконання там непогане порівняно з іншими, але й невиконаних, звісно, більше, ніж у інших.

"Більше того, деякі речі можна виконати лише після ухвалення законів. Є такі завдання, які з нас у Кабінеті Міністрів зняли, бо вони переписані на інші міністерства та органи виконавчої влади. Але є завдання, які передбачають щоквартальне звітування. Як їх можна виконати? Ми щокварталу звітуємо про їхнє супроводження. Є завдання, які не виконані. Наприклад, погодження Кодексу про надра вже відбувається півтора року. РНБО недавно внесла додаткові уточнення, ми знову зупинили роботу і займаємся узгодженням. Але такі речі в Кабміні займають 4-5 місяців, бо дуже багато різних процедур і зауважень", - пояснив міністр.

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Водночас, додав Абрамовський, у нього багато зауважень щодо Держекоінспекції.

"Але все ж таки для звільнення керівника мають бути формальні підстави – це або щорічне оцінювання, або дисциплінарне провадження. Чому я так кажу, бо може бути ситуація, що звільнений керівник може поновитися за рішенням суду потім і отримати ще й компенсацію з бюджету. Крім того, колишньому керівнику геологічної служби вручили підозру саме за такі збитки бюджету, бо він звільнив співробітника, а той потім поновився", - підкреслив міністр.

Також, за словами Абрамовського, суб’єкт призначення голови Держекоінспекції – Кабмін. Він тричі просив звільнитися керівника Інспекції, проте той відмовився.

"Щодо лісів. Обсяг незаконних рубок зменшився в десятки разів. Далі – що ми називаємо незаконною рубкою. Це не рубка без лісорубного квитка, а рубка в сезон тиші. Так це порушення, але це не те, що не можна рубати, а треба було почекати місяць. Рубка без ОВД. Порушення? Так! Але в будь-якому разі ця деревина була б заготовлена. Треба розрізняти. А за результатами за 9 місяців ми за дохідністю перевершили минулий рік на 5,6 мільярда, а за податками – на 1,7 мільярда гривень. А до кінця року будуть ще вражаючі цифри, бо змінили багато шкідливих речей. Але якщо РНБО вирішила, що робота незадовільна – я підкоряюсь!", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Апарат Ради надійшла заява Абрамовського про відставку з посади міністра екології

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