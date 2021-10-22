"Гра у вакцинацію": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і чи є Зеленський гарантом свободи слова в Україні?
У п'ятницю, 22 жовтня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і масово підробляють СOVID-паспорти?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед інших тем:
- "Настав час!": посли США, Британії та ЄС в ексклюзивному інтерв’ю Савіку Шустеру розкажуть, що необхідно зробити, аби українські суди стали справедливими.
- Чому українці не хочуть вакцинуватися та масово підробляють СOVID-паспорти?
- Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні?
- І чи є Володимир Зеленський гарантом свободи слова в Україні?
Як Крістіна Квін, Матті Маасікас і Мелінда Сіммонс офіційно нагадали Зеленському про боротьбу з корупцією в судах і просування реформи судової системи. Чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії? Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів? І чи адекватна реакція Президента на заяву журналістів-телевізійників про утиск свободи слова?
Гості студії:
КРІСТІНА КВІН, тимчасово повірена у справах США в Україні;
МАТТІ МААСІКАС, голова представництва Європейського Союзу в Україні;
МЕЛІНДА СІММОНС, посол Великої Британії в Україні;
ВІКТОР ЛЯШКО, міністр охорони здоров'я України;
МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;
ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
ЖАН-ЕЛІ МАЛКІН, міжнародний консультант з охорони здоров’я;
БОРИС БРИЛЬ, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів";
КАТЕРИНА НОЖЕВНІКОВА, волонтер, керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів";
СЕРГІЙ ШЕФІР, перший помічник Президента України;
ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, радник керівника Офісу Президента;
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";
ДМИТРО ГОРДОН, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
СВІТЛАНА КРЮКОВА, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua";
ТЕТЯНА КОТЮЖИНСЬКА, президент Асоціації медіа-юристів України.
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(Якщо іммунітет не виробився після 2х вакцінацій, виключено факти порушення зберігання, підробки сертифікатів може керівники чогось не знають, може здавали на лікарів екстерном, може просто не кмітливі) Може потрібно перевіряти на наявність захісних антитіл щеплених? Може треба закупити більше чорних мішків, бо білі якось жмурам не лічать, якщо не хочуть міняти очільників, бо риба вже гниє з голови
Перцептивні процеси вписані в заздалегідь вивірену фільтраційну конструкцію здатні формувати сталі константи апперцепції з концептуальними векторами адекватності. Це усім зрозуміло. Але партії НЛС неясно, *****, чому ці прості і перевірені часом засоби впливу на лохобидло використовуються так банально і відверто, що може спалити сам метод. Зрозуміло, що в 1943 році грузинський жид створив ідеологічний підрозділ НКВС під назвою знищеної за дуже короткий термін тисячолітньої парадігми "Православна церква". Зрозуміло, що покидьки і педофіли за фактом, але янгелики на людях, виконують просте завдання чинної влади своїми поганими ротами вигукувати Істини. Простіше: усім відомий злодій співає про заповідь "не укради" і грабує при цьому багатодітну вдову надіваючи їй на шию петлю, і повірити його закликам важкувато, зате виникає стійке бажання відторгнення Істини. У свій час "регіонали" зробили цей трюк назвавши його святим словом Свобода. Результат просто неперевершений, але то окрема тема... Зараз йдеться про вакцінацію і збіговисько стада відданих РПЦ убогих розумом під ВР 19.10.2021. «Вирусы не существуют, а есть нуклеокаписиды - бактериальные генетические яды!», «Примусова вакцинація - це геноцид», «Примусова вакцинація - це медичний експеримент, який поза законом», «Стоп вакцинація! Вакцинація - сукупність семи смертних гріхів», «Стоп вакцинація! Моє тіло - боже діло!» Посперечатися можна тільки з тим, що вірус таки є, вилизаний, живучий, на порядок менш небезпечний ніж решта, але є. Зворотній ефект створює не сама правдива суть інформації, а пропагандистські гнилі кремлівські уста, які відкриті були з подачі українських владних структур, котрі кожної секунди за усі 30 років дещо не по-людськи переймалися українцями. Партія НЛС закликає відповідні таємні органи вигадувати нові "фішки", а не "палити" так тупо козирні методології управління стадом лохів і терпил, бо як останні прозріють, то 100% настане безпрєдєл.
Він цього домагався ?
Тотальна корупція. як ракова пухлина.--паралізувала все... Наша Кіровоградщина впереді всих : і по прихватизації Землі. і по корупції / нас. навіть не ********-- всюди свої люди.../ Очільник Кіровоградщини лісота і його . вщент . зкорумпована підлота-- знущається/ .у Світловодську/ над злидотою. як хочуть!!! І Всюди --- від СОЦЖАХУ і до Н/ ПОШТИ ... В п*яте звертаюся. до ГАРАНТА за допомогою-- марна справа... На Новій/і вже зкорумпованій / ПОШТІ-- змусили розкрити листа / та зоорієнтувалися про що йдеться/ з посилом на в/час... мовляв. чи НЕ готую замах на Президента ??? / І це всуперіч вимогам ст. 31 Конституції України щодо таємниці спілкування / А щоб НЕ було претензій . лист --- оформили . як посилочку... Запеленгувавши звернення щодо злодіянь корумпованого кишла -- останні розпочали свої КДБ-істські витівки : то лист нетуди/випадково/ направили. то прислали СМС--ку --потерпіть...часи непевні у Києві ...А позавчора . взагалі ошелешили : із ОП--поперли кур*єра із моїм листом ... Іце вже майже місяць ЗЕ--чудотворять ... Висновок очевидний : нас . українців. атакують звідусіль !!!