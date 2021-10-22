"Гра у вакцинацію": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і чи є Зеленський гарантом свободи слова в Україні?

У п'ятницю, 22 жовтня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і масово підробляють СOVID-паспорти?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед інших тем:

"Настав час!": посли США, Британії та ЄС в ексклюзивному інтерв’ю Савіку Шустеру розкажуть, що необхідно зробити, аби українські суди стали справедливими.

Чому українці не хочуть вакцинуватися та масово підробляють СOVID-паспорти?

Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні?

І чи є Володимир Зеленський гарантом свободи слова в Україні?

Як Крістіна Квін, Матті Маасікас і Мелінда Сіммонс офіційно нагадали Зеленському про боротьбу з корупцією в судах і просування реформи судової системи. Чому українські реанімації переповнені хворими на коронавірус і хто винен у тому, що ми програємо війну ковіду на другому році пандемії? Чи потрібно вводити обов'язкову вакцинацію в країні і як перекрити канал підроблених СOVID-сертифікатів? І чи адекватна реакція Президента на заяву журналістів-телевізійників про утиск свободи слова?

Гості студії:

КРІСТІНА КВІН, тимчасово повірена у справах США в Україні;

МАТТІ МААСІКАС, голова представництва Європейського Союзу в Україні;

МЕЛІНДА СІММОНС, посол Великої Британії в Україні;

ВІКТОР ЛЯШКО, міністр охорони здоров'я України;

МИХАЙЛО РАДУЦЬКИЙ, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

ОЛЬГА ГОЛУБОВСЬКА, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;

ЖАН-ЕЛІ МАЛКІН, міжнародний консультант з охорони здоров’я;

БОРИС БРИЛЬ, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів";

КАТЕРИНА НОЖЕВНІКОВА, волонтер, керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів";

СЕРГІЙ ШЕФІР, перший помічник Президента України;

ДАВИД АРАХАМІЯ, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, радник керівника Офісу Президента;

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

ДМИТРО ГОРДОН, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

СВІТЛАНА КРЮКОВА, заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua";

ТЕТЯНА КОТЮЖИНСЬКА, президент Асоціації медіа-юристів України.