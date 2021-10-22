УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11190 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 377 8

Одного воїна поранено і один зазнав травм внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби російські найманці 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Одного воїна поранено і один зазнав травм внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби російські найманці 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях воїнів ООС. Один військовослужбовець зазнав поранень, а інший - бойового травмування.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Золотого-4 війська РФ двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки найманці РФ здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм й артилерії калібру 100 мм.

В сторону Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння. Втрат немає, - штаб ОС

В районі Новолуганського російські війська обстріляли двічі позиції українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Біля Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, ще один - бойового травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

Щоб змусити окупантів припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Автор: 

обстріл (29021) поранення (2813) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чтобы заставить оккупантов прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещеное минскими договоренностями вооружение.
Рашоорки выдвинулись на позиции для прицельной стрельбы, дали залп, и спокойно ушли под трескотню из стрелкового оружия...
Где сообщения о зашкваренных рабсейских обезьянах?
показати весь коментар
22.10.2021 17:21 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2021 17:22 Відповісти
Иосиф Пиночет


@Jose_Pinoche

· 33 хв

В #ордо минус шахта(им. Засядько). Как минимум до весны, а возможно и навсегда. Она добывала дефицитный коксующийся уголь, но сейчас тонет после пожара. Рядом с воздухоподающим стволом на окраине Яковлевки у #роа позиции для обстрела ВСУ под Авдеевкой.
показати весь коментар
22.10.2021 17:27 Відповісти
Читал статью про то как режим Башара Асада казнил 22 человек якобы за поджоги лесов и меня удивило, что на украинском языке 4 комментатора оставили тексты в поддержку казней. Украинцы должны осуждать варварский режим Асада! Украина должна благодарить мусульман и в первую очередь сирийцев ибо они воюют против террористов Путина и они считают Крым частью Украины Украинцы не должны поддерживать казни и убийства сирийцев! Они должны уважать Ислам!!! НЕ ПУТИНСКИМ ГАДКИМ И МЕРЗКИМ ПСАМ ТОПТАТЬ СВЯТУЮ СИРИЙСКУЮ ЗЕМЛЮ ПРОРОКОВ! ГОЛОВЫ ДОЛЖНЫ ЛЕТЕТЬ С ЭТИХ ПУТИНСКИХ ПСОВ И ПУСТЬ ИХ ЧЕРНАЯ И ПОЗОРНАЯ КРОВЬ ТЕЧЕТ РЕКОЙ! АМИНЬ!
показати весь коментар
23.10.2021 01:41 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
показати весь коментар
22.10.2021 17:33 Відповісти
А щось типо не лох ,мовчить за Золоте 4 ....
показати весь коментар
22.10.2021 18:44 Відповісти
а давно не гундосил главноКАКБЫкомандующий про свою стратегию ведения войны с рашей...
давно не выпинал гордо побритую грудку, пугая врага и самого себя своей мощью телесной и словами бездуховными о "перестать стрелять" и 100500 днем перемирного перемирия...
может все же потыкать его палкой...вдруг опять в нирване...
показати весь коментар
22.10.2021 19:20 Відповісти
 
 