Одного воїна поранено і один зазнав травм внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби російські найманці 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях воїнів ООС. Один військовослужбовець зазнав поранень, а інший - бойового травмування.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Біля Золотого-4 війська РФ двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки найманці РФ здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм й артилерії калібру 100 мм.
В сторону Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В районі Новолуганського російські війська обстріляли двічі позиції українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.
Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Біля Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, ще один - бойового травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.
Щоб змусити окупантів припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
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Рашоорки выдвинулись на позиции для прицельной стрельбы, дали залп, и спокойно ушли под трескотню из стрелкового оружия...
Где сообщения о зашкваренных рабсейских обезьянах?
@Jose_Pinoche
· 33 хв
В #ордо минус шахта(им. Засядько). Как минимум до весны, а возможно и навсегда. Она добывала дефицитный коксующийся уголь, но сейчас тонет после пожара. Рядом с воздухоподающим стволом на окраине Яковлевки у #роа позиции для обстрела ВСУ под Авдеевкой.
давно не выпинал гордо побритую грудку, пугая врага и самого себя своей мощью телесной и словами бездуховными о "перестать стрелять" и 100500 днем перемирного перемирия...
может все же потыкать его палкой...вдруг опять в нирване...