Одного воїна поранено і один зазнав травм внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби російські найманці 9 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях воїнів ООС. Один військовослужбовець зазнав поранень, а інший - бойового травмування.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Золотого-4 війська РФ двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки найманці РФ здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм й артилерії калібру 100 мм.

В сторону Катеринівки окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння. Втрат немає, - штаб ОС

В районі Новолуганського російські війська обстріляли двічі позиції українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Біля Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень, ще один - бойового травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

Щоб змусити окупантів припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.