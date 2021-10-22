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Найбільший відсоток противників вакцинації серед електорату ОПЗЖ і "Батьківщини", - опитування УІМ. ІНФОГРАФІКА
Український інститут майбутнього провів дослідження рівня вакцинації від коронавірусу серед електорату партій, які проходять 5% бар'єр.
Відповідну інформацію на своїй сторінці в Фейсбук опублікував Віктор Андрусів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо раптом вам цікаво у кого більше антивакцинаторів серед прихильників, вересень", - написав Андрусів
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Топ коментарі
+22 Владимир Пономаренко #471653
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+16 Anton Zak
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+13 Zemer
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Если Астра Зенекой, то присниться королева Виктория и заставит ездить по левой стороне.
с тех пор фанаты русскага мира свято в ето верят!
пандемия-ето естественный отбор: Украина очиститься от ваты
НовичкомСпутником ? желающих станет больше ?
Потом все-таки укололась короноваком, потому что "..им укололся Шуфрич, а ему я верю".
це означає,Що елєкторат рузькеправославний і зомбі юлєчки ОДНАКОВІ