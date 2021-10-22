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Новини Коронавірус і карантин
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Найбільший відсоток противників вакцинації серед електорату ОПЗЖ і "Батьківщини", - опитування УІМ. ІНФОГРАФІКА

Найбільший відсоток противників вакцинації серед електорату ОПЗЖ і

Український інститут майбутнього провів дослідження рівня вакцинації від коронавірусу серед електорату партій, які проходять 5% бар'єр.

Відповідну інформацію на своїй сторінці в Фейсбук опублікував Віктор Андрусів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо раптом вам цікаво у кого більше антивакцинаторів серед прихильників, вересень", - написав Андрусів

Найбільший відсоток противників вакцинації серед електорату ОПЗЖ і Батьківщини, - опитування УІМ 01

Дивіться також: "Гра у вакцинацію": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і чи є Зеленський гарантом свободи слова в Україні?


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Автор: 

карантин (18172) щеплення (174) Батьківщина (586) Андрусів Віктор (13) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492) Український інститут майбутнього (24) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Я всегда говорил про это! Что избиратель Порошенко думает головой в отличие от избирателя клоуна-наркомана который если и думает то жопой!
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22.10.2021 17:40
+16
а хтось сумнівався?
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22.10.2021 17:35
+13
Если Спутником, то будешь сра...ть паренной репой и кислыми щами
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22.10.2021 17:47
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а хтось сумнівався?
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22.10.2021 17:35 Відповісти
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22.10.2021 21:29 Відповісти
слугам тут обидно стало, что они не первые среди дебилов
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22.10.2021 17:40 Відповісти
Кто-то удивлен?
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22.10.2021 17:40 Відповісти
Я всегда говорил про это! Что избиратель Порошенко думает головой в отличие от избирателя клоуна-наркомана который если и думает то жопой!
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22.10.2021 17:40 Відповісти
Ну да, вот только жаль, что процент их везде высокий...
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23.10.2021 08:46 Відповісти
Що за маячня, та ще й з "силою та честю" смешка-мертвячука-гандона?
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22.10.2021 17:41 Відповісти
Если вакцинироваться Пфайзером то во сне к тебе придёт Билл Гейтс и потребует перепрошить ДНК и обновить драйвера хромосом.
Если Астра Зенекой, то присниться королева Виктория и заставит ездить по левой стороне.
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22.10.2021 17:41 Відповісти
А если Спутником?
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22.10.2021 17:43 Відповісти
Если Спутником, то будешь сра...ть паренной репой и кислыми щами
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22.10.2021 17:47 Відповісти
если Спутником-будешь молится на *****
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22.10.2021 18:37 Відповісти
спалили онуфрия...
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22.10.2021 17:43 Відповісти
и почему не удивлен?
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22.10.2021 17:46 Відповісти
Но круче всех сторонники гади савченко.
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22.10.2021 17:47 Відповісти
очередная порция лапиши на уши
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22.10.2021 17:52 Відповісти
На решение электората ОПЗЖ повлияла наверное РПЦ, а на решение электората Батькивщины лекции Надежды Жолобак.
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22.10.2021 17:52 Відповісти
Да я вас умоляю лохоторат ОПЗЖ в бога не верят и если даже завтра попы им скажут вакцинироваться то они попов камнями забъют вот их бог ***** говорит вакцинируйтесь а им пох!
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22.10.2021 17:56 Відповісти
как раз в самом начале пандемии московские попы и православная **** Новинский говорили что коронавируса нет и вакцинация-от лукавого!
с тех пор фанаты русскага мира свято в ето верят!
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22.10.2021 18:40 Відповісти
Сектанты филиала РПЦ-ФСБ в Украине практически все поголовно клинические ватники и на всех выборах за рыгов голосуют, был бы кто-то еще более прокацапский голосовали бы за них, но они скорей рыгов камнями забьют если те вдруг начнут призывать их вакцинироваться. На ***** рука конечно у них не поднимется, но мнение мракобесных рпцшных попов для них все равно авторитетней.
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22.10.2021 18:44 Відповісти
А всё время говорил что от ковида вата дохнет но меня пытались убедить что политические предпочтения тут не причем как видим что очень даже причем!
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22.10.2021 17:54 Відповісти
вот и хорошо!
пандемия-ето естественный отбор: Украина очиститься от ваты
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22.10.2021 18:42 Відповісти
Основные ваксы - ЗЕбиллы?
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22.10.2021 17:57 Відповісти
Опорос....
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22.10.2021 18:00 Відповісти
Всё правильно. Вата и упорыши Воной.
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22.10.2021 18:04 Відповісти
Давний сторонник Батькивщины. Вакцинировался дважды Пфайзером, а до этого в ноябре прошлого года переболел. Неделю назад вторая серия. Но сегодня уже попустило. Слава Богу ни госпитализация ни кислород не потребовались. Если бы не был вакцинирован, то скорее всего сыграл бы в ящик.
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22.10.2021 18:07 Відповісти
Шкода, що Суліма в свій час не вакцинувався...
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22.10.2021 18:07 Відповісти
і
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22.10.2021 18:42 Відповісти
61% от 38% отличается, но не очень сильно.
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22.10.2021 18:10 Відповісти
у тебя бедолага что монитор черно-белый ? протри глаза там для тупых еще и буковками подписано
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22.10.2021 18:15 Відповісти
ты Апчхи что имеешь в виду ? если процент вакционированных так вам зебилам до ЕС далеко . если в целом по стране рейтинг партий то и его вы активно просераете . что и где смотреть ?
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22.10.2021 19:03 Відповісти
Що з дебілів взяти,окрім аналізів? Та і ті нікуди не годні...
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22.10.2021 18:12 Відповісти
интересно . а если ОПЗЖешникам предложить уколоться не какой то непроверенной вакциной а например замечательным . качественным Новичком Спутником ? желающих станет больше ?
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22.10.2021 18:13 Відповісти
Если им литр бояры поставить то они и новичком вакцинируются!
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22.10.2021 18:35 Відповісти
Представьте, да. У меня знакомая категорически отказывалась прививаться. Согласна была только на "лучший в мире" спутник.
Потом все-таки укололась короноваком, потому что "..им укололся Шуфрич, а ему я верю".
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22.10.2021 19:33 Відповісти
Уже и партии приплели.Потугам разделить Украину нет предела
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22.10.2021 18:19 Відповісти
Кто то ждет " Спутник"
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22.10.2021 18:20 Відповісти
петиция про Спутник не набрала и 1000 голосов!
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22.10.2021 18:37 Відповісти
есть надежда. что ковид очистит нацию
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22.10.2021 18:39 Відповісти
мож вьізд@хают бьістрее
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22.10.2021 18:41 Відповісти
Интересное время настало - дебилы самоуничтожаются.
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22.10.2021 18:44 Відповісти
Не здумайте помирати, навіть дебіли мають право на життя!
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22.10.2021 19:25 Відповісти
С собой разговариваешь?
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22.10.2021 21:02 Відповісти
А це зрозуміло, до речі. Не хочуть вакцинуватись якраз дві категоріі людей, найбільш тупі і найбільш розумні, але з абсолютно різних причин.
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22.10.2021 19:23 Відповісти
Какая неожиданность...
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22.10.2021 19:30 Відповісти
У ЄС найбільший процент тих, хто вакцинувався, це показує загальний (високий ) рівень інтелекту серед виборців цієї партії.
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22.10.2021 20:13 Відповісти
СТАТИСТИКУ веде штаб ЄС
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22.10.2021 21:28 Відповісти
Я і не сумнівався ! Це показник всього.
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22.10.2021 20:44 Відповісти
Естественный отбор никто не отменял...
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22.10.2021 20:48 Відповісти
Да, можем наблюдать естественный отбор своими глазами.
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22.10.2021 21:01 Відповісти
Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-112 [112] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-113 [113]
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22.10.2021 21:02 Відповісти
невже електорат "СН" виявився розумніше за "ЗаЖОП" з "Батькивщина" у цьому питанні?
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22.10.2021 21:03 Відповісти
Это в очередной раз подтверждает что избиратели Пороха стоят на высшей ступени эволюционного развития.
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22.10.2021 21:23 Відповісти
ні..

це означає,Що елєкторат рузькеправославний і зомбі юлєчки ОДНАКОВІ
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22.10.2021 21:27 Відповісти
ЄС як завжди найбільш свідомі і мудрі. Але шкода що є і серед них є частка двбйбів.
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22.10.2021 22:03 Відповісти
Показово. Три партії які опираються на дебільний електорат в лідерах антиваксів. Хоча по суті електорат слуг урода, пезеже і йулі мало чим відрізняються. Кончена вата.
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23.10.2021 08:19 Відповісти
 
 