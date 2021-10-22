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Новини
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"Головна мета РНБО - підтримати кривавий режим Лукашенка за рахунок українців, які заплатять за електроенергію", - екссекретар РНБО Данилюк

Криза в енергетиці змусить українську владу купувати електроенергію у режиму Лукашенка в Білорусі, хоча раніше проти нього вводилися санкції.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Людям можна розповідати казки про боротьбу з олігархами і влаштовувати зразково-показове шоу "Боротьба з контрабандою", але якщо ціни в платіжках збільшаться - то настане миттєве прозріння. А якщо почнуться відключення - то одним прозрінням не обмежиться.

У клубі ілюзіоністів на Банковій це чудово розуміють, і тому зараз там відчайдушно шукають рішення проблеми з енергоносіями. Нема вугілля - менші обсяги генерації електроенергії, нема газу - зростає попит на електрику. Ядерка - на межі", - написав Данилюк.

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Данилюк вважає, що "основна мета сьогоднішнього РНБО - це аргументувати необхідність закупівлі електроенергії у Білорусі".

"Уявіть собі, спочатку наша влада звинувачувала Бацьку в обмеженні демократії і вводила проти нього санкції. А зараз, через власну тупість і недалекоглядність, влада пропонуватиме підтримати кривавий режим Лукашенка за рахунок українців, які платитимуть за електроенергію. І реально альтернативи нема - тому що криза вже неминуча", - зазначив екссекретар РНБО.

Автор: 

Білорусь (7964) РНБО (2293) Данилюк Олександр (911) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+9
та хуже не будет, ахахахах, выбирайте на второй срок ****** и будет вам счастье
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22.10.2021 19:32
+7
Я так і казав що зелені недоумки нас поставить перед фактом що все просрали і потрібно імпортувати електрику і газ.
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22.10.2021 19:31
+7
А может не надо было собственную энергетику убивать 2,5 года?

До ЗЕ таких проблем не было.
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22.10.2021 19:37
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Может не в тему, но сегодня прошла информация от белорусов, что там маски отменили и вакцинация только по большому желанию.
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22.10.2021 19:27 Відповісти
А чим вакцинують ?
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22.10.2021 19:29 Відповісти
Поцілунками світого Луки.
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22.10.2021 19:35 Відповісти
Вкраденою в англійців Астрозенекою. Формула англійська, назва рюська.
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22.10.2021 19:38 Відповісти
Крестом животворящим.
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22.10.2021 19:37 Відповісти
так все ж зебилы знают что ковид лечит от гриппа, онкологии и любых заболеваний!(с)лукашенко

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22.10.2021 19:30 Відповісти
На чисельні прохання телеглядачів- епічний виступ криворізького прокурора, безкомпромісного борця з шоколадом.
Тут все за методичкою кремля - фОшисти, що розбомбили фабрику, голодні повоєнні кияни, які потом і кров'ю її відновлювали, злобний Петро, який годує українців ГМО і трансгендерамі. Послухайте, що в голові у влади, коли країна летить в прірву.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/videos/265543382171006
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22.10.2021 19:31 Відповісти
А еще в Беларуси Ковидом рак лечат.

Ну и убивают иногда тех, кто не согласен.
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22.10.2021 19:31 Відповісти
За лукашенківським віровченням, оскільки вірус не видно неозброєним оком, то його не існує.
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22.10.2021 19:34 Відповісти
Санкт-Петербург на два дня 20 и 21 октября стал площадкой для проведения большой конференция на тему "Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России". Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько, подводя итоги, сравнил насаждение процесса вакцинации с тактикой Гитлера.
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22.10.2021 19:43 Відповісти
раз кацапам предлагают забить на вакцинирование - значит и зебилам негоже подпадать под влияние Рошена Порошенко порохоботов ... эээ.. тлетворное влияние Запада и бежать на вакцинацию!))
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22.10.2021 19:53 Відповісти
И что?
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22.10.2021 19:59 Відповісти
Саме це і планує РНБО.
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22.10.2021 19:28 Відповісти
Без українського ринку збуту і в Білоруссії і в Россії були би дуже великі проблеми.
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22.10.2021 19:29 Відповісти
Думаете лука себе бы бутерброд с икрой не купил....или у вас с Беларусью война? Умные всегда ищут союзников в любой ситуации...а дураки наживают себе врагов.В
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22.10.2021 21:56 Відповісти
типа колысь данылюк жил в поясе шахида...
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22.10.2021 19:30 Відповісти
Я так і казав що зелені недоумки нас поставить перед фактом що все просрали і потрібно імпортувати електрику і газ.
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22.10.2021 19:31 Відповісти
та хуже не будет, ахахахах, выбирайте на второй срок ****** и будет вам счастье
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22.10.2021 19:32 Відповісти
Є люди, які критикують, а є такі, які баламутять. Мені здається, Данилюк відноситься до другої категорії. Він був при владі, нічого толкового не зробив, а тепер вякає.
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22.10.2021 19:33 Відповісти
Він заробляє гроші на прожиття критикою влади. Хто йому платить, здогадуємося.
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22.10.2021 19:47 Відповісти
А може вова виконує вказівку уХйла через статтю Медвєдєва , прискорити розвал й здачу України? Послухайте ту саму бувшу слугиню :котру вони вигнали саме після її заяв проможливу загрозу від влади для України - здатися Рашистам
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22.10.2021 19:34 Відповісти
Вона увесь рік волала про вибрики Геруса та витівки ЗЕлених на користь БЄні - не трогали... А коли зробила заяву, що нинішня енергетична ситуація України може зробити її повною рабою Росіїї за одну цю зиму- другого дня вони її викинули.
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22.10.2021 19:37 Відповісти
Та что, лучше без света сидеть? У вас то свет точно будет.
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22.10.2021 19:35 Відповісти
А может не надо было собственную энергетику убивать 2,5 года?

До ЗЕ таких проблем не было.
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22.10.2021 19:37 Відповісти
Україна нещодавно експортувала електроенергію. Що трапилось?Зупинили атомні енергоблоки? Навіщо?
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22.10.2021 19:41 Відповісти
Больше половины энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/bolshe-poloviny-energoblokov-gosudarstvennyh-tes-ne-rabotayut-iz-za-nehvatki-uglya-792013.html Уголь не подвезли,а тут еще осень неожиданно началась.
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22.10.2021 22:41 Відповісти
Задолбали двойные стандарты, почему миллиарды долларов на которые покупается топливо это нормально а если на несколько миллионов купить электроэнергию то это зрада.
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22.10.2021 19:42 Відповісти
Купувати електроенергію у тисячу разів дешевше, ніж її виробляти???
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22.10.2021 19:45 Відповісти
Да дело не в этом, я просто не понимаю чем финансирование режима Лукашенко при покупке его бензина и солярки отличается покупки электроэнергии.
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22.10.2021 19:50 Відповісти
При Порошенку 5 років не купували і все було нормально.
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22.10.2021 19:49 Відповісти
На РНБО вирішують, як обі*рати Порошенка. Ліпецька фабрика і т.д.
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22.10.2021 19:46 Відповісти
Где ж ты ,такой умный ,раньше был?
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22.10.2021 19:58 Відповісти
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22.10.2021 20:10 Відповісти
Может Лукашенко продает очень дешево. Не просто же так у него покупают. О таких вещах в Украине почему-то никогда не рассказывают. Вообще уровень украинских журналистов очень низкий.
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22.10.2021 20:32 Відповісти
В Беларуси э/ж дороже чем в Украине для физлиц точно ....8,5 баксов за 100 кВ
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22.10.2021 22:04 Відповісти
Литва резко увеличила потребление белорусской электроэнергии после запуска первого энергоблока Белорусской АЭС, хотя Украина https://thepage.ua/news/prodlen-zapret-importa-**************-iz-rf-i-belarusi ввела запрет на такие закупки по призыву литовских властей.

Литовские власти призывали Украину не брать электроэнергию с Белорусской АЭС, и Украина https://thepage.ua/economy/kak-*****************-balansiruet-na-importe-iz-rf-i-belarusi уже ввела запрет на перетоки , а также импорт электроэнергии из Беларуси, https://t.me/gerus_online/119 пишет глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.

«Сама Литва не стала запрещать перетоки белорусской электроэнергии. Хотя по документам это оформлялось как импорт через Латвию, но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС», - сообщил Андрей Герус.https://thepage.ua/news/litva-nachala-zakupat-energiyu-iz-belarusi-vopreki-obeshaniyam Половина мощности 1-го энергоблока БелАЭС работает на экспорт в Литву.Кое кому может и не хватить
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22.10.2021 22:28 Відповісти
 
 