"Головна мета РНБО - підтримати кривавий режим Лукашенка за рахунок українців, які заплатять за електроенергію", - екссекретар РНБО Данилюк

Криза в енергетиці змусить українську владу купувати електроенергію у режиму Лукашенка в Білорусі, хоча раніше проти нього вводилися санкції.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Людям можна розповідати казки про боротьбу з олігархами і влаштовувати зразково-показове шоу "Боротьба з контрабандою", але якщо ціни в платіжках збільшаться - то настане миттєве прозріння. А якщо почнуться відключення - то одним прозрінням не обмежиться.

У клубі ілюзіоністів на Банковій це чудово розуміють, і тому зараз там відчайдушно шукають рішення проблеми з енергоносіями. Нема вугілля - менші обсяги генерації електроенергії, нема газу - зростає попит на електрику. Ядерка - на межі", - написав Данилюк.

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Данилюк вважає, що "основна мета сьогоднішнього РНБО - це аргументувати необхідність закупівлі електроенергії у Білорусі".

"Уявіть собі, спочатку наша влада звинувачувала Бацьку в обмеженні демократії і вводила проти нього санкції. А зараз, через власну тупість і недалекоглядність, влада пропонуватиме підтримати кривавий режим Лукашенка за рахунок українців, які платитимуть за електроенергію. І реально альтернативи нема - тому що криза вже неминуча", - зазначив екссекретар РНБО.