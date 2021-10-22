"Головна мета РНБО - підтримати кривавий режим Лукашенка за рахунок українців, які заплатять за електроенергію", - екссекретар РНБО Данилюк
Криза в енергетиці змусить українську владу купувати електроенергію у режиму Лукашенка в Білорусі, хоча раніше проти нього вводилися санкції.
Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Людям можна розповідати казки про боротьбу з олігархами і влаштовувати зразково-показове шоу "Боротьба з контрабандою", але якщо ціни в платіжках збільшаться - то настане миттєве прозріння. А якщо почнуться відключення - то одним прозрінням не обмежиться.
У клубі ілюзіоністів на Банковій це чудово розуміють, і тому зараз там відчайдушно шукають рішення проблеми з енергоносіями. Нема вугілля - менші обсяги генерації електроенергії, нема газу - зростає попит на електрику. Ядерка - на межі", - написав Данилюк.
Данилюк вважає, що "основна мета сьогоднішнього РНБО - це аргументувати необхідність закупівлі електроенергії у Білорусі".
"Уявіть собі, спочатку наша влада звинувачувала Бацьку в обмеженні демократії і вводила проти нього санкції. А зараз, через власну тупість і недалекоглядність, влада пропонуватиме підтримати кривавий режим Лукашенка за рахунок українців, які платитимуть за електроенергію. І реально альтернативи нема - тому що криза вже неминуча", - зазначив екссекретар РНБО.
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Тут все за методичкою кремля - фОшисти, що розбомбили фабрику, голодні повоєнні кияни, які потом і кров'ю її відновлювали, злобний Петро, який годує українців ГМО і трансгендерамі. Послухайте, що в голові у влади, коли країна летить в прірву.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/videos/265543382171006
Ну и убивают иногда тех, кто не согласен.
Рошена Порошенко порохоботов... эээ.. тлетворное влияние Запада и бежать на вакцинацию!))
До ЗЕ таких проблем не было.
Литовские власти призывали Украину не брать электроэнергию с Белорусской АЭС, и Украина https://thepage.ua/economy/kak-*****************-balansiruet-na-importe-iz-rf-i-belarusi уже ввела запрет на перетоки , а также импорт электроэнергии из Беларуси, https://t.me/gerus_online/119 пишет глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.
«Сама Литва не стала запрещать перетоки белорусской электроэнергии. Хотя по документам это оформлялось как импорт через Латвию, но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС», - сообщил Андрей Герус.https://thepage.ua/news/litva-nachala-zakupat-energiyu-iz-belarusi-vopreki-obeshaniyam Половина мощности 1-го энергоблока БелАЭС работает на экспорт в Литву.Кое кому может и не хватить