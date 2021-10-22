Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за "спеціальними умовами", - Данілов
Українська газотранспортна система може прокачувати набагато більші обсяги газу, ніж це передбачено чинним контрактом з російським "Газпромом".
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Кабінету Міністрів України разом із НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно визначити спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах щонайменше 55 млрд куб. м за рік", - сказав він.
Данілов нагадав, що чинний контракт із "Газпромом" передбачає прокачування 40 млрд куб. м через ГТС України до Європи, але потенційні можливості системи дають змогу транзиту набагато більших обсягів, особливо в поточний кризовий період.
Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ й "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія- Єврокомісія.
Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прежде всего для своих территорий, и совсем немного- для обогрева отдельных бараков с ЗЭКами на территории бывшей параши.
Плюс пару вёдер угля. Те, кто выжил, берут по 2 ведра угля каждый и бегом вокруг барака. Потом меняются.
- не все сразу
- и да, подготовьте предложения по чернозему
З чорноземом кмітливі європейці теж не забаряться, не переживай.
уже было что при холодной зиме и в россии регионы замерзали
А эти Газпрому хотят 50% скидки предложить. Это будут миллиарды долларов . . .
Я понимаю, что они хотят обламать путяру - мол так дешевле, попробуйте теперь отбрехаться . . . Но если тот возьмёт и согласится, типа "спасаем Европу от холода, а вы санкции снимайте", то Зеля будет в глупом положении - скажут, что дал путяре заработать на скидке. Врагу, во время войны
Але я не здивований, коли прем'єр та голова ВР - бовдури та нікчеми, а Президент країни намагається відмазатися сам та відмазати барадату бабушку від американського правосуддя, цілком логічно, що рулить країною беруться випадкові люди. Як вже це зелене хзшо остогидло...