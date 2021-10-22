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Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за "спеціальними умовами", - Данілов

Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за

Українська газотранспортна система може прокачувати набагато більші обсяги газу, ніж це передбачено чинним контрактом з російським "Газпромом".

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кабінету Міністрів України разом із НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно визначити спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах щонайменше 55 млрд куб. м за рік", - сказав він.

Данілов нагадав, що чинний контракт із "Газпромом" передбачає прокачування 40 млрд куб. м через ГТС України до Європи, але потенційні можливості системи дають змогу транзиту набагато більших обсягів, особливо в поточний кризовий період.

Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ й "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія- Єврокомісія.

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

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Автор: 

газ (10487) Данілов Олексій (1259) Європа (1873) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+9
После разгрома параши и эмбарго на её газ и нефть украинская ГТС будет работать в реверсном режиме- качать газ из США, Катара и Норвегии через Польшу со Словакией и дальше на восток.
Прежде всего для своих территорий, и совсем немного- для обогрева отдельных бараков с ЗЭКами на территории бывшей параши.
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22.10.2021 20:01
+4
Тут либо сарказм, либо диагноз.
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22.10.2021 20:12
+4
Столько лет Европа избавлялась от зависимости от российского газа, а теперь оказывается эти злые русские не хотят продавать свой газ.
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22.10.2021 20:25
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Данілов - Манілов... Здається у рифму.
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22.10.2021 19:57 Відповісти
Чтоб был транзит нужен контракт между продавцом и покупателем, нельзя просто качать газ в никуда.
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22.10.2021 19:59 Відповісти
В первую очередь, нужен сам газ
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22.10.2021 20:46 Відповісти
После разгрома параши и эмбарго на её газ и нефть украинская ГТС будет работать в реверсном режиме- качать газ из США, Катара и Норвегии через Польшу со Словакией и дальше на восток.
Прежде всего для своих территорий, и совсем немного- для обогрева отдельных бараков с ЗЭКами на территории бывшей параши.
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22.10.2021 20:01 Відповісти
Хаха, и откуда возмутся эти сотни миллиардов кубов и что мешает их поставить в ЕС сейчас.))
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22.10.2021 20:04 Відповісти
Тут либо сарказм, либо диагноз.
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22.10.2021 20:12 Відповісти
Ви, пане , не врахували ЗЄльоний біогаз.
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22.10.2021 20:41 Відповісти
Больная фантазия мешае
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22.10.2021 20:47 Відповісти
Учимся считать. Для ваших парашных ЗЭКов хватит и 1 млн. м3 на крематорий.
Плюс пару вёдер угля. Те, кто выжил, берут по 2 ведра угля каждый и бегом вокруг барака. Потом меняются.
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22.10.2021 22:49 Відповісти
сейчас ЕС карпатский лес переработает, а потом рассмотрят ваше специальное предложение по газу..
- не все сразу
- и да, подготовьте предложения по чернозему
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22.10.2021 20:02 Відповісти
По газу вже є. Польща буде наш, український, газ видобувати,і нам же, лошарам, його продавати за ринковими європейськими цінами. Скільки там зараз ринкова ціна? 1200 доларів? Чи вже більше?
З чорноземом кмітливі європейці теж не забаряться, не переживай.
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22.10.2021 21:27 Відповісти
поздно пить боржоми...
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22.10.2021 20:02 Відповісти
пить боржоми, не бояра никогда не поздно
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22.10.2021 20:05 Відповісти
Данилов хочет помочь газпрому ещё немного подзаработать.
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22.10.2021 20:05 Відповісти
Себе положить в карман хотят со Швейцарской прокладки.
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22.10.2021 20:21 Відповісти
Думаю им движет не это. Просто физические особенности самой ГТС и особенности снабжения отдельных регионов газом так называемой виртуальной реверсной поставки. Плюс поддержание необходимого давления в системе. Можно сказать это суета человека которого посадили голым задом на сковородку и начали медленно ее нагревать.
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22.10.2021 23:20 Відповісти
хай спочатку свої повноваження оприлюднить...клєрк,який прикриває чужий брєд.
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22.10.2021 20:07 Відповісти
Как тут не вспомнить про "злодийски газовы угоды Тимошенко".. срок угод закончился и начался пздц
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22.10.2021 20:08 Відповісти
те что сейчас остались - это ликвидаторы Нефтегаза и которые ничего не понимают в этой сфере..
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22.10.2021 23:25 Відповісти
Сразу видно делетанта, он думает что стоит открыть вентель посильней и транзит тут же увеличится на 55 млрд кубов. А о том что этот газ нужно добыть и договорится с покупателем он не думает.
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22.10.2021 20:11 Відповісти
в том то и проблема что может в паРаше газа не хватает для всех.
уже было что при холодной зиме и в россии регионы замерзали
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22.10.2021 20:16 Відповісти
Данилов добыл газ???
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22.10.2021 20:15 Відповісти
Столько лет Европа избавлялась от зависимости от российского газа, а теперь оказывается эти злые русские не хотят продавать свой газ.
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22.10.2021 20:25 Відповісти
Так называемая Старая Европа во главе с Германией собственно никогда и не ставила вопрос избавления от кацапского газа. Максимум диверсификацию.
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22.10.2021 23:26 Відповісти
А де ж ти його візьмеш,напукаєте всіє. радою....
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22.10.2021 20:25 Відповісти
Газ є крім рф в казахстані і туркменістані. Але газогони звідти в більшості через рф, та й газпром викупив майже всі об'єми. Та, хто зна, може під такі ціни там знайдуть, що продати європі.
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22.10.2021 21:32 Відповісти
Ага, министр инфраструктуры Омелян уже скидку на порты 20% давал и получил уголовное дело. ВАКС оправдал, но САП пишет апелляцию. За 20 или 30 млн. грн.
А эти Газпрому хотят 50% скидки предложить. Это будут миллиарды долларов . . .
Я понимаю, что они хотят обламать путяру - мол так дешевле, попробуйте теперь отбрехаться . . . Но если тот возьмёт и согласится, типа "спасаем Европу от холода, а вы санкции снимайте", то Зеля будет в глупом положении - скажут, что дал путяре заработать на скидке. Врагу, во время войны
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22.10.2021 22:05 Відповісти
Взагалі то нормальна пропозиція! У кацапів основний аргумент, що вони не збільшують прокачку газу через українську ГТС, тому що за додатковий об"єм прийдеться платити по дорожчому тарифу. Так от, тариф до 55 млрд. кубів, буде той самий що і за 40 по контракту. Подивимось, як кацапи будуть знов відбріхуватись.
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22.10.2021 22:15 Відповісти
Їм відбріхуватись власне й непотрібно. У них зараз усі переваги. Вони цей свій план втілювали в життя планомірно та целеспрямовано з 2010-го року. І зараз дотиснуть ЄС щоб ПП2 як можна раніше сертифікувати та запустити.
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22.10.2021 23:29 Відповісти
А що, у нас уже РНБО - це суб'єкт господарської діяльності? Подібні заяви та роботу має вести профільний міністр або в крайньому разі голова уряду, а не секретар консультативного органу.

Але я не здивований, коли прем'єр та голова ВР - бовдури та нікчеми, а Президент країни намагається відмазатися сам та відмазати барадату бабушку від американського правосуддя, цілком логічно, що рулить країною беруться випадкові люди. Як вже це зелене хзшо остогидло...
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23.10.2021 08:52 Відповісти
 
 