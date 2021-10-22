Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за "спеціальними умовами", - Данілов

Українська газотранспортна система може прокачувати набагато більші обсяги газу, ніж це передбачено чинним контрактом з російським "Газпромом".

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кабінету Міністрів України разом із НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Оператор ГТС України" необхідно визначити спеціальні умови для транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах щонайменше 55 млрд куб. м за рік", - сказав він.

Данілов нагадав, що чинний контракт із "Газпромом" передбачає прокачування 40 млрд куб. м через ГТС України до Європи, але потенційні можливості системи дають змогу транзиту набагато більших обсягів, особливо в поточний кризовий період.

Як повідомлялося, договір між "Нафтогазом" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ й "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія- Єврокомісія.

Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

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