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Новини Газова війна
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Україна дасть Молдові газ у борг, щоб допомогти протистояти шантажу "Газпрому", - Данілов

Україна дасть Молдові газ у борг, щоб допомогти протистояти шантажу

Україна надасть допомогу Молдові з постачаннями газу.

Прл це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ухвалили рішення доручити Кабінету Міністрів це питання розглянути. Ми розуміємо, що таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом можемо зробити", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю за результатами засідання РНБО.

За його словами, з таким проханням до українського уряду звернулася прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. "Прем'єр-міністр України отримав листа від своєї колеги з проханням допомогти газом, щоб уникнути складної ситуації, що склалася з урахуванням того шантажу, який наразі там робить "Газпром", - пояснив Данілов.

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Данілов уточнив, що це буде газ у борг, не за гроші, і потім Молдова поставлений ресурс поверне. За його словами, це необхідно зробити, оскільки Україна та Молдова об'єднані, й в України є території, які живляться газом із Молдови.

Нагадуємо, уряд Молдови схвалив упровадження режиму надзвичайного стану терміном на 30 днів - із 22 жовтня до 20 листопада, рішення ухвалено в п'ятницю на надзвичайному засіданні через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Автор: 

газ (10487) Данілов Олексій (1259) Молдова (2086)


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Топ коментарі
+12
за наш счет ветеринар даст в долг. сразу видно выпускника ускоренных трускавецких курсов.
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22.10.2021 20:17
+10
насправді це нормально. Хоч шось правильно. тактично допомогти Молдові, коли у самих проблема з газом - ніби неправильно, але стратегічно - це саме те, що треба. Вберегти Санду від необхідності вклонятися пуціькіну - це дуже правильно
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22.10.2021 21:11
+7
это за выкрадание Зелей Матиоса компенсация
- что бы Молдова бучу не поднимала на международных площадках
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22.10.2021 20:21
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я пойняв...вин румын на самом дєле..
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22.10.2021 20:16 Відповісти
Ворог мого ворога - мій друг... Так що Молдові потрібно допомагати. Але, боронь Боже, щоб хоч краплина цього газу потрапила до кацапських сателітів із Придністров"я!
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22.10.2021 22:11 Відповісти
за наш счет ветеринар даст в долг. сразу видно выпускника ускоренных трускавецких курсов.
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22.10.2021 20:17 Відповісти
А реально є такі запаси газу, щоб в борг роздавати?
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22.10.2021 20:19 Відповісти
это за выкрадание Зелей Матиоса компенсация
- что бы Молдова бучу не поднимала на международных площадках
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22.10.2021 20:21 Відповісти
Слушна думка. Ви тільки помилилися, не Матіоса а Чауса.
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22.10.2021 20:50 Відповісти
Чауса, Карл.
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22.10.2021 22:05 Відповісти
Нет, до весны дотянем в лучшем случаи и все нет запасов и нет поставки, Европа тоже будет с дифецитом газа зимовать
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22.10.2021 20:22 Відповісти
А нам кто даст газ в долг? Молдова государство небольшое, сможет и на пропан перейти
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22.10.2021 20:20 Відповісти
у Модовы есть старший брат, друг, отец и мать - это Румыния
- почему она не поможет?
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22.10.2021 20:22 Відповісти
Если румыны помогут, то как Данилов спинтит? Ну что ты за глупые вопросы задаёшь?
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22.10.2021 20:25 Відповісти
А потому что есть ЗЕлох, лоха не кинуть - себя не увжать.
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22.10.2021 20:31 Відповісти
А что у вас есть, чтобы дать.? С 16 ярдов кубов половина -газ украинских барыг. Что вы собрались давать?
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22.10.2021 20:21 Відповісти
Сидеть нам зимой без света ...
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22.10.2021 20:21 Відповісти
м-да... сядем усе!
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22.10.2021 20:23 Відповісти
А де ж ви,блазні ,його візьмете,той газ,у свого народу відберете,але ж як це,ви ж так любете українців,що дерете десять шкур.
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22.10.2021 20:22 Відповісти
Да ЗЕдурники, дорого вам той чавус в трусах обійшовся. А все таки у молдовської презедентки яйця більші і твердіші як в тупого членограя.
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22.10.2021 20:26 Відповісти
Ишь как тайная вата зашевелилась, прямо ****** повеяло
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22.10.2021 20:27 Відповісти
Ничего страшного, меньше газа - больше цена, с людей больше сдерут. Пенсионеров больше подохнет-бюджет сохранится, больше можно будет украсть....
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22.10.2021 20:28 Відповісти
Безумный цирк продолжается.
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22.10.2021 20:36 Відповісти
А нам *зельоные тарифы* от Ахметова? Давайте Ахзметова отдадим молдованам пускай там свои ветряные мельницы крутит и берет с молдован по 10грн/кВт. Там ему быстро спину сломают
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22.10.2021 20:38 Відповісти
объясните пожалуйста, это уже пора гелюзеть или не пора?
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22.10.2021 20:38 Відповісти
В чем шантаж, идут переговоры по цене на газ, Модавия хочет покупать по старой цене а Газпром естественно хочет цену поднять.
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22.10.2021 20:39 Відповісти
Долгосрочный договор с Газпромом =240$ через турецкий поток.Без договора,через Украину 1200$ . Ну и что лучше для народа?
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22.10.2021 20:55 Відповісти
паРаша еще хочет, чтобы по новому контракту Молдова покупала у них газ транзитом не через Украину, а через Турцию и еще гарантировала, что оккупированному Приднестровю этот газ тоже будет поставлять, т.к. ветка из Украины через этот бандустан в Молдову идет и приднестровские ватаны всегда сами брали сколько им нужно, а из Турции нет.
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22.10.2021 20:59 Відповісти
Альтернативный заголовок. Началась война дипломатии между Румынией и Украиной за право поставлять газ молдаванам.
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22.10.2021 20:41 Відповісти
соседям помогать святое дело ... но есть такое в межгосударственных отношениях - дать газ в долг? как это оформляется? чем/кем гарантируется? отдайте лучше чауса...чтоб мы не были должны...
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22.10.2021 20:42 Відповісти
Елементарно, Румунія постачає нам газ на платній основі, частину якого ми безплатно віддаємо Молдові, тобто платимо за себе і Молдову.
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22.10.2021 20:55 Відповісти
ну как бы схема так себе ))))
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22.10.2021 21:10 Відповісти
Написано же, что через Молдову проходят некоторые газовые трубы (скорее всего среднего давления), по которым получает газ некоторое количество поселков на украинской территории. Когда сроили, то границ-то не было, потому прокладывали так, как тогда было удобнее.
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22.10.2021 22:08 Відповісти
насправді це нормально. Хоч шось правильно. тактично допомогти Молдові, коли у самих проблема з газом - ніби неправильно, але стратегічно - це саме те, що треба. Вберегти Санду від необхідності вклонятися пуціькіну - це дуже правильно
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22.10.2021 21:11 Відповісти
Ага. Тільки та Санду, в разі чого, про це навіть не згадає...
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22.10.2021 21:20 Відповісти
Майя, на відміну від деяких, нормальна... і з яйцями!
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22.10.2021 22:50 Відповісти
Ага...
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22.10.2021 22:52 Відповісти
а нам нічого від неї і не треба, окрім того, щоб вона до пуцькіна не була звертатися
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22.10.2021 23:34 Відповісти
Звернеться все одно. Хай не напряму, через якусь словацьку чи іншу прокладку, але звернеться. І на тому газі теж табличка буде закріплена: "вироблено газпромом", як і на тому, яким ми користуємся. І гроші за його все одно в підсумку отримає пуйло. Як не крути. Бо якщо ти купила жигульку через десяті руки, перефарбовану десять разів, вона жигулькою все одно так і залишиться, неважливо, хто тобі її продав, словак чи поляк...
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22.10.2021 23:45 Відповісти
якщо копати так глибоко як ви, то, виходячи що початком всього було те, що Аврааам родив Якова, а той... і так далі, то всі мільйонюродні брати, а тому взагалі яка різниця хто кому платить
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23.10.2021 13:13 Відповісти
Велика різниця, якщо той, кому ти заплатив, твої ж гроші використовує проти тебе ж. А як вони до нього потрапили: чи ти віддав йому особисто в руки, чи передав через посередника - тут дійсно різниці нема. Результат той самий.
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23.10.2021 13:56 Відповісти
ну і? в загальному об'ємі газу, який використовує Європа, газпромівський газ складає 39%. звісно, що технічно ми споживаємо саме російський газ, бо відбираємо з труби, яка йде через нашу територію. Але фінансово - в рашу йде близько 40 % коштів замість 100
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23.10.2021 20:03 Відповісти
Тобто, газпрому йде та ж сума, яка б і йшла в тому разі, якби ми купляли газ в нього напряму. То і що це доводить? Тільки те, що ми переплачуємо більше, ніж удвічі, лише для того, щоб засцяти очі самим собі фіктивним "злізанням з кацапської газової голки" і "остаточним прощавай", яких в реальності немає навіть і близько...
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23.10.2021 20:43 Відповісти
зовсім не тобто. Тобто - абсолютно не тобто. Погано інше - часом нам газ обходиться трохи дорожче ніж напряму, але хоча б газпрому з цієї суми йде лише 40%, а все інше - іншим європейським постачальникам
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24.10.2021 00:35 Відповісти
Газпрому якраз все одно, з ким заключати контракт, чи з нами напряму, чи с словаками. Свою суму, визначену в контракті, вони мають в будь-якому разі. А від того, що ми переплачуєм словакам, радіти немає чого . В збитку залишаємся якраз ми, а не пуйло, бо свою суму, повторюю, прописану в контракті з словаками, він отримає від них в повному обсязі.
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24.10.2021 03:52 Відповісти
нам бы самим кто в долг дал бы. Да и кстати, если давать Молдове - то с запретом на поставку газа в ПМР. Иначе это выглядит совсем по зебильному - поставлять газ государству на чьей территории стоят российские военные базы и угрожают нам
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22.10.2021 21:12 Відповісти
Если не поставлять газ в ПМР,то Молдова останется без электричества.Днестровская ГЭС,где мы покупаем работает на газе.
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23.10.2021 14:19 Відповісти
Це як у покійного Задорнова: "Украіна украла вєсь газ, каторий далжна била украсть Малдавія" В принципі я не проти збити ціну для Молдови, все що погано для Росії - гарно для нас. Але чому Зе і його команда у кінці 2019 р., маючи всі козирі на руках не домовилися, що Європа купує російський газ на нашому східному кордоні? Тоді б ми були в чудовому виграші. А ще краще - ліквідувати "Нафтогаз" і нехай кожна компанія сама купує газ у Європі як може, а Оператор ГТС його доставляє. Але ж наші олігархи не хочуть втрачати доходи від маніпуляцій з газом. Їм вигідно, щоб газ, який іде в Європу нашою територією постачався би через незрозумілі схеми. Саме тому вони так і трусяться за доходи від транзиту. Пересічний українець на транзиті газу нічого не заробляє. 100%
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22.10.2021 21:27 Відповісти
Молодцы! Друзей нужно поддерживать
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22.10.2021 21:29 Відповісти
Вы серьезно? Когда в Украине из-за нехватки газа повышаются цены для пользователей, а сама Украина закупает газ по нереальным ценам и даже в таких условиях его не хватит на отопительный сезон, а чиновники рассчитывают на теплую зиму?!! Не слишком ли щедро, особенно учитывая, что Молдова неизвестно когда сможет этот долг отдать?
В конце-концов, у Молдовы есть патрон - Румыния, но почему то румыны свой газ одолжить не хотят. Вот как-то смущает меня такая щедрость Украины...
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22.10.2021 21:34 Відповісти
Тому що є деякі райони України, які живляться газом, що поступає з Молдови. ТАка система, бо об'єднана ще при СРСР.
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22.10.2021 21:55 Відповісти
А що заважало за 30 років роз"єднати?
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23.10.2021 20:45 Відповісти
Відсутність потреби.
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25.10.2021 19:45 Відповісти
Потреба була ще 30 років тому. Раз ми планували будувати свою окрему незалежну самостійну державу, то це і треба було робити. Але жодній владі за всі 30 років побудова власної держави і нахрін була не потрібна. Нагребти якнайбільше у власні кишені, поки при кориті - все, що їх цікавило і цікавить понині...
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25.10.2021 20:51 Відповісти
Тодішні комуністи не планували. Вони спали і бачили новий СРСР. А інших при владі не було. І народ такий самий був, поки не народилися і не підросли нові люди.
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27.10.2021 11:18 Відповісти
Новий СРСР? Не сміши. Не для того вони ровалили старий. Вони спали і бачили, як би легалізувати накрадене за останні кілька років існування СРСР, багатократно його примноживши, відкрито і не ховаючись дограбувавши його залишки. І побудували саме те, що хотіли - дикий корумпований олігархат, де всі гілки влади цілком в їх руках...
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27.10.2021 13:46 Відповісти
Твоя відповідь видала в тобі 73%-го.
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27.10.2021 19:45 Відповісти
Тобто, в нас побудована передова цивілізована правова держава, з високим рівнем життя населення? В нас нема олігархів? В нас не корумповані чиновники, справедливі не продажні суди? Так вважають 27%? Тоді вони точно недоумки...
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27.10.2021 20:21 Відповісти
и что бы с Чаусом Молдавия молчала ,ей украинского народа газ "зелень" отдала
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22.10.2021 21:35 Відповісти
Не забувайте, що при всьому цьому, Україна має газ власного видобутку. Зараз було б дуже доречно цей державний газ продати (обміняти) по таким цінам. Це набагато краще, ніж його розкрадуть чи перепродадуть під виглядом, ніби, відправили на потреби населення за 7.80 гривень.
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22.10.2021 21:47 Відповісти
Правильно , люди повинні допомагати один одному протистояти атакам рашистських виродків на світ людей .
Об'єднуватись проти спільного ворога .
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22.10.2021 22:52 Відповісти
які Європа і Америка дивні: спочатку вони друкують трильйони нічим незабезпечених папірців за один рік і роздають їх безкоштовно банкірам і спекулянтам, а потім дивуються, чого це ціни на все виросли в рази?..
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23.10.2021 02:25 Відповісти
Клоун рассчитывается газом Украины (около 500 млн. куб.м.) с Молдовой БЕЗВОЗВРАТНО, за погашение скандала с похищением Чауса.
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24.10.2021 13:06 Відповісти
 
 