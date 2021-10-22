Україна дасть Молдові газ у борг, щоб допомогти протистояти шантажу "Газпрому", - Данілов
Україна надасть допомогу Молдові з постачаннями газу.
Прл це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми ухвалили рішення доручити Кабінету Міністрів це питання розглянути. Ми розуміємо, що таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом можемо зробити", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю за результатами засідання РНБО.
За його словами, з таким проханням до українського уряду звернулася прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. "Прем'єр-міністр України отримав листа від своєї колеги з проханням допомогти газом, щоб уникнути складної ситуації, що склалася з урахуванням того шантажу, який наразі там робить "Газпром", - пояснив Данілов.
Данілов уточнив, що це буде газ у борг, не за гроші, і потім Молдова поставлений ресурс поверне. За його словами, це необхідно зробити, оскільки Україна та Молдова об'єднані, й в України є території, які живляться газом із Молдови.
Нагадуємо, уряд Молдови схвалив упровадження режиму надзвичайного стану терміном на 30 днів - із 22 жовтня до 20 листопада, рішення ухвалено в п'ятницю на надзвичайному засіданні через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.
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- что бы Молдова бучу не поднимала на международных площадках
- почему она не поможет?
В конце-концов, у Молдовы есть патрон - Румыния, но почему то румыны свой газ одолжить не хотят. Вот как-то смущает меня такая щедрость Украины...
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