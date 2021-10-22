Населення буде забезпечене газом до кінця опалювального сезону без права відключення, - секретар РНБО Данілов

Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів забезпечити безперебійні поставки газу побутовим споживачам до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабінету Міністрів у триденний термін доручено вжити вичерпних заходів щодо безперебійного, без права відключення від газу побутових споживачів, бюджетних, релігійних організацій, підприємств теплопостачання, комунальних неприбуткових підприємств"¸ - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

За його словами, заборона відключення згаданих споживачів буде впроваджена згідно зі ст.11 закону про ринок природного газу до завершення опалювального сезону 2021/22.

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