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Населення буде забезпечене газом до кінця опалювального сезону без права відключення, - секретар РНБО Данілов

Населення буде забезпечене газом до кінця опалювального сезону без права відключення, - секретар РНБО Данілов

Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів забезпечити безперебійні поставки газу побутовим споживачам до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабінету Міністрів у триденний термін доручено вжити вичерпних заходів щодо безперебійного, без права відключення від газу побутових споживачів, бюджетних, релігійних організацій, підприємств теплопостачання, комунальних неприбуткових підприємств"¸ - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

За його словами, заборона відключення згаданих споживачів буде впроваджена згідно зі ст.11 закону про ринок природного газу до завершення опалювального сезону 2021/22.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом", - Шмигаль

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) опалювальний сезон (1753) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+12
Будут видосиками топиться. Говорят хорошо согревает некоторых.

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22.10.2021 20:34
+9
сніговим шаром скочується по схилах рейтингу ЗЕдолбана влада, АМІНЬ!
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22.10.2021 20:29
+7
а вот и официальное заявление о повышении цен на газ
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22.10.2021 20:29
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Да ну,у нас в районе уже несколько сел отключали за то что люди не хотят платить за кидаловское обслуживание газовых приборов.
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22.10.2021 20:28 Відповісти
Будут видосиками топиться. Говорят хорошо согревает некоторых.

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22.10.2021 20:34 Відповісти
И ******** саженцев разного дерева
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22.10.2021 21:02 Відповісти
Таки и мне пришла писулька о том , что отключат за долг в 47грн.за распределение, отдельным красивым письмом ценой наверное в грн. 25 с доставкой УкрПочтой
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22.10.2021 21:11 Відповісти
сніговим шаром скочується по схилах рейтингу ЗЕдолбана влада, АМІНЬ!
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22.10.2021 20:29 Відповісти
Частные школы, садики и больницы будут покупать газ по рыночной цене - Шмыгаль
Рыночная цена газа в Украине достигла 40 грн за куб. м.

ЗЕлені ну просто зганяють усіх на майдан ,чи мені здється? Приватні школи - це саме для дітей тих, на кого вони ставлять на виборах -30+. Диджиталізатори - Айтішники ?
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22.10.2021 20:30 Відповісти
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22.10.2021 20:35 Відповісти
Забудь про майдан. Ніхто тобі не дасть його організувати.
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22.10.2021 21:14 Відповісти
а вот и официальное заявление о повышении цен на газ
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22.10.2021 20:29 Відповісти
А отоплением как? Платежки "веселые" уже полетели по стране. Люмпен вовсю радуется своему выбору.
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22.10.2021 20:29 Відповісти
и главное - цена! цена для поставщиков центрального отопления и естественно для населения...
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22.10.2021 20:30 Відповісти
потом в почтоматах дрова для избранных..
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22.10.2021 20:32 Відповісти
Без права на жалобы и осуждение. Без права на вакцинацию. Без права открывать огонь на передке. Зелебобики! Какие вам еще "без права" нужны? Без права на вакцинацию? Вы, зеляди, этого хотели?
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22.10.2021 20:34 Відповісти
Значит надо запасаться обогревателями или дровами (кто как может).
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22.10.2021 20:35 Відповісти
коктейлями молотова...
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22.10.2021 20:38 Відповісти
А электроэнергию откуда возьмёте? Генерация АЭС на ноле. А другая от газа и мазута с угольком.
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22.10.2021 20:47 Відповісти
С печки упал ? Генерация АЄС на нуле , когда остановленьі все блоки , а блоки работают.
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22.10.2021 21:00 Відповісти
Что на нуле?Высохший мозг в твоей касапской голове на нуле,троль из-за поребрика )))
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23.10.2021 02:58 Відповісти
Отвечу обоим. На ноле, имеется в виду на минимуме. Вы оба случайно не за Зеленского и Безуглую голосовали в 2019 году?
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23.10.2021 10:12 Відповісти
А що далі,колгоспник ти тупий?!
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22.10.2021 20:36 Відповісти
Про що мова! Он навіть запасів вугілля на ТЕЦ не забезпечено! Назвав би хоч скільки запасів того газу в підземних сховищах. Мабуть ситуація не краща ніж з вугіллям.
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22.10.2021 20:38 Відповісти
Ветеринар, а когда отопление включат? А то и отключать то нечего.
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22.10.2021 20:46 Відповісти
По какой цене? И какой калорийностью?
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22.10.2021 20:49 Відповісти
Не зрозумів? А нашо газ релігійним організаціям? Їх що, любов Бога не зігріває? )))
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22.10.2021 21:03 Відповісти
В следующем сезоне вы своё возьмёте.
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22.10.2021 21:06 Відповісти
У что , покойного Жванецкого вычитал , тут выступил министр сельского хозяйства и т.д.
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22.10.2021 21:06 Відповісти
Цікаво, як може цей Данілов примусити приватних постачальників, ті ж, хоча б, облгази постачати газ організаціям, які за нього не заплатять? За чий рахунок? Кабмін платитиме?
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22.10.2021 21:13 Відповісти
Газзбути по всій країні - це бандити, які відключають газ по-бєспрєдєлу. Вони ні про які постанови Кабміну не чули. Як і про закон взагалі. Можуть перелізти через паркан, можуть підробити документи, звинуватити у крадіжці чи в несанкціонованій врізці в магістраль. І головне - вони нікого не підпускають ані до газопостачання, ані до обслуговування магістралей і обладнання. Цілковита монополія. Дасть Бог, переживу цю зиму і буду ставити твердопаливний котел. Плюс індукційний кондиціонер з підігрівом для осінньо-весняних періодів. Харківміськгаз - відверто бандитська структура. Мати з нею справу - все одно що з ОПГ: ти завжди винен, а вони ніколи не визнають своїх помилок. Навіть якщо несуть цілковиту маячню. Знаю з аналізу судової практики і від знайомих, які мали необережність попастися цій "чудовій" структурі.
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22.10.2021 21:17 Відповісти
забрали право отключаться? с какого х..? народ начал массово отрезать трубы потому что за газ и особенно доставку не хотят платить?
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22.10.2021 21:26 Відповісти
У поставщика забрали право отключать потребителя
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22.10.2021 21:58 Відповісти
Безправа отключения? Т.е. можно не платить?
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22.10.2021 21:58 Відповісти
Можно))) до конца сезона, а потом.....)
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22.10.2021 21:59 Відповісти
Зайдешь новости почитать... А тут новости с другой планеты.
Есть деньги - есть газ, нет дедег - нет газа. Шо не ясно?
Как говорится - No money, no honey
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22.10.2021 22:19 Відповісти
Можна , но буде дуже больно і хата піде з аукціону .
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22.10.2021 22:33 Відповісти
Правильно . Реальна турбота про людей . Український газ - для українських споживачів . І за українською ціною , без всяких вроттердамів і бандитських схем . Надра належать народу .
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22.10.2021 22:27 Відповісти
До конца сезона будет, а после конца сезона что будет? Отключат?
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22.10.2021 22:30 Відповісти
Та вони і опалювальний сезон рішенням РНБО скороть до січня 2022
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22.10.2021 22:37 Відповісти
И шоб бесплатно!
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23.10.2021 00:00 Відповісти
За 2,5 роки жахливо непрофесійне, некомпетентне, тотально корумповане угруповання на чолі із Зе своїми діями та бездіяльністю довело енергосистему України до стану, наближеного до колапсу, а винними у цьому є якісь неназвані РНБО саботажники.(с)
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23.10.2021 00:26 Відповісти
Господа, а кто за это все готов платить?!
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23.10.2021 00:40 Відповісти
я не готов платить, сделал задолженность 3000 грн. ребята приехали летом и бесплатно отрезали трубу, я доволен и сразу погасил долг.
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23.10.2021 09:04 Відповісти
эпичные достижения власти - "не отключим газ". ипануца
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23.10.2021 09:27 Відповісти
 
 