Голова ТСК Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо "вагнерівців"
Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", нардеп "СН" Мар'яна Безугла на брифінгу в комітетах ВРУ відмовилася відповідати на запитання журналістки телеканалу "Прямий" Анни Дзьоби з приводу зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи будуть допитані на ТСК всі учасники наради у президента 24 липня минулого року, де обговорювалася спецоперація, на яке перший раз Безугла не відповіла, нардепка підкреслила: "Ви вже задавали питання, при всій повазі. Ви вже задали кілька запитань".
На заперечення Дзьоби про те, що журналіст може ставити будь-яку кількість запитань, голова комісії заявила: "Давайте все-таки проводити брифінг у рамках інтелектуального розподілу".
Присутні журналісти підтвердили, що не проти того, щоб колега з "Прямого" ставила свої запитання. На що Безугла відповіла, що буде зачитувати запитання, які їй передали активісти, і показала кілька аркушів А4 формату. Представники преси обурилися з цього приводу, заявивши, що це не їхні запитання.
"Панове, є питання? Спасибі", - сказала голова ТСК, ігноруючи слова Дзьоби, яка продовжувала запитувати про зрив спецоперації.
Будь ласка, зачекайте...
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куди ці ЗЄ-льоні нєдоразумєнія будуть втікати?
вже скоро.....
а вот верхушка клики... думаю рашка поманет как янека и кое-кого даже пристроит в придворный цирк (но не всех)
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось
Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків
за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів
ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
по хорошему вы правы конечно, она сознательно кроет государственную измену и просто обязана будет потом как пособник преступления сесть на 15 лет
Та й сцикотно...
Хоч вона вже наговорила на достатній термін, для перебування за гратами...
Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Источник:
чувак,тут по объявлению набирают в команду СН 95, десантура наверна,пойдем послужим за крутое бабло?
не,не хочу...в прошлый раз заставили прыгнуть с парашютом затяжной прыжок,пока до земли долетел, весь СкреПОНОС из меня улетучился...,похудал сразу на 30 кг...