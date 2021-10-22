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Голова ТСК Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо "вагнерівців"

Голова ТСК Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає справу "вагнерівців", нардеп "СН" Мар'яна Безугла на брифінгу в комітетах ВРУ відмовилася відповідати на запитання журналістки телеканалу "Прямий" Анни Дзьоби з приводу зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи будуть допитані на ТСК всі учасники наради у президента 24 липня минулого року, де обговорювалася спецоперація, на яке перший раз Безугла не відповіла, нардепка підкреслила: "Ви вже задавали питання, при всій повазі. Ви вже задали кілька запитань".

На заперечення Дзьоби про те, що журналіст може ставити будь-яку кількість запитань, голова комісії заявила: "Давайте все-таки проводити брифінг у рамках інтелектуального розподілу".

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Присутні журналісти підтвердили, що не проти того, щоб колега з "Прямого" ставила свої запитання. На що Безугла відповіла, що буде зачитувати запитання, які їй передали активісти, і показала кілька аркушів А4 формату. Представники преси обурилися з цього приводу, заявивши, що це не їхні запитання.

"Панове, є питання? Спасибі", - сказала голова ТСК, ігноруючи слова Дзьоби, яка продовжувала запитувати про зрив спецоперації.

Автор: 

ТСК (375) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+36
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22.10.2021 20:55
+34
охреневшая тварь
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22.10.2021 20:51
+31
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22.10.2021 20:50
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22.10.2021 20:50 Відповісти
Невже за $50 тис. можна терпіти таке приниження ?! Чи там набагато більше (?)
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22.10.2021 21:17 Відповісти
мене одно цікавить:

куди ці ЗЄ-льоні нєдоразумєнія будуть втікати?
вже скоро.....
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22.10.2021 21:28 Відповісти
шо по-примитивнише))) рассосется между 73% ))) шо по-хитрее перекрасится в какое-то...ну например, бело-сердечное )))) шо по-меньше скомпрометированное начнет сотрудничать со следствием...и сдавать (продавать) информацию и компромат ...
а вот верхушка клики... думаю рашка поманет как янека и кое-кого даже пристроит в придворный цирк (но не всех)
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22.10.2021 21:37 Відповісти
кожен Майдан стає все жорстокішим.....
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22.10.2021 22:09 Відповісти
На когда назначен очередной Майдан?
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23.10.2021 08:51 Відповісти
Иловайськ скоро буде "цвєточки":
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось

Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків

за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів

ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
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22.10.2021 22:06 Відповісти
охреневшая тварь
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22.10.2021 20:51 Відповісти
Подарите лесбиянке рыжей вибратор иначе ее МОСХ не работает от слова вообще......
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22.10.2021 20:57 Відповісти
Вона тупа як пробка. Мав ;щастя; поспілкуватися. Багатенькі батьки в імбецилки, купили диплом і майбутнє.
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22.10.2021 23:09 Відповісти
інтелектуальний розподіл...
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23.10.2021 03:37 Відповісти
почему отказалась? Непонятно.
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22.10.2021 20:52 Відповісти
понятно своей грудью с ушами спаниэля и крабоподобными танцами - защитить ваву
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22.10.2021 20:54 Відповісти
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22.10.2021 20:57 Відповісти
Как вам не понятно? Она же ясно сказала - согласно интеллектуального распределения.
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22.10.2021 20:55 Відповісти
я пару минут ржал)))
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22.10.2021 21:05 Відповісти
У зебилов IQ на уровне Инфузории туфельки. Но они любят когда над ними ржут, ну как ихний лидор.
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22.10.2021 21:53 Відповісти
Так Коля-Котлета однозначно похвастался, что у него двузначный IQ
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22.10.2021 22:39 Відповісти
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22.10.2021 21:11 Відповісти
Закінчена дурепа.
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22.10.2021 20:53 Відповісти
Было у кого научиться

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22.10.2021 21:14 Відповісти
Дура-дурой, но каждый месяц кроме немаленькой депутатской зарплаты + конвертик с 50.000 долларов от Ермака. Она уже долларовая миллионерша.
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23.10.2021 04:02 Відповісти
только по бомжке и данесен крабен
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22.10.2021 20:53 Відповісти
Безуглых в Украине 73 %....увы....
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22.10.2021 20:53 Відповісти
А, что такое - интеллектуальное распределение? Она сама то поняла что ляпнула?
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22.10.2021 20:53 Відповісти
Это вроде как гуманитарная сущность Третьяковой, только наоборіт
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22.10.2021 21:04 Відповісти
марьянка во всех непонятных или стремных ситуациях (а это почти всегда) включает генератор слуйных слов и с умным видом тупо убегает от прессы)
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22.10.2021 21:07 Відповісти
Эту тварь саму пора сажать
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22.10.2021 20:55 Відповісти
Сажать не надо. Отсидит и выйдет. Надо ........
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22.10.2021 20:56 Відповісти
...а таки надо !
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22.10.2021 22:13 Відповісти
не ну сделать вечер эта дама может)))))
по хорошему вы правы конечно, она сознательно кроет государственную измену и просто обязана будет потом как пособник преступления сесть на 15 лет
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22.10.2021 21:11 Відповісти
и если вернувшись потом к власти демократический союз патриотических сил не посадит эту марьяну я буду очень зол
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22.10.2021 21:18 Відповісти
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22.10.2021 20:55 Відповісти
Останні три роки свого життя він провів між тюремною камерою та психіатричною лікарнею. І, зрештою, з другої чи з третьої спроби повісився в душовій кабіні в ізраїльській тюрмі Ніцан.
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22.10.2021 21:18 Відповісти
разверни комментарий. там все есть
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22.10.2021 21:21 Відповісти
То цитата з оригіналу - в ній найголовніше!
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22.10.2021 21:23 Відповісти
Неистового голосую "за" аналогичное окончание карьеры еще одного комика.
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22.10.2021 21:19 Відповісти
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22.10.2021 20:56 Відповісти
Відповісти нема чого...
Та й сцикотно...
Хоч вона вже наговорила на достатній термін, для перебування за гратами...
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22.10.2021 20:56 Відповісти
как бы зеленский и его окружение не крутило хвостом рано или поздно придется отвечать... это далеко не полупустые обвинения как в адрес пороха ... тут жаренным пахнет.. после такого ясно что он зубами за президенство держаться будет
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23.10.2021 09:30 Відповісти
73 %...,мало ВАТА будет...,на белоруси у Лукашеску аж 80 %
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22.10.2021 20:59 Відповісти
мож пастух у слуг заряжает воду?питьевую..
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22.10.2021 21:00 Відповісти
Висрався? Молодець! Але штани чого не зняв? Смороду ж від тебе, фууу....
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22.10.2021 21:14 Відповісти
"брифинг в рамках интеллектуального распределения" - це як?
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22.10.2021 21:03 Відповісти
Це набір слів від зеленого генератора.
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22.10.2021 21:06 Відповісти
На возражение Дзьобы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, глава комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега с "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Источник:
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22.10.2021 21:04 Відповісти
Безумная , все-таки ...
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22.10.2021 21:09 Відповісти
Два дурака беседу беседуют...

чувак,тут по объявлению набирают в команду СН 95, десантура наверна,пойдем послужим за крутое бабло?

не,не хочу...в прошлый раз заставили прыгнуть с парашютом затяжной прыжок,пока до земли долетел, весь СкреПОНОС из меня улетучился...,похудал сразу на 30 кг...
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22.10.2021 21:10 Відповісти
Фракция СН 95 скоро будет без парашютов...,Розумков ушел...а Безуглая его заменила...весело живем...
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22.10.2021 21:16 Відповісти
Птичку жалко....упала с такой высоты....и прямо на дно самого глубокого ущелья...,так выпьем же за то.... чтобы ни один баран не https://youtu.be/GD8vcxXqRk8 ....
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22.10.2021 21:20 Відповісти
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22.10.2021 21:20 Відповісти
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22.10.2021 21:23 Відповісти
В міліметрах?
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22.10.2021 21:41 Відповісти
Кажись в 1997 году сняли фильм " Шизофрения",Абдулов там играл,кажись это копия про Зелемойских...
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22.10.2021 21:25 Відповісти
А вот нашелся бы насильник, который бы ее ... перекрасил?! Тошнит только от цвета волос этой идиотки!
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22.10.2021 21:27 Відповісти
Ну если СН 95 уже достали Борислава Березу,обычно спокойного и выдержанного в своих комментах...,то як кажуть в Одесі,...,чуваки,пора на Дембель....
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22.10.2021 21:38 Відповісти
У "кальмара" завдання від ОПи - затягти розслідування до останнього дня прибування при владі "найвеличнішого", а потім встигнути присмоктатись до колес президентського літака, вилітаючого у Ізраїль.
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22.10.2021 21:40 Відповісти
Безуглая это вообще уникум, когда она говорит впечатление, что она бредит
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22.10.2021 21:40 Відповісти
Уклоняясь от ответа на прямой вопрос, Безуглая очень понятно своей истерикой доказала, что президент виновен.... Но, это надо скрывать любой ценой....Больше вопросов нет. Дальше будут вопросы у следователей, у судьи, у прокурора....И будут вопросы у Ленки на первом свидании в Лукьяновке :"Что тебе принести? Трусы запасные или носки?"
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22.10.2021 21:40 Відповісти
Головний краб (безхребетне) трускавецького "ТСК"
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22.10.2021 22:26 Відповісти
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23.10.2021 00:45 Відповісти
 
 