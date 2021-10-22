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РНБО доручила Мінцифри розробити інструмент комунікації з органами влади для тих, хто перетинає КПВВ, - Данілов

РНБО доручила Мінцифри розробити інструмент комунікації з органами влади для тих, хто перетинає КПВВ, - Данілов

Рада національної безпеки й оборони доручила Міністерству цифрової трансформації розробити інструмент для забезпечення прямої комунікації людей, які перетинають лінію розмежування, з органами влади України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання було, у який спосіб налагодити конституційні права на окупованих територіях відносно тих людей, які перетинають лінію розмежування на тих КПВВ, які розташовані на території Донецької і Луганської областей, частини з них - на території Херсонської області, для того, щоб відкрити пункти там, де вони могли б мати пряму комунікацію безпосередньо з представниками влади, з Президентом, з Кабінетом Міністрів, з іншими органами центральної та місцевої влади", - зазначив Данілов.

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За його словами, Мінцифри було доручено упродовж двох тижнів розробити технічне завдання для такого продукту.

"І через два тижні, коли на засіданні Ради нацбезпеки й оборони буде розглянутий такий інструмент, найближчим часом його запровадити, щоб у людей була можливість спілкування з усіма органами, які є в нашій країні, включно з президентом", - пояснив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) КПВВ (330) Мінцифри (1204)


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Ви краще з електронними лікарняними лад наведіть, клоуни.
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22.10.2021 21:05 Відповісти
Все кпвв закрыты...там никто и ничего не пересекает...
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22.10.2021 21:18 Відповісти
будут писать чат за бешеные бабки?
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22.10.2021 21:20 Відповісти
А що там "налагоджувать"? Поставили на КПВВ монітори підключили до ноутбука і крутіть "відосики"! З усією Україною влада саме так спілкується Вся ця "клоунська компанія" не звикла до двостороннього зв"язку з аудиторією -не дай бог "не те" спитають чи скажуть громадяни!
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22.10.2021 21:23 Відповісти
СНБО какой-то хернёй занимается, ей богу. Скоро пунктами сдачи бутылок на КПВВ будет заведовать, потом, как насчёт "СНБО поручил кабмину открыть булочные с кафетерией на пунктах" и т.п.
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22.10.2021 21:25 Відповісти
У нас закрыто межобластное сообщение.. Какие в период пандамии пересечение линий с оккупированными территориями. Вы что там с ума посходили...
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22.10.2021 23:10 Відповісти
 
 