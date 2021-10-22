РНБО доручила Мінцифри розробити інструмент комунікації з органами влади для тих, хто перетинає КПВВ, - Данілов

Рада національної безпеки й оборони доручила Міністерству цифрової трансформації розробити інструмент для забезпечення прямої комунікації людей, які перетинають лінію розмежування, з органами влади України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання було, у який спосіб налагодити конституційні права на окупованих територіях відносно тих людей, які перетинають лінію розмежування на тих КПВВ, які розташовані на території Донецької і Луганської областей, частини з них - на території Херсонської області, для того, щоб відкрити пункти там, де вони могли б мати пряму комунікацію безпосередньо з представниками влади, з Президентом, з Кабінетом Міністрів, з іншими органами центральної та місцевої влади", - зазначив Данілов.

Читайте також: Через КПВВ "Чаплинка" припиняється пропуск на територію окупованого Криму, - Держприкордонслужба

За його словами, Мінцифри було доручено упродовж двох тижнів розробити технічне завдання для такого продукту.

"І через два тижні, коли на засіданні Ради нацбезпеки й оборони буде розглянутий такий інструмент, найближчим часом його запровадити, щоб у людей була можливість спілкування з усіма органами, які є в нашій країні, включно з президентом", - пояснив секретар РНБО.