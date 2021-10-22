Головні новини 22 жовтня: новий голова Верховного Суду, санкції проти контрабандистів виявилися неефективними

У Верховного Суду України - новий голова, санкції проти контрабандистів не спрацювали, Болдвін застрелив операторку з України, - головні новини 22 жовтня.

Новий голова Верховного Суду

Верховний Суд очолив Всеволод Князєв - до цього він обіймав посаду секретаря Великої палати. Його кандидатуру підтримали 98 суддів. Найближчий конкурент Князева, Володимир Погребняк, отримав удвічі менше голосів.

Железняк більше не голова фракції "Голосу". Але це не точно

Розкол в "Голосі" поглиблюється: спікер Ради Стефанчук зачитав на засіданні лист частини депутатів фракції про зняття Ярослава Железняка з посади її голови. Згідно з листом, обов'язки Железняка тимчасово виконуватиме Олександра Устінова. Сам Железняк назвав рішення нікчемним або заснованим на підроблених документах, така ж офіційна позиція партії. Устінова стверджує, що рішення про зняття Железняка було прийнято ще в липні, але його блокував Разумков, який з Железняком дружить.

Санкції не допомогли: контрабандисти повернулися до справи

Про це повідомляє ДБР. За його даними, контрабандисти просто задіяли у своїй діяльності нових юросіб, проти яких санкції не вводили.

Коронавірусні рекорди

За добу від COVID-19 померло 614 осіб, захворіло - 23 785. Це найвищі показники за весь час пандемії коронавірусу. За добовою смертністю від COVID-19 Україна вийшла на третє місце у світі і друге в Європі. При цьому країна тільки входить у період епідемічного підйому. За прогнозами РНБО, якщо не наростити темпи вакцинації, вмирати можуть по тисячі осіб за добу.

Вишам і училищам рекомендують із понеділка піти на "дистанційку", столичні школи відправляються на двотижневий карантин.

Сестер Савченко зловили в "Борисполі" з фальшивими сертифікатом

Надія і Віра Савченко поверталися в Україну з-за кордону і пред'явили в аеропорту підробні сертифікати про вакцинацію. За фактом використання фальшивих документів почали кримінальну справу.

Алек Болдвін застрелив на зйомках операторку з України

Трагедія сталася на зйомках вестерну. Болдвін стріляв із пістолета, патрони мали бути холостими - але операторка Галина Хатчінс загинула, а режисер Джоел Соуза поранений і перебуває в лікарні. Операторка вже багато років не жила в Україні, але була громадянкою нашої країни. Болдвін говорить, що "його серце розривається" і стверджує, що співпрацює зі слідством.

Ураган залишив Кремль без частини стіни

Порив вітру в Москві зніс частину стіни Кремля - ​​один із зубців, що прикрашають споруду по верхній кромці. Порив вітру обрушив встановлені біля стіни будівельні ліси, і конструкція потягла за собою частину виступаючої цегляної кладки.