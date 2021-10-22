Сьогодні ТСК вивчала матеріали щодо Іловайська, починаємо опрацьовувати питання переговорів Медведчука з росіянами, - "слуга народу" Безугла
Сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розглядалося питання щодо Іловайська.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВР сказала голова комісії, нардепка "СН" Мар'яна Безугла.
"Опрацьовували дані розвідки, які надавалися вищому політичному керівництву на той час. Також хочу зазначити і сподіваюся, так і далі триватиме, що не якихось провокацій і так далі. Комісія зараз працює в плановому форматі", - розповіла вона. Безугла зазначила, що наступне засідання ТСК відбудеться орієнтовно через тиждень - на початку листопада.
Говорячи про те, яку інформацію вже готова оприлюднити комісія, нардепка наголосила: "Коротко, які дані були надані вищому політичному керівництву. Потрібно зіставити з рішеннями, які були прийняті, і показати. Також оприлюднити, кого планується заслухати відповідно до такої інформації. Але це ще не все. З огляду на існуючий запит, звернення і план роботи ТСК - з наступного засідання ми також починаємо опрацьовувати питання переговорів з росіянами вищих посадових осіб (України. - ред.). У першу чергу, це стосується Медведчука. Звичайно, це буде тільки початок. Але на наступному брифінгу ми зможемо надати певні дані".
Політик поінформувала, що комісія направила запит в апарат Верховної Ради з проханням надати інформацію, напрацьовану ТСК, яка вивчала обставини трагедії в Іловайську у парламенті минулого скликання.
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уже все про все знают - 111 статья, дєло держзрадноє....
по 111 статті, включаючи Бєзумную, як соучасніцу
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось
Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків
за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів
ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
Но есть и другая сторона медали - 99% умерших отказались от вакцинирования, либо покупали сертификаты. Сознательно, когда вакцин всевозможных валом! Мало того, вакцины уже уничтожают, т.к. проходят их сроки.
А садить будет Лариска???
"Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".
Сьогодні «зелених тітушок» привели….. на підтримку Безуглоі.
Вони «гнівно вимагали» від Мар'яни в рамках ТСК по зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера» припинити розслідувати зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера», а замість того розпочати судове переслідування Петра Порошенка і Віктора Муженка за Іловайську трагедію.
Цинізм цього маразму в тому, що діти, яких скупили на акцію, як і нинішній глава держави, завдяки загиблим на війні мало що в ній розуміють. Масовка навіть не знає де знаходиться Іловайськ. А єдиний учасник АТО (вчора шукали 20 атовців спочатку по 600, потім по 700 грн) своїх вподобань не приховує.
Очікую, що наступний креатив - це використання «тітушок імені Володимира Олександровича Зеленського» для посилення охорони Банкової.
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/881587602541068
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/986425088578973
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/340340621228487
і де той антимайдан зараз ?
Если враг то шпион, если свой то разведчик.
То же самое если чужой то титушка, если свой то активист.
тю
розслідування Bihus.info.
За півтора року дії "ковідних закупівель" за цією процедурою витратили приблизно 35 млрд грн.
"Окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування. Окрім цього, журналісти й експерти регулярно фіксували факти значних переплат. Для прикладу, в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30, і по 60 тисяч гривень за одиницю", - пишуть журналісти.
Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 млн грн. Сума штрафу при цьому коливається від 25,5 тис до 51 тис. гривень.
За інформацією ЗМІ, ситуацію спробували виправити в липні 2021 року: Рада ухвалила закон, яким закуповувати за "ковідною процедурою" дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в "спрощену процедуру". Але і ця процедура недосконала: єдина вимога за нею - обґрунтувати, що закупівля потрібна для боротьби з пандемією.
"Дозволили купувати будь-кому будь-що. Фактично звучить це так. Будь-кому, тобто умовно якесь державне підприємство, яке сьогодні має доволі багато грошей, каже - мені для боротьби там треба закупити автомобіль. Фактично воно обґрунтовує - мені треба автомобіль, якоїсь там певної марки, і купує цей автомобіль. Або там ремонт дороги, а чому б і ні. Для боротьби з коронавірусом нам потрібно відремонтувати дорогу", - пояснює директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.
срало-мазало гімна не хватило