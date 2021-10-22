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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні ТСК вивчала матеріали щодо Іловайська, починаємо опрацьовувати питання переговорів Медведчука з росіянами, - "слуга народу" Безугла

Сьогодні ТСК вивчала матеріали щодо Іловайська, починаємо опрацьовувати питання переговорів Медведчука з росіянами, -

Сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розглядалося питання щодо Іловайська.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВР сказала голова комісії, нардепка "СН" Мар'яна Безугла.

"Опрацьовували дані розвідки, які надавалися вищому політичному керівництву на той час. Також хочу зазначити і сподіваюся, так і далі триватиме, що не якихось провокацій і так далі. Комісія зараз працює в плановому форматі", - розповіла вона. Безугла зазначила, що наступне засідання ТСК відбудеться орієнтовно через тиждень - на початку листопада.

Говорячи про те, яку інформацію вже готова оприлюднити комісія, нардепка наголосила: "Коротко, які дані були надані вищому політичному керівництву. Потрібно зіставити з рішеннями, які були прийняті, і показати. Також оприлюднити, кого планується заслухати відповідно до такої інформації. Але це ще не все. З огляду на існуючий запит, звернення і план роботи ТСК - з наступного засідання ми також починаємо опрацьовувати питання переговорів з росіянами вищих посадових осіб (України. - ред.). У першу чергу, це стосується Медведчука. Звичайно, це буде тільки початок. Але на наступному брифінгу ми зможемо надати певні дані".

Політик поінформувала, що комісія направила запит в апарат Верховної Ради з проханням надати інформацію, напрацьовану ТСК, яка вивчала обставини трагедії в Іловайську у парламенті минулого скликання.

Читайте також: Наступне засідання ТСК Ради відбудеться 22 жовтня. Працюємо щодо Іловайська, продовжуємо "вагнерівців", - Безугла

Автор: 

ТСК (375) Медведчук Віктор (1711) Іловайськ (269) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+23
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22.10.2021 21:29
+22
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22.10.2021 21:28
+22
Как шо?

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22.10.2021 21:36
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22.10.2021 21:28 Відповісти
и я там был кстати очень вкусно а зависть плохая вещь
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22.10.2021 21:41 Відповісти
про вагнергейт она может не отвечать:

уже все про все знают - 111 статья, дєло держзрадноє....
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22.10.2021 21:31 Відповісти
в тундру не возят газеты ?
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23.10.2021 00:13 Відповісти
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22.10.2021 21:29 Відповісти
сядут усе...
по 111 статті, включаючи Бєзумную, як соучасніцу
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22.10.2021 21:32 Відповісти
Иловайськ скоро буде "цвєточки":
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось

Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків

за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів

ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
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22.10.2021 21:42 Відповісти
Пожалуй частично соглашусь. Тратить в такое время деньги на дороги из ковидного фонда - это маразм. А если не хватает кислорода, оборудования и на зп врачам - преступление.
Но есть и другая сторона медали - 99% умерших отказались от вакцинирования, либо покупали сертификаты. Сознательно, когда вакцин всевозможных валом! Мало того, вакцины уже уничтожают, т.к. проходят их сроки.
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23.10.2021 15:09 Відповісти
Все что разбирают зеленые вылетает в трубу. За Иловайск ответят все и зеленые, потому что третий год никого не посадили и не собираются и не только по Иловайску. Безнаказанность зла - это размножение и наращивание зла и преступлений.
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22.10.2021 22:24 Відповісти
И что, даже путин ответит ?
А садить будет Лариска???
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22.10.2021 23:10 Відповісти
И Путин и Расея вся, все бумерангом получите, кацапье.
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23.10.2021 00:26 Відповісти
маладец... а по вагнергейто-то шо ? )))
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22.10.2021 21:29 Відповісти
Как шо?

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22.10.2021 21:36 Відповісти

"Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".
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22.10.2021 21:40 Відповісти
вот так выглядит мечта дебилки в том числе и этой безмозглой
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22.10.2021 21:43 Відповісти
а шо з "вагнергейтом" вона вже розібралася ....? безмозгла, безвідповідальна, безсовісна хвойда, яка за певні бабки намагається відволікати увагу від зєльки і дєрьмака .....
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22.10.2021 21:30 Відповісти
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22.10.2021 21:32 Відповісти
Взгляд краба, собирающегося сожрать акулу
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22.10.2021 21:34 Відповісти
Безуглая - "Сегодня ВСК изучала материалы...."

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22.10.2021 21:36 Відповісти
Банкова креативить.
Сьогодні «зелених тітушок» привели….. на підтримку Безуглоі.
Вони «гнівно вимагали» від Мар'яни в рамках ТСК по зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера» припинити розслідувати зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера», а замість того розпочати судове переслідування Петра Порошенка і Віктора Муженка за Іловайську трагедію.
Цинізм цього маразму в тому, що діти, яких скупили на акцію, як і нинішній глава держави, завдяки загиблим на війні мало що в ній розуміють. Масовка навіть не знає де знаходиться Іловайськ. А єдиний учасник АТО (вчора шукали 20 атовців спочатку по 600, потім по 700 грн) своїх вподобань не приховує.
Очікую, що наступний креатив - це використання «тітушок імені Володимира Олександровича Зеленського» для посилення охорони Банкової.
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/881587602541068
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/986425088578973
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/340340621228487
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22.10.2021 21:36 Відповісти
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22.10.2021 21:37 Відповісти
жалкие пигмеи проти Антимайдана

і де той антимайдан зараз ?
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22.10.2021 21:46 Відповісти
Какой предводитель -- такие и титушки.
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22.10.2021 21:52 Відповісти
ото ж бо, Яник був бандіт, а ЗЕ-біл - дрібний карманнік і аферист
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22.10.2021 22:03 Відповісти
Зеля и его окружение -- обычные сявки, пустое место
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22.10.2021 22:11 Відповісти
шльопэры
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23.10.2021 00:15 Відповісти
А Порошенко был голубой воришка-все воровал и ему было стыдно
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23.10.2021 19:02 Відповісти
это типо в песках
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22.10.2021 21:52 Відповісти
Сьогодні пригнали масовку для Безуглої, вона вийшла звітувати перед массовкою Колі Катлети… А на задньому фоні прийшли активісти і протестують проти проплачених мітингів… Все сипиться…
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22.10.2021 21:57 Відповісти
Типичная история про шпионов и разведчиков.
Если враг то шпион, если свой то разведчик.
То же самое если чужой то титушка, если свой то активист.
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22.10.2021 22:00 Відповісти
перед тем как вякать советую посмотреть видео с малолетними долб..бами которым в 2014 году было 8-9 лет и они не в курсе даже в какой области Иловайск. а потом рассуждать кто из них тушка а кто патриот и активист
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22.10.2021 22:10 Відповісти
вагнеровцы всьо?
тю
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22.10.2021 21:51 Відповісти
"Танець краба" продовжується.
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22.10.2021 21:52 Відповісти
Иловайские события изложены в . Оттуда понятно, почему заявы ВСК по Иловайску будут такими же как и другие заявы слуг народа Коомойского : Чтобы да так нет. Будем посмотреть.
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22.10.2021 21:56 Відповісти
Безумна -2 , шоу-розслідування ОПУщених слуг .
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22.10.2021 21:58 Відповісти
Як и передбачалось - зраду зєрмака намагаються замазати брехнею за іловайськ...
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22.10.2021 22:05 Відповісти
ДЛЯ СЕРІЇ БУЗУМНА-3
розслідування Bihus.info.

За півтора року дії "ковідних закупівель" за цією процедурою витратили приблизно 35 млрд грн.

"Окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування. Окрім цього, журналісти й експерти регулярно фіксували факти значних переплат. Для прикладу, в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30, і по 60 тисяч гривень за одиницю", - пишуть журналісти.

Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 млн грн. Сума штрафу при цьому коливається від 25,5 тис до 51 тис. гривень.

За інформацією ЗМІ, ситуацію спробували виправити в липні 2021 року: Рада ухвалила закон, яким закуповувати за "ковідною процедурою" дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в "спрощену процедуру". Але і ця процедура недосконала: єдина вимога за нею - обґрунтувати, що закупівля потрібна для боротьби з пандемією.

"Дозволили купувати будь-кому будь-що. Фактично звучить це так. Будь-кому, тобто умовно якесь державне підприємство, яке сьогодні має доволі багато грошей, каже - мені для боротьби там треба закупити автомобіль. Фактично воно обґрунтовує - мені треба автомобіль, якоїсь там певної марки, і купує цей автомобіль. Або там ремонт дороги, а чому б і ні. Для боротьби з коронавірусом нам потрібно відремонтувати дорогу", - пояснює директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.
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22.10.2021 22:05 Відповісти
Шо то мне так кажеться, что эта власть без крови не уйдет как и янукович. Уже три раза сплюнул.
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22.10.2021 22:11 Відповісти
О, ця влада навчена на прикладі Овоча. Хрін скинемо ще.
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22.10.2021 23:06 Відповісти
знесемо бо вони криси воїни готівки, бійці безготівки"
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22.10.2021 23:13 Відповісти
Знесемо.
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22.10.2021 23:20 Відповісти
Мені уже цей безугло-фарс остогид
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22.10.2021 22:40 Відповісти
Прекрасно, что нынешние нападают на бывших, чтобы не было круговой поруки от власти к власти. А вагнергейт пусть решает будущая власть.
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22.10.2021 23:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
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22.10.2021 23:15 Відповісти
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22.10.2021 23:54 Відповісти
от і добренько
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23.10.2021 06:49 Відповісти
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23.10.2021 08:21 Відповісти
Одна из самых бездарных личностей,как и вся Земудо команда.Отдать неграм на разрыв
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23.10.2021 08:57 Відповісти
Что обсуждать? Посмотрите видеосъемки Ростислава Шапошникова как в окружении под Иловайском Хомчак бросил армию и убежал в тыл к россиянам а оттуда- мирно выехал на новом авто
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23.10.2021 12:28 Відповісти
ізучало-ізучало не виучіло
срало-мазало гімна не хватило
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23.10.2021 13:35 Відповісти
Иловайск ..... пусть расследуют гибель военнослужащих , за последние 2 года .....
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23.10.2021 15:49 Відповісти
Ще треба вияснити :хто дав наказ вивести наші війська з звільненого Луганська на Металіст,що привело до загибелі багатьох військовослужбовців і хто має відповідати за знищення 5 арсеналів озброєння,а це непоправні збитки на мільярди доларів.
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24.10.2021 10:04 Відповісти
 
 