Сьогодні ТСК вивчала матеріали щодо Іловайська, починаємо опрацьовувати питання переговорів Медведчука з росіянами, - "слуга народу" Безугла

Сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розглядалося питання щодо Іловайська.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в комітетах ВР сказала голова комісії, нардепка "СН" Мар'яна Безугла.

"Опрацьовували дані розвідки, які надавалися вищому політичному керівництву на той час. Також хочу зазначити і сподіваюся, так і далі триватиме, що не якихось провокацій і так далі. Комісія зараз працює в плановому форматі", - розповіла вона. Безугла зазначила, що наступне засідання ТСК відбудеться орієнтовно через тиждень - на початку листопада.

Говорячи про те, яку інформацію вже готова оприлюднити комісія, нардепка наголосила: "Коротко, які дані були надані вищому політичному керівництву. Потрібно зіставити з рішеннями, які були прийняті, і показати. Також оприлюднити, кого планується заслухати відповідно до такої інформації. Але це ще не все. З огляду на існуючий запит, звернення і план роботи ТСК - з наступного засідання ми також починаємо опрацьовувати питання переговорів з росіянами вищих посадових осіб (України. - ред.). У першу чергу, це стосується Медведчука. Звичайно, це буде тільки початок. Але на наступному брифінгу ми зможемо надати певні дані".

Політик поінформувала, що комісія направила запит в апарат Верховної Ради з проханням надати інформацію, напрацьовану ТСК, яка вивчала обставини трагедії в Іловайську у парламенті минулого скликання.

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