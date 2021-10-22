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Зеленський запропонував знижку на транзит газу, скористатися може і "Газпром", - Bloomberg

Зеленський запропонував знижку на транзит газу, скористатися може і

Україна пропонує знижку на транзит газу, скористатися якою може будь-яка країна, зокрема РФ і російський "Газпром".

Про це пише Bloomberg. Видання стверджує, що президент Володимир Зеленський повідомив про це в п'ятницю у коментарі, надісланому електронною поштою, інформує Цензор.НЕТ.

Знижка поширюється на обсяги природного газу, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів за день, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.

"Україна пропонує цю додаткову потужність усім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити серед замовників європейські компанії, але й у "Газпрому" є додаткові потужності. А з урахуванням знижки порівняно з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка становитиме 50 %", - цитує Bloomberg слова Зеленського.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова на спеціальних умовах поставляти в Європу додаткові обсяги природного газу - не менше 55 млрд куб. м.

Автор: 

Газпром (3395) Зеленський Володимир (24253) росія (65908) Bloomberg (236) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+45
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22.10.2021 21:38
+26
А мона мне скидку в виде скинуть зеленое чмо
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22.10.2021 21:39
+24
А що 95й квартал займається транзитом газу ???????
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22.10.2021 21:41
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23.10.2021 12:43 Відповісти
Зрадництво країни немає меж.
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23.10.2021 15:53 Відповісти
ну, правильно, газпром не переставал никогда гнать газ через укр трубу. теперь есть альтернативы, поэтому скидка, чего же трубе ржаветь.
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24.10.2021 00:29 Відповісти
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